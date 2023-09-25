أعمى يعقوب واستعاذ منه النبي ﷺ.. مخاطر غير متوقعة للحزن لا تتجاهلها

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كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة من الهم والحزن، ويدعو: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال". اضافة اعلان

وما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن إلا لما لهما من آثار سلبية على الإنسان، فضلاً عما قد يلحقه به من ضرر صحي.





المخاطر الصحية للحزن



وفي هذا الإطار، حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب في مصر من المخاطر الصحية للحزن، والذي قد يترتب عليه جملة من الأمراض الخطيرة، وبعضها قد يؤدي إلى الموت.وأبرز مدير معهد القلب السابق مصر، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، جملة من الأمراض التي قد يتسبب فيها الحزن، وتشمل:-رفع ضغط الدم.-تسلخ في الشريان الأورطي.-جلطة أو نزيف في المخ وسكتة دماغية .-انقباض في الشريان التاجي وذبحة صدرية.-انكسار القلب - متلازمة القلب المكسور-عتمة في العين (مياه بيضاء) وفقدان البصر - قال تعالي عن سيدنا يعقوب (عليه السلام) "وابيضت عيناه من الحزن".-القولون العصبي.-أورام القولون.-ضعف المناعة.-عرضة للعدوي بالميكروبات.