أطعمة ومشروبات احذر تناولها في وجبة الفطور

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مع اقتراب نهاية شهر رمضان، وعودة الروتين الغذائي المعتاد، حذرت خبيرة تغذية من خطر تناول بعض الأطعمة في وجبة الفطور.





الأطعمة المكررة والمقلية والمدخنة والحارة



عدم تناول الشاي والقهوة مع وجبة الفطور



البيض المخفوق والعجة في وجبة الفطور



ونصحت خبيرة التغذية الروسية مارجاريتا كوروليوفا بعدم تناول الأطعمة المكررة والمقلية والمدخنة والحارة في وجبة الإفطار، ناهية عن شرب الشاي مع الطعام.وأضافت لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "يجب في الصباح عدم الإفراط في تناول الأطعمة المعلبة والمالحة، كما أن الأطعمة المقلية والمدخنة والحارة ليست مناسبة لوجبة الإفطار، وبالطبع لا أنصح أي شخص بتناول كميات كبيرة من الأطعمة المكررة والمالحة والسكر مع الدهون".كما نصحت بعدم تناول الشاي والقهوة كما هي عادة مع الناس في وجبة الفطور، مع الطعام أو بعد الطعام مباشرة.في حين نصحت باستبعاد المشروبات الغازية نهائيًا من وجبة الفطور.وأضافت: "عند تناول الشاي مع وجبة الإفطار، لن تمتص المعدة البروتين الموجود في البيض مثلاً بصورة جيدة. لذلك من الأفضل شربه بعد نصف ساعة على الأقل من تناول وجبة الإفطار".وفي المقابل، أوضحت أن البيض المخفوق والعجة يصلحان تمامًا لوجبة الإفطار، ولكن من دون النقانق. بل يمكن إضافة كمية من الخضار والمكسرات، لأنه بفضلها يحصل الجسم على مواد مغذية مختلفة.ويمكن أيضًا، تناول عصائد الحبوب في وجبة الفطور، وكذلك منتجات الألبان المخمرة ومصادر البروتين الكامل المعالجة حراريًا، والخضراوات.وأشارت إلى أن الجسم يجب أن يحصل على ما يقرب من 25 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.