أعراض كورونا التي تظهر عند استخدام الحمّام.. تعرف عليها

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هناك العديد من الأعراض المعروفة التي تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن هناك أعراض غير شائعة قد تشير إلى ذلك.

وحذر الصيدلاني جورج ساندو، من الأعراض التي قد تظهر أثناء استخدام الحمام، والتي قد تكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا، أحد الأعراض التي قد يؤدي إليها بيرولا – أحدث سلالة من الفيروس.





الإسهال المرتبط بكوفيد



أعراض سلالة كوفيد بيرولا



فوائد الحصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد



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وتحدث ساندو عن " الإسهال المرتبط بكوفيد"، لأن العدوى يمكن أن تؤدي إلى حركات الأمعاء الفضفاضة.ويمكن أن يكون للإسهال أسباب عديدة بالطبع، ولا توجد سمة محددة واضحة تميز نوبة الإسهال عن الأخرى، لذا "إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بكوفيد ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو إجراء اختبار".كشف الدكتور كريشنا فاخاريا عن أعراض سلالة بيرولا – الأحدث من فيروس كورونا، يمكن أن تشمل:الحمى.أوجاع والآم.السعال المستمر.التعب.تغير في الطعم و/أو الرائحةسيلان الأنف.إلتهاب الحلق.وقال ساندو: "إن أفضل طريقة لحماية نفسك من كوفيد، إذا كنت مؤهلاً بالطبع، هي الحصول على جرعة معززة".هناك ثلاث فوائد للحصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد، وهي:- تقلل من خطر الإصابة بمرض خطير أو الوفاة بسبب كوفيد -19.- تقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا ونشره.- تحمي من سلالات (متغيرات) مختلفة من كوفيد -19.