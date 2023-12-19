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أطباء الجلدية: 5 خطوات ضرورية للتعامل مع الحروق الخفيفة

الحروق الخفيفة
الحروق الخفيفة
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نصح تجمع القصيم الصحي بضرورة تنفيذ 5 خطوات يوصى أطباء الجلدية باتباعها عند التعرض للحروق الخفيفة.

تنفيذ نصائح أطباء الجلدية ثم التوجه للطوارئاضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة التجمع الرسمية في "إكس"، حيث طالب باتباع هذه الخطوات ثم التوجه إلى الطوارئ في حال كان الحرق من الدرجة الأولى كبيرًا جدًا، أو كان المصاب رضيعًا، أو مسنًا.

5 خطوات لإسعاف الحروق الخفيفة

يوصى أطباء الجلدية بالنصائح التالية:


1ـ اغمر الحرق فورًا في ماء بارد

افعل ذلك لمدة 10 دقائق تقريبًا أو حتى يهدأ الألم.


2ـ تطبيق الهلام النفطي

مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، ولا تضع المراهم أو معجون الأسنان أو الزبدة على الحرق لأنها قد تسبب العدوى.


3ـ قم بتغطية الحرق

غطِّ الحرق بضمادة معقمة وغير لاصقة.


4ـ لا تفرقع البثور

إذا تشكلت البثور دعها تشفى من تلقاء نفسها.


5ـ قم بحماية المنطقة من الشمس.

حاول قدر الإمكان حماية المنطقة المصابة من التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا لمزيد من الالتهابات.


استمرار احمرار المنطقة المصابة لعدة أسابيع

وأكد تجمع القصيم الصحي على أن اتباع هذه الخطوات سوف يساعد على تقليل الندبات، مشيرًا إلى استمرار الاحمرار الناتج عن الحرق أحيانًا لأسابيع، خاصة عن أصحاب البشرة الداكنة.

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