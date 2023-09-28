الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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أعراض إصابة الأطفال الرضع بالسكري.. تعرفي على أبرزها

فوائد الختان - طفل رضيع
أعراض عدة لإصابة الأطفال بالسكري
أ أ
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يمكن أن يصيب مرض السكري الأطفال في سن الرضاعة، الأمر الذي يفرض على الأم أن تكون على دراية كافية بأهم الأعراض.
وكشف أطباء متخصصون في علاج السكري والغدد الصماء عن 8 أسباب رئيسية لإصابة الأطفال بالسكري من النوع الأول و8 أعراض لإصابة الرضع بنفس الداء.اضافة اعلان
وحثوا خصوصًا على ضرورة ابتعاد الأطفال عن الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات المصنعة.

سبب إصابة الأطفال بالسكري

وقال الدكتور منصور إبراهيم أخصائي السكري والغدد الصماء لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن سبب إصابة الأطفال بمرض السكري يعود إلى نوع المرض سواء النوع الأول أو الثاني.
وحدد إبراهيم 3 أسباب رئيسية لإصابة الأطفال بالسكري يأتي في مقدمتها:
- العوامل الوراثية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الإصابة.
- إضافة إلى أمراض المناعة الذاتية.
-التعرض للعدوى الفيروسية.
وتابع: يصاب الطفل بالنوع الأول عندما تنخفض كمية الأنسولين في الدم، بينما يصاب بالنوع الثاني عندما يكون الجسم مقاومًا للأنسولين، على الرغم من أن مستويات الأنسولين في الدم تكون طبيعية.

العوامل الوراثية وأمراض المناعة الذاتية

وأشار إلى أن الإصابة بالنوع الأول لدى الأطفال، تعود عمومًا للعوامل الوراثية وأمراض المناعة الذاتية.
وشدد أخصائي السكري والغدد الصماء على ضرورة ابتعاد الأطفال عن كافة الثقافات الغذائية المضرة التي تشبع بها أغلبهم نتيجة تراخي الدور الرقابي للأسرة من جهة، وضعف بعض الأسر أمام رغبات أبنائهم من جهة أخرى.
وتتصدر الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات المصنعة، قائمة الممنوعات التي يجب منعها عن الأطفال، كونها - بحسب قوله- تمثل جسرًا لاعتلال مختلف الأمراض كتصلب الشرايين والقلب والسكري.

الأطعمة الصحية

وشدد على أهمية اعتياد الأطفال على الأطعمة الصحية وتناول الخضروات منذ الصغر.
بدوره، أفاد الدكتور أحمد النادي أخصائي السكري والغدد الصماء بأن الإصابة بالسكري لا تقتصر على الأطفال والبالغين فقط بل يمكن أن تصيب الرضع.

وقال إنه لابد من الملاحظة الدقيقة للرضيع خصوصًا في شهوره الأولى لرصد أي مؤشرات تكشف عن أي اعتلال طبي.

8 أعراض عامة


وحدد النادي 8 أعراض عامة يمكن من خلالها اكتشاف الأم إصابة رضيعها بالسكري، والتي تتمثل في فقدان الوزن، كثرة التبول، الجفاف، العطش المستمر، الجوع المستمر، رائحة الفم الكريهة، تشوش الرؤية، العصبية.
وأوضح أن من أهم أسباب إصابة الرضع بالسكري، وخصوصًا النوع الأول الشائع بين الأطفال تتمثل في:
-العدوى الفيروسية.
-عامل الوراثة الذي يعمل على تحفيز الجهاز المناعي على مهاجمة الخلايا المسئولة عن إنتاج هرمون الأنسولين في البنكرياس ومن ثم تدميرها. 
وشدد على ضرورة عرض الطفل على الطبيب المعالج فور ملاحظة أي من تلك الأعراض، بهدف التشخيص الدقيق وتلقي العلاج اللازم المتمثل في جرعات محددة من الانسولين وفقاً لحالة كل رضيع أو طفل.
وحذر من أن التراخي في تقديم العلاج اللازم للرضيع قد يعرض حياته للخطر نتيجة ارتفاع نسبة السكري ومن ثم ارتفاع نسبة الكيتون في الدم. 

في أي عمر تظهر الأعراض؟ 


من جانبه، كشف استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد مأمون عن الفترة التي تظهر خلالها أعراض السكري على الأطفال الرضع وهي عند بلوغهم الشهر الثالث أو السابع.
وأكد عدم القدرة على اكتشافها قبل بلوغ هذا السن نتيجة عدة عوامل طبية.
وأشار إلى أن إصابة الرضع بالسكري، حالة غير شائعة، وقد تحدث نتيجة عدة أسباب من بينها:
إصابة الأم بالسكري كونه ينتقل عبر الجينات الوراثية.
-إصابة الأم بسكري الحمل قد يسهم بدوره في نقل الإصابة للجنين عبر المشيمة.
-كما يعاني بعض الرضع والأطفال من اضطراب الأنسولين بالدم نتيجة عدم اكتمال نمو البنكرياس، بسبب خلل في هرمونات الأم أو نتيجة العوامل الوراثية أو ربما لسوء تغذية الأم خلال فترة الحمل.

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