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أعراض وخطورة مرض اليد والقدم والفم على الأطفال

مرض اليد والقدم والفم
مرض اليد والقدم والفم
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أكد مختصون أن مرض اليد والقدم والفم سريع الانتشار ويصيب الأطفال ما دون العاشرة وينتشر في المدارس والحضانات.

انتشار مرض اليد والقدم والفم في المدارس والحضاناتاضافة اعلان

وقالوا إن المرض يتسبب في تقرحات بالفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين، وأن الإصابة بالمرض تحدث غالبًا بسبب فيروس كوكساكي، وفقا لـ "اليوم".
وقالت استشاري الأمراض المعدية، الدكتورة حوراء البيات: مرض اليد والقدم والفم مرض فيروسي وغالبا نتيجة الإصابة بفيروس يسمى بالفيروس المعوي.

فترة حضانة الفيروسات من 3ـ 7 أيام

وأضافت، هناك أيضًا بعض الفيروسات المسببة، لكن هذا اكثر الفيروسات شيوعًا وتتراوح فترة حضانة الفيروس مابين 3 إلى سبعة أيام، ويتم انتقال الفيروس عن طريق الرذاذ وايضا عن طريق السوائل.
ونوهت إلى أنه ينتقل عن طريق البراز لذا يكثر الإصابة في حضانات الأطفال إذ عند تلامس الأسطح والألعاب يتم انتشاره بشكل كبير.

تبدأ أعراض الإصابة بارتفاع الحرارة ثم انتشار الطفح

وقالت: غالبًا تبدأ بحرارة ومن ثم يبدأ انتشار الطفح في باطن اليد والقدم والطفح يكون مسطح وفيه سوائل ولا يؤدي للحكة وقد ينتشر في الساقين والذراعين أيضًا، وعند وجود تقرحات بالفم تكون بالعادة مؤلمة.
ويفضل شرب السوائل الباردة لتخفيف الألم"، الفيروس، إضافة إلى أنها قد تتسبب ببعض الأعراض ولكنها أقل شيوعًا كالتهاب في العين والتهاب في الشعب الهوائية".

عدوى تصيب الأطفال الصغار أقل من 5 سنوات

وقالت استشارية طوارئ أطفال الدكتورة مشاعل العُمري: "مرض اليد والقدم والفم هو عدوى فيروسية خفيفة لكن معدية، وغالبًا تصيب الأطفال الصغار من هم في عمر أقل من 5 سنوات، لكن تم تسجيل حالات في الأطفال في عمر يصل حتى 7 و8 سنوات وحتى البالغين في حالات نادرة.
وأوضحت: تشمل أعراض هذا المرض تقرحات في الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين"، وتحدث الإصابة بسبب فيروس كوكساكي بالإضافة للطفح الجلدي والحرارة قد يصاب الأطفال بفقدان الشهية.

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