أصحاب هذه الأمراض ممنوعون من الصوم في رمضان (فيديو)

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كشف المستشار الإعلامي الصحي، الدكتور صبحي حداد عن الحالات الصحية التي تستوجب الإفطار في شهر رمضان.

وحدد في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، أصحاب الحالات المرضية التي تستوجب الإفطار على النحو التالي:





1-المصابون بجلطات قلبية وسكتات دماغية



2- مرضى حصوات في الكلى



3- مرضى الصرع



4- مرضى الغدة الدرقية







ما الحالات الصحية التي تستوجب الإفطار في رمضان؟ المستشار الإعلامي الصحي د. صبحي حداد يجيب pic.twitter.com/yagsWVnQPZ #الإخبارية فيديو | من بينها الجلطات الدماغية..ما الحالات الصحية التي تستوجب الإفطار في رمضان؟ المستشار الإعلامي الصحي د. صبحي حداد يجيب #نشرة_النهار March 8, 2024

المصابون بجلطات قلبية وسكتات دماغية، هؤلاء يتطلب منهم الحصول على أدوية السيولة بانتظام، وجرعات محددة، ويُخشى عليهم من الصيام، لأن فترة الصيام قد تتعدى 14 ساعة.المصابون بحصوات في الكلى يُخشى عليهم من الجفاف الطويل لعدم شرب السوائل مما يؤدي إلى "هايدريشن"، وكثافة في الدم وضعف الكلى، والكلى تحتاج إلى تروية مائية.ينصح بشرب الماء على دفعات في المساء لعمل رواء للجسم طوال الليل، مما يساعد الجسم في فترة الصيام على البقاء في حالة رطبة وعدم الجفاف.-مريض الصرع يمكن أن يمنع من الصيام، لأنه يتطب أخذ جرعات علاجيبة محددة، ولو أصيب بالحالة الصرعية يجب عليه الإفطار فورًا.والحالات الشديدة ينصح له بعدم الصيام لتجنب المضاعفات التي قد تحصل له.مرضى الغدة الدرقية أحيانًا يمنع بعضهم من الصيام، وخاصة من يعاني من حالات شديدة.