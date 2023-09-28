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أطباء الأشعة يهزمون الذكاء الاصطناعي في دراسة حديثة

اطباء الاشعة
أطباء الأشعة
أ أ
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كشفت دراسة جديدة أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تساعد في تعزيز ثقة أطباء الأشعة في تشخيصاتهم، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد أمراض الرئة الشائعة.

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72  في مواجهة 4

وقام الباحثون بوضع 72 متخصصًا في الأشعة بمواجهة 4 أدوات ذكاء اصطناعي متاحة تجاريًا في تحليل أكثر من 2000 صورة أشعة سينية.
وفاز الخبراء البشريون، بحسب النتائج التي نشرت الاثنين الماضي في دورية "Radiology".وفقًا لموقع " سكاي نيوز عربية".


تفسير الاختبارات بشكل صحيح

وقال لويس بليسنر، الباحث الرئيس في الدراسة وأخصائي الأشعة في مستشفى "هيرليف وجينتوفتي" في كوبنهاجن: "إن التصوير الشعاعي للصدر هو أداة تشخيصية شائعة، ولكن هناك حاجة إلى قدر كبير من التدريب والخبرة لتفسير الاختبارات بشكل صحيح".


استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

وأضاف بليسنر: "في حين تتم الموافقة بشكل متزايد على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الأقسام الإشعاعية، إلا أن هناك حاجة لمزيد من اختبارها في سيناريوهات سريرية واقعية.


مساعدة أخصائي الأشعة

ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد أخصائيي الأشعة في تفسير صور الأشعة السينية للصدر، لكن دقة التشخيص الواقعية لا تزال غير واضحة".

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