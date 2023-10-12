أسرار دماء المعمرين تكشف أسباب طول العمر الاستثنائي

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تتضاعف أعداد المعمرين كل عشر سنوات تقريبًا، كمجموعة ديموجرافية أسرع نموًا بين سكان العالم، منذ سبعينيات القرن العشرين، بعد أن كان الأمر نادرًا إلى حد ما سابقًا. اضافة اعلان

والسعي إلى فهم الأسرار الكامنة وراء طول العمر الاستثنائي ليس بالأمر السهل، حيث إنه ينطوي على كشف التفاعل المعقد بين الاستعداد الوراثي وعوامل نمط الحياة.





الدراسات المتعلقة بالمعمرين





بيانات 44 ألفًا من معمري السويد





12 مؤشرًا حيويًا





علامات الحالة الأيضية والوظيفية





صفات المعمرين





مستويات منخفضة من حمض البوليك



وكانت الدراسات المتعلقة بالمعمرين في كثير من الأحيان على نطاق صغير وتركز على مجموعة مختارة. لكن الدراسة الحديثة التي توصف بأنها أكبر دراسة من نوعها جاءت بنتائج مختلفة.ومكنت الدراسة من مقارنة ملفات العلامات الحيوية التي تم قياسها طوال الحياة بين الأشخاص الذين عاشوا عمرًا مديدًا بشكل استثنائي (الذين تجاوزوا عمر 100 عام) وأقرانهم الذين عاشوا عمرًا أقصر حتى الآن.وتضمنت الدراسة بيانات من 44 ألف سويدي خضعوا لتقييمات صحية في سن 64-99. وتمت متابعة هؤلاء المشاركين من خلال بيانات التسجيل السويدية لمدة تصل إلى 35 عامًا.ومن بين هؤلاء المشاركين، عاش 1224، أو 2.7%، حتى عمر 100 عام. والغالبية العظمى (85%) من المعمرين كانوا من الإناث.وتم تضمين 12 مؤشرًا حيويًا قائمًا على الدم تتعلق بالالتهاب والتمثيل الغذائي ووظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى سوء التغذية المحتمل وفقر الدم. وقد ارتبطت كل هذه الأمور بالشيخوخة أو الوفيات.وكان المؤشر الحيوي المرتبط بالالتهاب هو حمض اليوريك، وهو منتج فضلات في الجسم ناتج عن هضم بعض الأطعمة.ونظر الفريق أيضًا إلى العلامات المرتبطة بالحالة الأيضية والوظيفية، بما في ذلك الكوليسترول الكلي والجلوكوز، وتلك المتعلقة بوظيفة الكبد، مثل ناقلة أمين الألانين (Alat)، وغيرها من الناقلات.وفحص الفريق أيضا الكرياتينين الذي يرتبط بوظيفة الكلى، والحديد والقدرة الكلية على ربط الحديد (TIBC)، المرتبطة بفقر الدم. وأخيرًا، قاموا أيضًا بدراسة الألبومين، وهو علامة حيوية مرتبطة بالتغذية.ووجد العلماء، بشكل عام، أن أولئك الذين وصلوا إلى عيد ميلادهم المئة كانت لديهم مستويات أقل من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك اعتبارًا من الستينيات وما فوق.وعلى الرغم من أن القيم المتوسطة لم تختلف بشكل كبير بين المعمرين وغير المعمرين بالنسبة لمعظم المؤشرات الحيوية، إلا أن المعمرين نادرًا ما يظهرون قيمًا عالية أو منخفضة للغاية.ووجد العلماء أيضًا أن الأشخاص في المجموعة التي لديها أقل مستويات من حمض البوليك كان لديهم فرصة بنسبة 4% للوصول إلى 100 عام.