الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أطعمة مفيدة لمرضى الكلى.. وأخرى يُفضل عدم تناولها

أطعمة
أطعمة
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يؤكد خبراء الصحة، أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة.
ولكن هناك بعض الأطعمة لا تتناسب مع بعض المرضى ذوى الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والكلى، لذا فيجب عليهم اتباع أنظمة صحية سليمة لهم.اضافة اعلان

أمراض الكلى


ويوضح الخبراء، أن أمراض الكلى خاصة المرمنة منها تعتبر من أهم المشاكل الصحية التي يجب معها اتباع نظام غذائي منتظم، لأن الكلى هي المسؤولة عن تنقية الدم من مخلفات الأيض الناتجة عن استهلاك الخلايا للمغذيات المختلفة مثل البروتينات والكربوهيدرات وغيرها .
وفي حالة تضرر الكلى ، فإنها تفقد قدرتها على التخلص من مخلفات الأيض، لذلك يجب على مرضى الكلى اتباع النظام الغذائي المناسب لكل حالة على حسب حالة الكلى .
ويُنصح بأن يكون النظام الغذائي لمريض الكلى منخفض الصوديوم والفسفور والبروتين وتختلف النسب بحسب درجة حالة المريض .
وينصح الأطباء بهذا النظام الغذائي لمرضى الكلى:

نظام غذائي مهم


- الاهتمام بالبروتينات ذات الجودة العالية
- التقليل من الأطعمة قليلة البوتاسيوم، والحد من الأطعمة عالية البوتاسيوم.
- الحد من استهلاك الألبان .
- اختيار الفواكه "التفاح، الأناناس والكمثرى"، والتقليل من تناول المجففات .
- تناول الخضراوات الطازجة مثل الخيار والبتنجان بدون القشر وكذلك تناول الجزر.
- تناول المياه للشرب ولكن بعد الاستشارة الطبية .
- يُنصح بالابتعاد تماما عن استخدام الأطعمة المعلبة .

 

 

 

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