أعراض سرطان الأمعاء التي تظهر على الوجه

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يعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ومع ذلك فإنه لا يظهر الأعراض بوضوح، إذ أنها غالبًا ما تظهر غامضة ودقيقة.

ويساعد اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة على إنقاذ الأرواح، مما يؤكد أهمية معرفة الأعراض.





فقر الدم وسرطان الأمعاء



أعراض أخرى لسرطان الأمعاء



وكشف نيكيتا باتيل، الطبيب العام في بريطانيا، لصحيفة "ميرور" عن علامة أقل شهرة لسرطان الأمعاء، إذ يمكن أن يكون فقر الدم، الذي يحدث عندما ينتج الدم خلايا دم حمراء أقل صحة من المعتاد.ويمكن أن ينجم فقر الدم، الذي يجعل الشخص يعاني من التعب والضعف، عندما ينزف سرطان الأمعاء إلى الجهاز الهضمي، مما يتسبب في ظهور الدم في البراز.ومع مرور الوقت، يمكن أن يتراكم فقدان الدم ويؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، المعروف أيضًا باسم فقر الدم.ويمكن أن يسبب سرطان الأمعاء أيضًا نقص الحديد في الجسم، مما يؤدي إلى هذه الحالة.يمكن أن يظهر فقر الدم على الوجه والبشرة، حيث قد يبدأ المريض في الظهور بمظهر شاحب أكثر من المعتاد.علاوة على الشعور بالتعب الشديد، وضيق في التنفس والصداع.وكشف الطبيب عن أعراض أخرى لسرطان الأمعاء، وهي:تغير غير مبرر في عادة التغوطدم في البرازكتلة في البطنفقدان الشهية غير المبررفقدان الوزن غير المبررفقر الدم.ومما يثير القلق، أن أعراض سرطان الأمعاء قد يكون من الصعب للغاية التمييز بينها وبين حالات مثل متلازمة القولون العصبي، وفقًا للدكتور باتيل.وقال: "يمكن في بعض الأحيان الخلط بين أعراض سرطان الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي، حيث قد يكون من الصعب للغاية التمييز بين الأعراض.وشدد على أنه "من المهم متابعة التغيرات في أمعائك واستشارة الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن أي شيء.