أعراض أمراض القلب قد تختلف لدى النساء كثيرًا عن الرجال

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تعد أمراض القلب والأوعية الدموية سببًا رئيسًا للوفاة للنساء والرجال، لكن الأسباب والأعراض لدى النساء قد تختلف كثيرًا عن الرجال، وفقًا لخبراء.

وتشكل أمراض القلب 16% من مجموع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، وفق منظمة الصحة العالمية.





أعراض أمراض القلب تختلف لدى النساء عن الرجال







قد تتعرض النساء لأزمة قلبية من دون أن يدركن







وبات عدد الأشخاص الذي تفتك بهم يفوق أي وقت مضى، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بأكثر من مليوني حالة منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقرب من 9 ملايين حالة وفاة عام 2019، وفق المنظمة.وأمراض القلب السبب الرئيس للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة، إذ تقتل أكثر من 300 ألف امرأة سنويًا، ومع ذلك فإن حوالي نصف النساء فقط على دراية بمخاطر النوبات القلبية وعلاماتها وأعراضها.وتقول جمعية القلب الأمريكية إن أكثر من 40% من النساء فوق سن العشرين قد لا يدركن أن لديهن مشكلات في القلب والأوعية الدموية.ويشير الدكتور جون كاو، رئيس قسم أمراض القلب في مركز بالي مومي الطبي في هاواي، إلى أن الأعراض النموذجية للنوبة القلبية والسكتة القلبية مثل ضغط الصدر لا تشعر بها النساء دائمًا، وفق ما نقله موقع محطة khon2 التلفزيونية في هونولولو.ويقول الطبيب إنه في بعض الأحيان قد تكون الأعراض ضيق التنفس، والشعور بالتعب، والشعور بالضيق، أو حرقة المعدة، وعسر الهضم.غلايزا كامانو، المديرة التنفيذية لجمعية القلب الأمريكية في هاواي، تقول إن النساء قد يتعرضن للنوبات القلبية؛ لأن النساء "يميلن إلى التغاضي عن الألم الذي يشعرن به"، بسبب مشاغلهن الحياتية، مثل الأمومة، والذهاب إلى العمل.وتضيف كامانو: "يمكن أن يتعرض شخص ما لأزمة قلبية ويمكن أن يكون الشخص الأكثر صحة، لكنه لم يدرك أنه يعاني من خلل أساسي في القلب والأوعية الدموية".ومن بين أكثر من 1100 حالة سكتة قلبية في هاواي، لم تتمكن 90 من النساء من النجاة بسبب تأخر استجابة الإنعاش القلبي الرئوي (يتم من خلال الضغطات القوية والسريعة على الصدر).وتقول كامانو إن النساء أقل عرضة لتلقي الإنعاش القلبي الرئوي لأن أفراد المجتمع يخشون لمس النساء (للقيام بالإنعاش القلبي الرئوي).وتحدث النوبة القلبية حين ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره. ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى بشرايين القلب (الشرايين التاجية)، وفق مايو كلينك.ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.ويمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم. ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.