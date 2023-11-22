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أعراض كورونا يومًا بعد آخر.. ما الذي يجب البحث عنه؟

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فيروس كورونا
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مع بروز تقارير عن نوعين مختلفين جديدين منتشرين حول العالم، كشف طبيب عن الأعراض المبكرة لمرض كوفيد – 19 التي تظهر يومًا بعد آخر.اضافة اعلان
وفقًا للدكتور يوهانس أويس، الطبيب العام في عيادة برودجيت العامة في لندن، يتميز اليوم الأول لأعراض الإصابة بفيروس كورونا بسبع علامات تحذيرية.
قال الدكتور أويس لصحيفة "إكسبريس": "تختلف الأعراض المبكرة لعدوى كوفيد من مريض لآخر. على الرغم من ذلك، عادةً ما ستعاني في البداية من قشعريرة أو حمى أو ضيق في التنفس أو تعب أو سعال مستمر أو أوجاع وآلام أو صداع".

اليوم التالي من الإصابة

وفي اليوم التالي من الإصابة، أوضح أن كل هذه الأعراض قد تستمر، لكن المريض قد يشعر أيضًا "بسوء كبير".
وتابع: "من المحتمل أن بعض الأعراض التي لم تشعر بها في اليوم الأول تنتهي بالظهور لاحقًا، ولكن مرة أخرى، تجربة كل شخص مع الفيروس مختلفة".
وأشار الطبيب إلى أن بعض المرضى قد يجدون أن أعراضهم تصبح "أكثر حدة" بمرور الوقت، بينما سيتعافى آخرون بسرعة نسبيًا من تلقاء أنفسهم".

أعراض كوفيد تختلف من شخص لآخر 

ويمكن أن تعتمد تجربة الشخص مع مرض كوفيد والأعراض على عوامل مثل العمر والصحة العامة والوراثة. 
علاوة على ذلك، قد لا يعاني بعض الأشخاص من هذه "الأعراض الأكثر وضوحًا". وأضاف الدكتور أويس: "العديد منهم لا تظهر عليهم أعراض أو يجدون أن حاسة التذوق أو الشم فقط هي التي تأثرت".

ما الذي يجب عليك فعله؟

لكن بمجرد تحديد أي علامات لمرض كوفيد، أوصى الطبيب بإيقاف أو تقليل الاتصال مع الأشخاص أفراد الأسرة المسنين أو الأصدقاء الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية.
وأضاف: "يجب عليك بعد ذلك إجراء اختبار للتأكد من إصابتك بكوفيد. إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فمن الأفضل أن تقوم بالعزل الذاتي حتى تنتهي العدوى".
وتابع محذرًا: "إذا تفاقمت أعراضك وشعرت أنك لا تستطيع التنفس، فاطلب العناية الطبية العاجلة."

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