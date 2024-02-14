أعراض النوبات القلبية لدى المرأة أخطر من أعراضها عند الرجل

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كشفت دراسة أمريكية أن أعراض النوبات القلبية لدى المرأة تكون مختلفة عن الرجل، وتتضمن العرق والدوار والغثيان، وكثيرًا ما تحدث أثناء النوم أو الخلود للراحة.





أعراض النوبات القلبية لدى المرأة أخطر من الرجل



ضرورة التعامل مع مخاطر الإصابة بأمراض القلب



عوامل أخرى تعرض المرأة لمخاطر أمراض القلب



وتشير الدراسة إلى أنه ليس من الضروري أن تكون أعراض النوبات القلبية لدى المرأة في صورة أوجاع في الصدر أو شعور بالضغط، ولذلك يتعين على المرأة أن تكون على علم بهذه الأعراض الخاصة بها، مع العمل لتقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب.ويقول الطبيب شانتورا الور، المتخصص في طب الأسرة بمستشفى مايو كلينيك الأمريكية إنه "من المهم أن ندرك العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ثم نعمل على تلافيها".وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن "بعض هذه العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة تعتبر مخاطر تقليدية بالنسبة للنوعين مثل ارتفاع الكوليسترول والسمنة وارتفاع ضغط الدم".وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى لا بد أن تلتفت لها المرأة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكري والضغط النفسي والتدخين، وطبيعة الحياة الخالية من الحركة والنشاط.وأضاف، أن هناك ظروفًا صحية خاصة ربما تزيد أيضًا من مخاطر الإصابة مثل انقطاع الطمث ومضاعفات الحمل.