أطباء الجلدية: 5 خطوات ضرورية للتعامل مع الحروق الخفيفة

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نصح تجمع القصيم الصحي بضرورة تنفيذ 5 خطوات يوصى أطباء الجلدية
باتباعها عند التعرض للحروق الخفيفة.
تنفيذ نصائح أطباء الجلدية ثم التوجه للطوارئجاء ذلك على صفحة التجمع الرسمية في "إكس"، حيث طالب باتباع هذه
الخطوات ثم التوجه إلى الطوارئ في حال كان الحرق من الدرجة الأولى كبيرًا جدًا، أو
كان المصاب رضيعًا، أو مسنًا.
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5 خطوات لإسعاف الحروق الخفيفةيوصى أطباء الجلدية بالنصائح التالية:
افعل ذلك لمدة 10 دقائق تقريبًا أو حتى يهدأ الألم.
1ـ اغمر الحرق فورًا في ماء بارد
مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، ولا تضع المراهم أو معجون الأسنان أو الزبدة
على الحرق لأنها قد تسبب العدوى.
2ـ تطبيق الهلام النفطي
غطِّ الحرق بضمادة معقمة وغير لاصقة.
3ـ قم بتغطية الحرق
إذا تشكلت البثور دعها تشفى من تلقاء نفسها.
4ـ لا تفرقع البثور
حاول قدر الإمكان حماية المنطقة المصابة من التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا لمزيد من الالتهابات.
5ـ قم بحماية المنطقة من الشمس.
وأكد تجمع القصيم الصحي على أن اتباع هذه الخطوات سوف يساعد على تقليل
الندبات، مشيرًا إلى استمرار الاحمرار الناتج عن الحرق أحيانًا لأسابيع، خاصة عن
أصحاب البشرة الداكنة.
استمرار احمرار المنطقة المصابة لعدة أسابيع
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