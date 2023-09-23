السبت، 08 ربيع الأول 1445 ، 23 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أطباء يكشفون: تحولات مفاجئة في أعراض كورونا لهذا الموسم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

بعد ما يقرب من أربعة  أعوام على تفشي كوفيد – 19، يقول أطباء إن أعراض الإصابة بالفيروس باتت هذا الموسم أقرب إلى أعراض الحساسية ونزلات البرد.اضافة اعلان
وقالت الدكتورة تيريزا لوفينز، طبيبة الأسرة المستقلة في كولومبوس بولاية إنديانا الأمريكية، إن العديد من الأشخاص المصابين بكوفيد-19 يعانون الآن من أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل سيلان الأنف والعينين الدامعتين والتهاب الحلق.
وأضافت: "أخبرني بعض المرضى أن هذا يبدو وكأنه حساسية، لكن دواء الحساسية الخاص بي لا يعمل. وبعد ذلك بدأت أشعر بالتعب حقًا ولا أستطيع الحصول على طاقتي. وأنا أقول، نعم، يجب أن نختبرك بحثًا عن فيروس كورونا، وفي كثير من الأحيان تكون النتيجة إيجابية".

الإرهاق 

ويستمر الإرهاق أيضًا في إصابة مرضى كوفيد، وفقًا للوفينز والدكتور ويليام شافنر، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت في ناشفيل.
وقال شافنر: "يبدو أن الإرهاق لمدة 24 أو 48 أو 72 ساعة أمر شائع جدًا”. 
وأضاف لوفينز وشافنر أن أعراض كوفيد-19 الراسخة الأخرى، مثل السعال العميق، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، والصداع، والحمى، أصبحت أقل شيوعًا أو وضوحًا.
وتابع شافنر: "ما أسمعه من زملائي السريريين هو أن هناك بالفعل قدرًا كبيرًا من أعراض الجهاز التنفسي العلوي. وأسمع ذكر التهاب الحلق بشكل بارز جدًا". 

حاستا التذوق والشم

وأردف: "أيضًا، من العديد من الجهات، سمعت أن فقدان حاستي التذوق والشم الذي حظي بتغطية إعلامية جيدة أصبح أقل تواترًا مما كان عليه في الأشهر الأولى من تفشي المرض. إنه ليس مميزًا ولا شائعًا كما كان من قبل".
وأشار شافنر إلى أن خبراء الأمراض المعدية توقعوا هذا التحول في أن تصبح الأعراض أقل حدة من ذي قبل، بالنظر إلى أن "الجميع تقريبًا قد تعرضوا لعدوى كوفيد أو التطعيم أو كليهما"، وفق وكالة "يو بي آي".
وأوضح: "لدينا جميعًا مستوى معين من المناعة، وعندما نواجه الفيروس، نكون مستعدين بشكل أفضل لصده، وهذا قد يغير في الواقع العرض السريري".

سلالة أوميكرون وأحفادها

وقال شافنر إن الناس استفادوا أيضًا من اتجاهات الطفرات في كوفيد، والتي تميل إلى تفضيل سلالة أوميكرون وأحفادها. وأشار إلى أن "تلك الفيروسات تبدو أقل خطورة إلى حد ما في أعراضها".
لكن لوفينز وشافنر شددا على أنه لا ينبغي للناس أن يتعاملوا مع كوفيد باستخفاف، حتى لو أصبحت العدوى الخفيفة أشبه بنزلات البرد.
ويظل فيروس كوفيد-19 خطيرًا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية قائمة: كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وضعاف المناعة.
وقال شافنر: "هؤلاء الأشخاص، عندما يصابون بالعدوى، لا يزالون أكثر عرضة للإصابة بمرض أكثر خطورة، وهذا يؤدي إلى زيادة في حالات العلاج في المستشفى".

معزز فيروس كورونا الجديد

لكنه أضاف أن هناك سببًا وراء توصية مركز السيطرة على الأمراض مؤخرًا باستخدام معزز فيروس كورونا الجديد للجميع، وليس فقط أولئك المعرضين لخطر كبير.
وتالع: "هذا التركيز على السكان الأكثر عرضة للخطر صحيح. ومع ذلك، ما زلنا نرى في بعض الأحيان شبابًا أصحاء يصابون بفيروس كورونا، وينتهي بهم الأمر في غرفة الطوارئ ويتعين عليهم دخول المستشفى". 
واستدرك": "ذا فإن مجرد كونك بصحة جيدة تمامًا وشابًا وقويًا ولياقًا بدنيًا لا يعني ذلك. يعني أنه يمكنك التخلص من عدوى فيروس كورونا أو التعامل معها على أنها تافهة. لا يزال هذا الفيروس يفرض احترامنا".

اقرأ أيضا

فوائد الختان - طفل رضيع
11:21 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

خطر مميت.. الأطباء يحذرون من إطعام الأطفال العسل في هذه السن

الحالة الرومانية
10:31 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

المعلمون والممرضات معرضون لخطر الحالة الصحية الرومانية .. تعرف عليها

أطعمة
9:44 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

هذا ما يفعله تناول وجبة واحدة فقط في اليوم بجسمك

فيروس كورونا
7:46 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

أثر جانبي نادر لكوفيد.. وفاة رجل بسبب "مرض خطير في الدماغ"

اقرأ أيضا

دراسة حديثة تكشف علاقة أدوية ضغط الدم بخطر استبدال الركبة

الكشف عن سر تناول النساء للشوكولاتة قبل الدورة الشهرية

دراسة: اقمع أفكارك السلبية لتنعم بصحة عقلية أفضل

النمر: ازدياد جشع تجار عمل الفحوصات الطبية (فيديو)

5 أطعمة ومشروبات تجنبيها عند محاولة الحمل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

فيروس كورونا 9:09 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

مفاجأة علمية تكشف السر وراء عدم ظهور أعراض على بعض مرضى كورونا

اقرأ أيضا

النوم-السهر
2:57 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

دراسة: هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض يهدد حياتهم

تعليم الصينية
2:42 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

خبير يحذر: المعلمون معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض

العلاج بالتبريد
2:39 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

منها المشاكل الجلدية.. تعرف على الكي بالتبريد والأمراض التي يعالجها

الاكتئاب
12:29 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

7 عادات صحية تقلل بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بالاكتئاب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:16 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

السبت 8 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أعطال السيارات
11:51 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بشرى.. انخفاض مرتقب في أسعار تأمين المركبات

أهم 10
10:59 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

أهم 10.. الدعم الإضافي لـ حساب المواطن وبشرى من سكني وأماكن للتنزه في اليوم الوطني

رقم-مرور-جدة-768x512
10:31 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بينها طلاء المركبات بالألوان وتغطيتها بالأعلام.. محظورات في اليوم الوطني

العالم في أسبوع - صغيرة
6:47 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. المملكة بين الأعلى دخلاً و45% زيادة بأجور القطاع الخاص وإجازة اليوم الوطني

وزارة التجارة
6:05 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

"التجارة" تصدر 4700 ترخيص للتخفيضات تشمل 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني