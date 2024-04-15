أعراض مرض السكري.. 5 علامات يجب الانتباه إليها

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حذر أحد كبار الصيادلة في بريطانيا من أن وباء السمنة يؤدي إلى زيادة في أعداد مرضى السكري.





5 علامات لمرض السكري



أعراض متلازمة التمثيل الغذائي



ولفت الصيدلي جراهام فيليبس، الانتباه إلى خمس علامات تحذيرية حاسمة يمكن أن تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري، مما يؤكد الحاجة الملحة لمراجعة النظام الغذائي.وقال إن أحد المؤشرات الرئيسة هو نسبة الخصر إلى الطول: "إذا كان محيط خصرك أكثر من نصف طولك، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري".وحذر قائلاً: "عندما تكون مستويات الأنسولين مرتفعة، فإن جسمك يحبس مخازن الدهون بشكل فعال، مما يجعل من الصعب الوصول إليها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى حالة يكتسب فيها الأفراد وزناً أكبر من أي وقت مضى بينما يشعرون في نفس الوقت بالجوع أكثر من أي وقت مضى".ويمكن أن تكون الحالات الجلدية مثل الشواك (بقع جلدية داكنة) ووجود علامات جلدية بمثابة أعراض لمشاكل التمثيل الغذائي الأساسية.وسلط الضوء على أعراض متلازمة التمثيل الغذائي، بما فيها الارتفاع الطفيف في ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر، ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية، والتي قال إنه لا ينبغي إغفالها لأنها قد تشير إلى تطور متلازمة التمثيل الغذائي.ولا تؤدي هذه الحالة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري فحسب، بل تشير أيضًا إلى احتمال انخفاض متوسط العمر المتوقع لمدة 10 سنوات.علاوة على ذلك، أشار فيليبس إلى أن الشعور بالغضب عند الجوع، أو نوبات "الجوع"، يمكن أن يكون علامة على مستويات السكر في الدم "المتقلبة"، وغالبًا ما تكون نتيجة لنظام غذائي غير متوازن يجعل الأفراد يشعرون بالجوع والتعب والانزعاج.وشدد على الطبيعة الحاسمة للتعرف على هذه العلامات التحذيرية واتخاذ إجراءات فورية لتحسين صحة الفرد.ونصح قائلاً: "إن اكتشاف هذه العلامات التحذيرية في وقت مبكر والتصرف بناءً عليها الآن يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في وقف مرض السكري في مساراته وإطالة متوسط العمر المتوقع بشكل عام".وأضاف: "فيما يتعلق بالصحة العامة، ما يهم في الواقع ليس كيف تبدو من الخارج، بل ما يحدث داخل جسمك. هذا أمر فريد تمامًا لكل فرد وهو بالضبط الأساس الذي يجب أن نقدم عليه نصائح حول النظام الغذائي ونمط الحياة".