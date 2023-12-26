أشهر لغز طبي في العالم.. رجل ينجو من الموت بعد اختراق قصيب حديدي لرأسه

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تجدد الجدل حول الطريقة التي أصيب بها رجل أمريكي في رأسه بقضيب حديدي قبل نحو 175 عامًا، كما ورد ذلك في مقطع فيديو.

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فينياس جيج



تفاصيل الحادث



تغيير الشخصية



ولطالما حير فينياس جيج العلماء بعد تعرضه للحادث أثناء تنفيذ مشروع خط سكة حديد جديد في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة عام 1848.واخترق قضيب حديدي رأس الشاب البالغ من العمر 25 عامًا آنذاك، لكنه ظل على قيد الحياة بأعجوبة لمدة 12 عامًا أخرى، على الرغم من فقدانه لجزء كبير من الفص الجبهي الأيسر .وأدى شفاءه المعجزة إلى تغيير فهم الخبراء للدماغ إلى الأبد، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وبعد كل هذه السنوات الطويلة، أعاد الباحثون إحياء تفاصيل الإصابة المروعة، موضحين التأثير بعد استخدام جمجمته لاستكمال إعادة بناء كاملة لملامحه.وتم تقريب الوجه بواسطة مصمم ثلاثي الأبعاد وخبير الطب الشرعي شيشرون مورايس بناءً على الأشعة المقطعية لجمجمة جيج، وفق ما جاء في دراسة للأخير نشرتها مجلة أورتوج أونلاين" الإلكترونية.وقال مورايس: "في حالة جيج، فإن مظهر الوجه ليس هو الجزء الرئيس من العملية، حيث لدينا صورتان له على الأقل".وأضاف: "الشيء المثير للاهتمام في هذا المشروع هو استخدام التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والمعرفة المكتسبة في التخطيط الجراحي لإعادة بناء ديناميكيات الشريط الذي يمر عبر الرأس. أريد أن أفهم ما حدث في تلك اللحظة".وتعرض جيج للحادث بينما كان يستعد لتفجير بعض الصخور أثناء بناء خط السكة الحديد في 13 سبتمبر 1848.وأسقط جيج، قضيبًا حديديًا يبلغ وزنه 13.5 رطلاً كان يستخدمه لتعبئة البارود، فاصطدم بصخرة، مما تسبب في شرارة أدت إلى انفجار العبوة الناسفة.وعلى إثر هذا، انطلقت العصا مثل الحربة، ودخلت جمجمة جيج من خلال خده الأيسر قبل أن تخرج من أعلى رأسه.ودخل القضيب، الذي يبلغ طوله 91 سم وسمكه 3.18 سم، مباشرة عبر رأسه، وتم إعادته إلى الفندق الذي يقيم فيه على عربة يجرها ثور، حيث صعد الدرج إلى غرفته دون مساعدة، بحسب التقارير.وأزال الأطباء حوالي 28 جرامًا من المخ من جمجمته وقاموا بربطه بالضمادات، واستطاع جيج الوقوف على قدميه في غضون شهر.وعلى الرغم من التعافي الملحوظ، قال أصدقاؤه وزملاؤه إن شخصيته تغيرت، فقد كان محبوبًا جدًا و"رئيس العمال الأكثر كفاءة وقدرة" قبل وقوع الحادث، لكنه أصبح أقل ذكاءً بعده.وأصبح فجأة غير محترم لزملائه، ولا يقبل النصيحة، وكان "متقطعًا وغير محترم وبذيئًا بشكل صارخ"، ولم يتمكن من الاحتفاظ بوظيفته بعد الإصابة.ولاحقًا، انضم للعمل في سيرك، وانتقل إلى تشيلي قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة، وتوفي بعد أكثر من عقد من الزمن بسبب نوبة صرع يعتقد أنها مرتبطة بإصابة الدماغ.وتركزت الأبحاث التي أجريت عليه بعد ذلك على مدى أكثر من قرن من الزمان على الكيفية التي يمكن أن يتسبب بها تلف الدماغ في تغير الشخصية.ويمتلك دماغ كل شخص فصًا أماميًا مهيمنًا حيث يتم تخزين الكلام واللغة، وفي معظم الناس، هذا هو الفص الجبهي الأيسر - الذي تضرر في حادث جيج.وتعتبر حالته واحدة من الأمثلة الأولى للأدلة العلمية على أن الضرر الذي يلحق بالفص يمكن أن يغير الشخصية والعواطف وكيفية تفاعل الناس.وأعاد مورايس بناء وجه جيج من جمجمته من خلال تحديد العمق المحتمل للجلد في أجزاء مختلفة من الرأس، باستخدام البيانات التي تبرع بها الأشخاص الأحياء.وقال: "لقد قمت فعليًا بتقسيم الجمجمة حيث انكسرت وقت وقوع الحادث. لقد قمت بمحاكاة مرور الشريط حيث أشارت الإصابات، وضبط قطع الجمجمة وبالتالي الحصول على الديناميكيات الأساسية للحادث".