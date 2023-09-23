أطباء يكشفون: تحولات مفاجئة في أعراض كورونا لهذا الموسم

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بعد ما يقرب من أربعة أعوام على تفشي كوفيد – 19، يقول أطباء إن أعراض الإصابة بالفيروس باتت هذا الموسم أقرب إلى أعراض الحساسية ونزلات البرد. اضافة اعلان

وقالت الدكتورة تيريزا لوفينز، طبيبة الأسرة المستقلة في كولومبوس بولاية إنديانا الأمريكية، إن العديد من الأشخاص المصابين بكوفيد-19 يعانون الآن من أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل سيلان الأنف والعينين الدامعتين والتهاب الحلق.

وأضافت: "أخبرني بعض المرضى أن هذا يبدو وكأنه حساسية، لكن دواء الحساسية الخاص بي لا يعمل. وبعد ذلك بدأت أشعر بالتعب حقًا ولا أستطيع الحصول على طاقتي. وأنا أقول، نعم، يجب أن نختبرك بحثًا عن فيروس كورونا، وفي كثير من الأحيان تكون النتيجة إيجابية".





الإرهاق



حاستا التذوق والشم



سلالة أوميكرون وأحفادها



معزز فيروس كورونا الجديد



ويستمر الإرهاق أيضًا في إصابة مرضى كوفيد، وفقًا للوفينز والدكتور ويليام شافنر، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت في ناشفيل.وقال شافنر: "يبدو أن الإرهاق لمدة 24 أو 48 أو 72 ساعة أمر شائع جدًا”.وأضاف لوفينز وشافنر أن أعراض كوفيد-19 الراسخة الأخرى، مثل السعال العميق، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، والصداع، والحمى، أصبحت أقل شيوعًا أو وضوحًا.وتابع شافنر: "ما أسمعه من زملائي السريريين هو أن هناك بالفعل قدرًا كبيرًا من أعراض الجهاز التنفسي العلوي. وأسمع ذكر التهاب الحلق بشكل بارز جدًا".وأردف: "أيضًا، من العديد من الجهات، سمعت أن فقدان حاستي التذوق والشم الذي حظي بتغطية إعلامية جيدة أصبح أقل تواترًا مما كان عليه في الأشهر الأولى من تفشي المرض. إنه ليس مميزًا ولا شائعًا كما كان من قبل".وأشار شافنر إلى أن خبراء الأمراض المعدية توقعوا هذا التحول في أن تصبح الأعراض أقل حدة من ذي قبل، بالنظر إلى أن "الجميع تقريبًا قد تعرضوا لعدوى كوفيد أو التطعيم أو كليهما"، وفق وكالة "يو بي آي".وأوضح: "لدينا جميعًا مستوى معين من المناعة، وعندما نواجه الفيروس، نكون مستعدين بشكل أفضل لصده، وهذا قد يغير في الواقع العرض السريري".وقال شافنر إن الناس استفادوا أيضًا من اتجاهات الطفرات في كوفيد، والتي تميل إلى تفضيل سلالة أوميكرون وأحفادها. وأشار إلى أن "تلك الفيروسات تبدو أقل خطورة إلى حد ما في أعراضها".لكن لوفينز وشافنر شددا على أنه لا ينبغي للناس أن يتعاملوا مع كوفيد باستخفاف، حتى لو أصبحت العدوى الخفيفة أشبه بنزلات البرد.ويظل فيروس كوفيد-19 خطيرًا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية قائمة: كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وضعاف المناعة.وقال شافنر: "هؤلاء الأشخاص، عندما يصابون بالعدوى، لا يزالون أكثر عرضة للإصابة بمرض أكثر خطورة، وهذا يؤدي إلى زيادة في حالات العلاج في المستشفى".لكنه أضاف أن هناك سببًا وراء توصية مركز السيطرة على الأمراض مؤخرًا باستخدام معزز فيروس كورونا الجديد للجميع، وليس فقط أولئك المعرضين لخطر كبير.وتالع: "هذا التركيز على السكان الأكثر عرضة للخطر صحيح. ومع ذلك، ما زلنا نرى في بعض الأحيان شبابًا أصحاء يصابون بفيروس كورونا، وينتهي بهم الأمر في غرفة الطوارئ ويتعين عليهم دخول المستشفى".واستدرك": "ذا فإن مجرد كونك بصحة جيدة تمامًا وشابًا وقويًا ولياقًا بدنيًا لا يعني ذلك. يعني أنه يمكنك التخلص من عدوى فيروس كورونا أو التعامل معها على أنها تافهة. لا يزال هذا الفيروس يفرض احترامنا".