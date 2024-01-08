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أعراض مزعجة.. تعرف على كافة أسباب ضيق التنفس

ضيق التنفس
ضيق التنفس
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ترتبط أسباب ضيق التنفس المستمر جميعها بنقص مستوى الأكسجين في الدم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوعي وأعراض حادة أخرى، ما يترتب عليه تفاقم مشاكل صحية بالجسم.اضافة اعلان

أسباب ضيق التنفس:


موقع "ويب طب" كشف عن العديد من أسباب ضيق التنفس المستمر، والتي من أهمها:

1-أمراض العضلات والأعصاب : يمكن أن تؤدي العديد من أمراض العضلات والجهاز العصبي إلى ضيق التنفس ومن الأمثلة على الأمراض التي تصيب العضلات: مرض الحثل العضلي، أو ضمور العضلات، والأمراض التي تصيب الجهاز العصبي بالشلل.

2- أمراض القلب: يمكن أن تكون العديد من الحالات الطبية، مثل: أمراض صمام القلب التي تؤثر على صحة القلب وقدرته على تحريك الدم عبر الرئتين من أسباب ضيق التنفس المستمر.

3-  أمراض الرئة: يمكن أن يتسبب تلف أنسجة الرئة نتيجة مرض الانسداد الرئوي المزمن المرتبط بتدخين التبغ في حدوث ضيق التنفس، كما يمكن أن تسبب الأورام الحميدة وسرطان الرئة هذه الحالة. 

 حالات طبية أخرى:


1-السمنة: الوزن الزائد يرهق الرئتين، ويتسبب في الإصابة بضيق التنفس المستمر. 
2- قلة اللياقة: تشمل أسباب ضيق التنفس المستمر عدم ممارسة النشاط البدني الذي يحفز التنفس. 
3- الحساسية: غالبًا ما تسبب الحساسية تجاه الملوثات والمهيجات الشعور بضيق في التنفس. 
4- القلق: يمكن أن يسبب القلق فرط التنفس أو التنفس السريع والثقيل الذي يؤدي إلى ضيق التنفس. 
5- تناول بعض الأدوية: بعض الأدوية يمكن أن تسبب الشعور بضيق في الصدر، مثل: الأدوية التي تقلل من الدهون في الدم، وحاصرات بيتا لارتفاع ضغط الدم.

أعراض أخرى لضيق التنفس:

-الحمل.
-فقدان الدم المفاجئ.
- الربو.
- زيادة السوائل حول القلب.
- اضطرابات في ضربات القلب.
- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.
- الالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي.

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