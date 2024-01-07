أضرار خطيرة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول أدوية منتهية الصلاحية

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هل حدث ذات مرة أنك استيقظت وأنت تعاني من سعال مزعج، وأخذت تقلب المنزل رأسًا على عقب، حتى وجدت دواء السعال، لكنك تصدم عندما تكشف أن تاريخ انتهاء الصلاحية قد مضى عليه عامين. اضافة اعلان

والسؤال وقتها: هل يجب أن تأخذ ملعقة أم لا؟

يفترض معظمنا، أنه ما دام الدواء في علبته، فمن الآمن تناوله، لكن إذا نظرت بعناية، ستجد أن كل منتج تحصل عليه من الصيدلي له تاريخ انتهاء صلاحية يوضح متى يجب استخدام الدواء. وفي أغلب الأحيان، يستغرق الأمر حوالي عامين إلى ثلاثة أعوام، بحسب صحيفة "ّذا صن".





تناول الأدوية منتهية الصلاحية



هل تتوقف فعالية الأدوية المنتهية الصلاحية؟



هل لديك جرح وتحتاج إلى وضع كريم مطهر؟



كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الدواء قد انتهت صلاحيته؟



الوقت السموح به للاحتفاظ بالأدوية؟



1. أدوية السعال والبرد



2. قطرات العين وقطرات الأذن وبخاخات الأنف



3. المضادات الحيوية



4. المسكنات



5. الفيتامينات والمكملات الغذائية



وحذر الصيدلي سلطان الدجاني، الحائز سابقًا على جائزة أفضل صيدلي ببريطانيا، من أن تناول الأدوية منتهية الصلاحية له أضراره على الحالة الصحية.وأضاف: "على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر الباراسيتامول القديم على الكبد بشكل سيء للغاية، مما يسبب الغثيان أو القيء. يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأخرى لاستخدام الأدوية أو المراهم القديمة الإسهال والنعاس وتفاقم التهابات الجروح أو العين".حتى لو لم تسبب لك أي ضرر، فإن الأدوية التي يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول من تاريخ انتهاء الصلاحية ستتوقف عن العمل، لأنه بمرور الوقت، تصبح المكونات النشطة - أو المواد الكيميائية الرئيسية التي تعمل على الجسم - أقل فعالية.على سبيل المثال، قد لا تذوب الأقراص أيضًا، أو قد لا تتحلل في الأماكن الصحيحة في الجسم، أو قد لا يتم امتصاصها بشكل صحيح.ومع مرور الوقت، يمكن للحرارة والرطوبة أيضًا أن تجعل الحبوب طرية أو تنتفخ أو تتحلل، مما يؤدي إلى تغيير كيفية عمل المكونات عند تناولها.ويمكن للكبسولات المصنوعة من الجيلاتين، أن تجذب البكتيريا أو الفطريات، حتى عند حفظها في زجاجات، مما يسبب اضطرابات في المعدة.وبعد تاريخ انتهاء صلاحيتها - عادةً ثلاثة أشهر - تنفصل هذه المواد أيضًا وتتوقف المواد الحافظة عن العمل، مما يعني إمكانية نمو الفطريات أو تلوثها بالبكتيريا، مما قد يؤدي إلى إصابة الجرح بالعدوى.وقال الصيدلي: "بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، الأدوية القديمة إما لن تفعل شيئا على الإطلاق، أو في أسوأ السيناريوهات، ستجعلك مريضًا".هل سبق لك أن رأيت كميات كبيرة من المواد اللزجة حول عنق زجاجة دواء السعال أو عسر الهضم – وأنت تحصل منها على ملعقة؟، توقف عن ذلك، حتى لو لم يصل تاريخ انتهاء صلاحيته، فقد حان للتخلص منه.