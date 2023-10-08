أعراض صحية خطيرة لبق الفراش.. ماذا عن تورم اللسان والشفتين؟

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بق الفراش هي حشرات صغيرة يطلق عليها علميًّا اسم البق الفراشي، وهذه الحشرات بنية اللون، ويتراوح طولها ما بين 1-7 ملليمتر.





نبذة عن بق الفراش :

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أعراض بق الفراش:

كيفية معرفة انتشار بق الفراش حولك:

علاج أعراض بق الفراش

يتغذى بق الفراش على دماء البشر والحيوانات، ولكن من الممكن لهذه الحشرات أن تبقى حية لعدة أشهر دون غذاء.غالبًا ما يتواجد بق الفراش في محيط مناطق نوم البشر، ويميل البق للاختباء طوال النهار ليخرج ليلًا للتغذي على دماء الأشخاص النائمين.لا يقوم بق الفراش بنقل أية أمراض عادة، ولكن من الممكن للتعرض للسع من قبل بق الفراش أن يتسبب في تحفيز ظهور بعض المضاعفات الصحية.ويتسبب التعرض للسعات بق الفراش لبعض الحالات النادرة في ظهور أعراض ومضاعفات صحية حادة وخطيرة.موقع ويب طب ذكر أبرز هذه الأراض الصحية ومنها:1-عدم انتظام نبض القلب.2- ظهور نفطات على الجلد قد تكون كبيرة الحجم.3- غثيان، وأعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا.4- ضعف عام.5- تورم اللسان أو الشفتين.6- التهابات جلدية قد تنشأ نتيجة القيام بحك المنطقة المصابة.7- صعوبة التنفس.8- حمى.9- ألم في الصدر.10- صعوبات البلع.ونوه أن هذا النوع من الأعراض والمضاعفات الصحية يعد طارئًا طبيًّا يحتاج للخضوع لعلاج فوري.من الممكن للتنبه لبعض المؤشرات في محيطك أن يساعدك على معرفة ما إذا كان بق الفراش قد انتشر وتكاثر في محيطك، مثل هذه المؤشرات:1-رصد بق فراش مرئي في طيات مرتبة السرير، أو على سطح مفارش وأغطية السرير.2- ظهور بقع دموية ذات لون أشبه بلون الصدأ، ومصدر هذه البقع هو غالبًا فضلات بق الفراش المحتوية على دم والتي قد تقوم حشرات بق الفراش بإخراجها.3- صدور رائحة مميزة من المناطق التي قد يتواجد فيها بق الفراش، وهذه الرائحة غالبًا ما تشبه رائحة الكزبرة.من الممكن محاولة السيطرة على أعراض بق الفراش الظاهرة على الشخص الذي تعرض للسع هذا النوع من الحشرات من خلال:-استخدام مراهم موضعية قد تساعد على تخفيف الحكة الجلدية، مثل مراهم الستيرويدات القشرية.- اللجوء لبعض الطرق التي قد تساعد على تخفيف الحكة والتورم، مثل: التطبيق الموضعي للكمادات الباردة، وتناول مضادات الهيستامين الفموية.- يفضل اللجوء للطبيب عند ظهور أي من أعراض بق الفراش الخطيرة التي سبق ذكرها.