أضرار البطاطس المقلية.. هذا ما تفعله في الدماغ

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يفضل كثير من الناس، وبخاصة الشباب منهم، البطاطس المقلية، على الرغم من التحذيرات المتزايدة من مخاطرها الصحية.





أضرار البطاطس المقلية على الدماغ اضافة اعلان



اضطرابات في الدورة الدموية



وجاء التحذير الأحدث على لسان للدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، مشيرة إلى أضرار البطاطس المقلية على الدماغ.وأضافت لراديو "سبوتنيك": الإفراط في تناول البطاطس المقلية يمكن أن يؤثر سلبًا في الجسم. لأنها تحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، أي أنه بعد تناولها يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل حاد".ووفقًا لها، فإن تناولها بصورة متكررة يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.وتابعت "يتكون جسم الإنسان مما يأكله. نعم هذا تعبير مبتذل، لكنه صحيح. البطاطس المقلية، على عكس البطاطس المسلوقة، لها مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع"، بحسب موقع "روسيا اليوم".وتابع محذرًا: "إذا كان الشخص يأكل البطاطس المقلية دائمًا، فغالبًا ما يرتفع مستوى السكر في دمه. ويؤدي هذا إلى تفاعل الجسم مع التهاب متكرر. فمثلاً، تتغطى بطانة الأوعية الدموية بالكوليسترول، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الدورة الدموية".وحذرت من أنه ونتيجة لذلك يمكن أن يقل تدفق الدم إلى الدماغ.وقالت: "يبدأ الدماغ في تلقي كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية، ونتيجة لذلك "تنكسر" أي تموت العديد من الخلايا العصبية".