ويدل هذا على أن بعض السائل قد تبخر عندما تعرض للهواء.انتبه إلى أي تغييرات أخرى، مثل أن يصبح سميكًا وكئيبًا أو منفصلاً أو ذا رائحة مختلفة.في فصل الشتاء، يمكنك اختيار علاجات السعال والبرد التي تأتي على شكل مساحيق في أكياس تخلطها مع الماء – طالما قمت بتخزينها بشكل صحيح في مكان جاف ومظلم.تأتي العديد من أدوية السعال في زجاجات بنية اللون محكمة الغلق للحفاظ على الرطوبة والأكسجين والضوء الذي قد يؤدي إلى تحللها.وفقًا لتوجيهات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، يجب الاحتفاظ بهذه الأدوية لمدة ستة أشهر فقط بعد فتحها، حيث تميل محتوياتها إلى التبخر والانفصال.لذلك، تأكد من أنها تدوم بشكل أفضل عن طريق إبقائها في مكان بارد ومظلم.عادةً ما تنتهي صلاحية قطرات العين غير المفتوحة بعد عامين من صنعها، ولكن بمجرد فتحها، يجب عليك التخلص منها بعد 28 يومًا.يقول الصيدلي سلطان: "عيناك حساسة بشكل خاص لأي بكتيريا قد تنمو بمجرد فتح الزجاجات ويمكن أن تسبب التهاب الملتحمة".وجدت إحدى الدراسات التي نشرت في دورية "بي إم جى أوبن" في 2019، أن واحدًا من كل 15 شخصًا يحتفظ ببقايا الأدوية ، وثلث هؤلاء الأشخاص يحتفظون بها لاستخدامها مرة أخرى في المرة القادمة التي يصابون فيها بالمرض، على الرغم من أنه يجب عليك إنهاء (الكورس العلاجي) عندما يتم وصفها.يقول الصيدلي سلطان: "عدم إنهاء (الكورس العلاجي) يعني أن البكتيريا التي تسببت في مرضك قد تحصل على فرصة لتطوير المقاومة. لقد تم التعرف الآن على هذا باعتباره تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان".وأضاف: "ولا تتمسك بها في المرة القادمة لأن نفس المضاد الحيوي لن يعمل بالضرورة في علاج عدوى مختلفة".معظم مسكنات الباراسيتامول، ستنتهي صلاحيتها أيضًا بعد حوالي عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ شرائها.ووجدت الأبحاث أنه بمجرد تجاوز الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول الصلاحية، فإن ما يصل إلى 30 في المئة من الدواء قد يتحلل خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهرًا.وهذه أيضًا هو الحال بالنسة للأدوية التي تتعرض لأكبر قدر من الضربات أثناء نحملها في حقائب اليد وفي حجرات قفازات السيارة.لذا فإن أي ضرر يلحق بالعبوة بسبب الحرارة والرطوبة والتآكل يعني أنها يمكن أن تتلوث بسهولة وتبدأ في التحلل.ينصح سلطان: "اشتر قليلاً وبشكل متكرر. وإلا فلن تفعل أي شيء لتخفيف الصداع. إذا كنت في حاجة إليها أثناء التنقل، فاحملها في حقيبة جافة محكمة الغلق، ولكن ليس في البلاستيك الذي قد يسبب التكثيف".نظرًا لأنها ليست أدوية، فإننا نميل إلى الاحتفاظ بالفيتامينات والمكملات الغذائية لسنوات.ومع ذلك، فإن تاريخ انتهاء الصلاحية النموذجي لهذه المكملات يكون أيضًا بعد عامين إلى ثلاثة أعوام من تصنيعها.سوف يتحلل بعضها بشكل أسرع، خاصة العلكة والأقراص القابلة للمضغ أو الغازية، والتي تميل إلى جذب الرطوبة وبالتالي البكتيريا.يقول سلطان: "تعامل مع الفيتامينات مثل الدواء. وإلا، فقد تقوم بإدخال غرباء غير مرحب بهم إلى جسمك، مثل البكتيريا والفطريات، بدلاً من الخير الذي كنت تتوقعه".