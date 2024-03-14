أطعمة وفيتامينات تساعدك في الإقلاع عن التدخين

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وافق أمس الأربعاء (13 مارس 2024) اليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يهدف إلى خلق الوعي بآثار هذه العادة السيئة، وتشجيع الآخرين على الإقلاع عن التدخين.

وكشف الخبراء عن العديد من الطرق والوسائل المساعدة للإقلاع عن التدخين، والتي تشمل مكملات غذائية وفيتامينات، وفق ما ذكر الخبراء في منظمة "جو سموك فري"، مما يساعد في التخلي عن العادة السيئة.





وصفة بودينج التوت والفانيليا والشيا



فيتامينات ومعادن للإقلاع عن التدخين



المغنيسيوم



التيروسين



فيتامين سي



أوميجا 3



فيتامينات ب



فيتامين إي



هذه الوصفة تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، والتيروزين، وفيتامين سي، وأوميجا 3، وكلها يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين.المكونات:300 مل من حليب اللوز أو الشوفان50 جرامًا من الجبن خالي الدسم4 ملاعق كبيرة بذور الشيا75 جرام توت أزرق1 - 2 ملعقة كبيرة شراب القيقب– الاسفندان- أو العسل1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلياالطريقة:قم بمزج جميع المكونات باستثناء بذور الشيا والتوت، حتى تصبح ناعمة.بعد ذلك، تذوق الخليط حتى يصبح مناسبًا لك. وإذا لزم الأمر، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من شراب القيقب أو العسل. وضع الخليط في وعاء وأضف إليه بذور الشيا، ثم قم بتبريده طوال الليل.وقبل التقديم، حرك الخليط مرة أخرى ثم ضع فوقه التوت الأزرق، وللحصول على فائدة صحية إضافية، أضف المزيد من الفواكه إلى الطبقة العلوية.وتعتبر هذه الوصفة الخاصة أيضًا رائعة لتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتحسين مزاجك بسبب الفيتامينات.كما كشف الخبراء أيضًا عن الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين:غالبًا ما ينخفض مستوى المغنيسيوم في الجسم بسبب التدخين. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية والسكري.وأحد الآثار الجانبية المحددة عند الإقلاع عن التدخين هو التوتر والقلق، وهو ما قد يسبب انتكاسة في العودة إلى هذه العادة. لكن يمكن للأطعمة الغنية بالمغنيسيوم أن تساعد في الإقلاع عن التدخين.وتشمل المصادر الجيدة للمغنيسيوم الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.هو حمض أميني مرتبط بإنتاج الدوبامين، وهو هرمون السعادة في أجسامنا. ويمكن الحصول عليه من الأطعمة مثل الدجاج والتوفو واللوز والجبن. وبشكل عام، تعتبر أغذية الدواجن مصدرًا رائعًا له.يساعد هذا الفيتامين الجسم والخلايا على التعامل مع الإجهاد التأكسدي، والذي يحدث بشكل رئيس بسبب التدخين.تحتوي الفواكه على نسبة عالية من فيتامين سي ولكن البرتقال والجوافة والكيوي والمانجو والبابايا تحتوي على مستويات عالية.ويحتوي الفلفل الحلو، على وجه الخصوص، البرتقالي والأحمر على كمية أكبر من الفيتامين مقارنة بالفلفل الأصفر أو الأخضر.يعد هذا الحمض الدهني ضروري لمن يخطط لإقلاع عن التدخين. تحتوي أوميجا 3 على خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب الناجم عن التدخين.وتعد الأسماك مصدرًا لأوميجا 3، وتشمل المصادر الأخرى بذور القنب وكرنب بروكسل والجوز.يمكن أن يؤثر ذلك على مستويات الطاقة لديك مع استنفاد هذا الفيتامين عند التدخين.والأطعمة التي تحتوي على فيتامينات ب تشمل:ب6 - الدواجن وفول الصويا وجنين القمحب12 موجود في البيض، والخميرة الغذائية، والرمان؛ وحمض الفوليك في الخضر الورقية والقرنبيط والبازلاء.غالبًا ما تضاف فيتامينات ب إلى الحبوب والحليب النباتي وحتى القهوة.وهذا فيتامين آخر يتم استنفاده عن طريق التدخين. يمكن لقوة فيتامين إي أن تدعم صحة الرئة وهو عكس التدخين.ويمكن العثور عليه في الأفوكادو واليقطين واللوز. وهناك طريقة رائعة أخرى لإضافته إلى نظامنا الغذائي من خلال الزيت البكر الممتاز أو زيت الأفوكادو.وهذه هي الكمية الموصى بها من المكملات الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها كل يوم:المغنيسيوم – 300 ملج يوميًا للرجال، 270 ملج يوميًا للنساء.التيروسين - 100 - 500 ملج يوميًا (على المدى القصير فقط).فيتامين ب6 – 16.5 ملج يوميًا للرجال، 13.2 ملج يوميًا للنساء.فيتامين ج – 40 ملج يوميًا للرجال والنساء.فيتامين إي -4 ملج يوميًا للرجال، 3 ملج يوميًا للنساء.أوميجا 3 - 1600 ملج يوميًا للرجال، و1100 ملج يوميًا للنساء.