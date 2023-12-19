أطباء الجلدية: 5 خطوات ضرورية للتعامل مع الحروق الخفيفة

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نصح تجمع القصيم الصحي بضرورة تنفيذ 5 خطوات يوصى أطباء الجلدية باتباعها عند التعرض للحروق الخفيفة.





تنفيذ نصائح أطباء الجلدية ثم التوجه للطوارئ اضافة اعلان



5 خطوات لإسعاف الحروق الخفيفة





1ـ اغمر الحرق فورًا في ماء بارد





2ـ تطبيق الهلام النفطي





3ـ قم بتغطية الحرق





4ـ لا تفرقع البثور





5ـ قم بحماية المنطقة من الشمس.





استمرار احمرار المنطقة المصابة لعدة أسابيع



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جاء ذلك على صفحة التجمع الرسمية في "إكس"، حيث طالب باتباع هذه الخطوات ثم التوجه إلى الطوارئ في حال كان الحرق من الدرجة الأولى كبيرًا جدًا، أو كان المصاب رضيعًا، أو مسنًا.يوصى أطباء الجلدية بالنصائح التالية:افعل ذلك لمدة 10 دقائق تقريبًا أو حتى يهدأ الألم.مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، ولا تضع المراهم أو معجون الأسنان أو الزبدة على الحرق لأنها قد تسبب العدوى.غطِّ الحرق بضمادة معقمة وغير لاصقة.إذا تشكلت البثور دعها تشفى من تلقاء نفسها.حاول قدر الإمكان حماية المنطقة المصابة من التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا لمزيد من الالتهابات.وأكد تجمع القصيم الصحي على أن اتباع هذه الخطوات سوف يساعد على تقليل الندبات، مشيرًا إلى استمرار الاحمرار الناتج عن الحرق أحيانًا لأسابيع، خاصة عن أصحاب البشرة الداكنة.