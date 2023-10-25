أعراض السرطان التي تظهر لدى الأطفال ولا يجب تجاهلها

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غالبًا ما يتسلل السرطان إلى الجسم دون أن يكشف عن أعراض في مرحلة مبكرة.

وكشفت مراجعة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن 68 بالمئة من المراهقين البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عامًا لا يعرفون الأعراض الأكثر شيوعًا للسرطان. اضافة اعلان

ووجدت دراسة أخرى نظرت إلى 478 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، أن نصف المشاركين لا يعرفون ما هي أكثر أنواع السرطان انتشارًا التي تحدث بين الأطفال والمراهقين والشباب.





الأعراض الأقل شهرة



تحاكي الأمراض الأخرى



أعراض السرطان لدى الأطفال



أوضحت الدكتورة شارنا شانموجافاديفيليا، المؤلفة المشاركة في الدراسة، أن الأعراض الأقل شهرة تشمل البلوغ المبكر أو المتأخر، وتأخر النمو عند الرضع، وبطء النمو".وغالبًا ما يعتمد تنوع الأعراض على موقع الورم والمكان الذي انتشر إليه، مما يعني أن هناك العديد من الأعراض المختلفة التي يمكن اكتشافها، بما في ذلك الصداع المستمر والمتكرر وصعوبة البلع والقيء المنتظم.ويمكن أن تظهر أعراض أخرى في الوزن وعادات الأمعاء والبول لدى الشاب، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأضافت الدكتورة شانموجافاديفيليا، من كلية الطب بجامعة نوتنجهام: "إن أعراض المرض لدى الأطفال غالبًا ما تحاكي الأمراض الشائعة الأخرى، ونظرًا لعدم توفر اختبارات الفحص حاليًا، فإن الوعي العام والمهني لضمان التشخيص والعلاج المبكر أمر ضروري".وأشارت إلى أن "ندرة الإصابة بالسرطان لدى الأطفال تمثل عائقًا رئيسيًا أمام التشخيص المبكر. وفي حين أن عدد الحالات قد يكون صغيرًا مقارنة بسرطانات البالغين، فإن الخطر التراكمي منذ الولادة وحتى مرحلة البلوغ المبكر يمكن مقارنته بأمراض الطفولة الأخرى".ودعت إلى إيصال هذا الأمر للآباء على وجه الخصوص، "حيث عادة ما يربط الآباء الأعراض الشائعة بأمراض الطفولة الشائعة، ولكن ليس السرطان".وتشمل قائمة أعراض السرطان المحتملة التي يمكن أن تظهر عند الأطفال ما يلي:-كتلة أو تورم في الحوض أو الخصية أو الثدي-دم في البول-التغييرات في الشامات-كتلة في الصدر أو الإبطين-فقدان الوزن-ألم أو كتلة في البطن-كتلة أو تورم في الوجه أو الفك أو الجمجمة-الصداع المستمر/المتكرر-التعب المستمر/المتكرر-فقدان الشهية-القيء المستمر-نزيف مفرط / كدمات / طفح جلدي-النوبات-ألم في جدار الصدر أو الإبطين-تورم/ألم في العظام أو المفاصل غير مبرر-تغير في عادات الأمعاء: الإمساك أو الإسهال-آلام البطن المستمرة أو المتكررة-صعوبة في التبول-قضايا الرؤية-تورم الغدد في جانب الرقبة-صعوبة في المشي أو التوازن-آلام العظام المتكررة والمستمرة (تكون أسوأ في الليل)-شحوب ملحوظ في الجلد-حدود متعددة للأنفلونزا-نزيف غير مفسر بين الدورات الشهرية-الحمى والتعرق الليلي-ضيق في التنفس-صعوبة في البلع-ساق ضعيفة/متعرجة غير مفسرة-غريزة الوالدين حول وجود مشكلة ما-الصراخ غير المبرر عند الأطفال الصغار-التهاب الحلق المتكرر-إمالة الرأس/ألم في الرقبة-واحد أو اثنان من التلاميذ البيض-فقدان السمع-حركات العين غير الطبيعية-حركات الوجه غير الطبيعية-ألم الأذن المستمر-محدودية فتح الفم-بطء التعافي بعد إصابة العظام-تأخر النمو-البلوغ المبكر أو المتأخر.إذا كان طفلك يعاني من أي من هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب.