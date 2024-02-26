أسوأ مما تتخيل.. هذا ما يحدث لأسنانك إذا أهملت تنظيفها بالفرشاة!

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حذر طبيبة أسنان، من أن إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة قد يكون له تأثير أسوأ مما تتخيل.

وقالت الدكتورة رونا إسكندر، طبيبة الأسنان، إن الحد الأقصى للوقت الذي يجب أن يترك فيه الشخص أسنانه دون تنظيف هو 24 ساعة، مشيرة إلى أنه عقب ذلك "يصبح تراكم البلاك كبيرًا، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الأسنان".





استخدام فرشاة الأسنان قبل النوم



المشاكل الناجمة عن إهمال تنظيف الأسنان



1. تراكم البلاك خلال ساعات



2. رائحة الفم الكريهة



3. تغير لون الأسنان



4. أمراض اللثة وفقدان الأسنان



ووفقًا لطبيبة الأسنان، فإنه من الأفضل استخدام فرشاة الأسنان في المساء قبل النوم.وأضافت: "أثناء النوم، ينخفض إنتاج اللعاب، مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر بسرعة أكبر". وأشارت إلى أن "تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم يساعد على إزالة جزيئات الطعام والبكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان بين عشية وضحاها".لكن إذا لم تقم باستخدام الفرشاة، فقد يكون للأمر عواقب وخيمة، منها تسوس الأسنان على نطاق واسع، والإصابة بأمراض اللثة، وفقدان الأسنان، ورائحة الفم الكريهة المزمنة، وألم شديد في الفم.وفي الحالات القصوى، يمكن أن تؤثر مشاكل الأسنان غير المعالجة على الصحة العامة، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن" عن طبيبة الأسنان.وفيما يلي أبرز المشاكل الناجمة عن عدم تنظيف الأسنان:البكتيريا الموجودة في الفم تتغذى على جزيئات الطعام وتنتج الأحماض، وفقًا لطبيبة الأسنان.وأضافت: "في غضون ساعات، تبدأ اللويحة بالتشكل على أسنانك. البلاك عبارة عن طبقة لزجة من البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة".وأشارت إلى أنه "في غضون يوم أو نحو ذلك، دون تنظيف الأسنان بالفرشاة، قد تلاحظ شعورًا غامضًا على أسنانك، مما يشير إلى تراكم البلاك".وبمرور الوقت، يمكن للجير أن يبني لوحة أسنان صلبة لا يمكن إزالتها إلا بواسطة طبيب أسنان متخصص، وفق قولها.بالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكن أن يساعد استخدام خيط الأسنان في حماية الأسنان من البلاك.وقالت طبيبة الأسنان: "من الأفضل أن يتم استخدام خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم. يزيل التنظيف بالخيط جزيئات الطعام واللويحات بين الأسنان التي لا يمكن للفرشاة وحدها الوصول إليها".بدون معجون الأسنان المنعش بالنعناع، يمكن أن تتراكم رائحة الفم الكريهة.وقالت الدكتورة إسكندر: "تطلق البكتيريا الموجودة في فمك مركبات ذات رائحة عندما تقوم بتكسير جزيئات الطعام، مما يسبب رائحة الفم الكريهة".وأضافت أن الحفاظ على نظافة الفم الجيدة والبقاء رطبًا يمكن أن يساعد في منع رائحة الفم الكريهة.لا تهمل تنظيف أسنانك بالفرشاة، لأن البقع يمكن أن تتراكم خلال يوم واحد فقط.وفقًا للدكتورة إسكندر، فإن "عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة يسمح بتراكم البقع من الأطعمة والمشروبات والتبغ، مما يؤدي إلى تغير لون الأسنان. يمكن أن يختلف تلطيخ الأطعمة والمشروبات اعتمادًا على عوامل مثل صحة مينا الأسنان ونظافة الفم".وأوضحت أنه "بشكل عام، قد يحدث تلطيخ فوري مع الأطعمة والمشروبات مثل القهوة والشاي والتوت والمشروبات الغازية الداكنة".وأشارت إلى أن البقع الكبيرة قد تستغرق بضعة أيام حتى تصبح ملحوظة، لذا فإن التنظيف المنتظم بالفرشاة وتنظيف الأسنان يمكن أن يساعد في تقليل هذه البقع.إذا كنت تتجاهل تنظيف أسنانك بانتظام، فإنك ستكون أكثر عرضة بكثير لأمراض اللثة على المدى الطويل.وقالت الدكتورة إسكندر: "يمكن أن يسبب البلاك غير المعالج التهاب اللثة، وهو شكل مبكر من أمراض اللثة. إذا تركت دون رادع، يمكن أن تتطور إلى التهاب اللثة، مما يؤدي إلى فقدان الأسنان".ويمكن أن تشمل أعراض أمراض اللثة تورم اللثة أو احمرارها أو التهابها، ونزيف اللثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو التنظيف بالخيط، وانحسار اللثة، مما يجعل الأسنان تبدو أطول.وبينت طبيبة الأسنان، أن الأعراض الأخرى تشمل رائحة الفم الكريهة المستمرة، والقيح بين اللثة والأسنان، والتغيرات في ملاءمة أطقم الأسنان الجزئية، والأسنان المفككة أو المتحركة والمضغ المؤلم.وأضافت: "إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض، فمن الضروري رؤية طبيب الأسنان على الفور، لأن التدخل المبكر يمكن أن يمنع مرض اللثة من التقدم إلى مراحل أكثر خطورة".وترتبط أمراض اللثة بالخرف وسرطان القولون وأمراض القلب.