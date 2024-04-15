أسرار الصيام المتقطع الناجح.. وهؤلاء يجب عليهم تجنبه

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يعد الصيام المتقطع أحد أبرز الأنظمة الغذائية شعبية في السنوات الأخيرة، والذي يساعد في فقدان الوزن، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ويعزز الميكروبيوم المعوي وفق متبعيه.

وقال روب هوبسون، خبير التغذية: "تدور بعض أقوى الأبحاث عن الصيام حول إمكانية تقليل مقاومة الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

وتشمل الفوائد المحتملة الأخرى تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، مما يزيد من خطر الشيخوخة والأمراض؛ خفض الكولسترول وضغط الدم وحماية صحة الدماغ.

لكن هوبسون نبه إلى أنه "لا يمكنك أن تأكل ما تريد مع الصيام المتقطع إذا كنت تريد إنقاص الوزن. عليك أن تأكل وجبات متوازنة خلال فترة التغذية".

كيف يمكنك الحصول على جميع فوائد الصيام دون سلبيات، ومن الذي يجب عليه تجنب الصيام المتقطع تماما؟

أجاب هوبسون بأن الصيام المتقطع يعمل على الآتي:





يقلل من شهيتك



تناول السعرات الحرارية الصحيحة في أيام الصيام



الغضب نتيجة الجوع



عدم ممارسة الرياضة بالوتيرة المعتادة



الإكثار من شرب الماء



تمارين القوة



تمارين القلب في بداية الصيام



هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟



قد تتوقع أن يجعلك الصيام تشعر بالجوع، ولكن ثبت أنه يؤثر على الهرمونات التي تساعد على تنظيم الشهية.يؤدي الصيام في البداية إلى زيادة مستويات هرمون الجوع الجريلين، ولكن مع مرور الوقت، ومع الصيام المنتظم، يمكن تعديل المستويات.وهذا قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الجوع بشكل عام.يمكن أن يساعد الصيام على تحسين الحساسية لهرمون الليبتين، وهو هرمون "الامتلاء"، وبالتالي تحافظ على الشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في الحفاظ على الوزن.إذا كنت تتبع النظام الغذائي 5: 2، فقد يكون من الصعب الحفاظ على أيام الصيام، خاصة إذا لم تكن متأكدًا مما يجب طهيه في حدود 600 أو 800 سعرة حرارية في اليوم.لكن الحصول على الطاقة من مصادر غير صحية مثل الكربوهيدرات سريعة الهضم والخبز الأبيض وحلويات العرق، لن يؤدي إلا إلى زيادة الجوع ويسبب اختلال توازن السكر في الدم.لذا، نصح بالتخطيط للوجبات الخفيفة في يوم الصيام - والوجبات في الأيام "العادية" – على أن تتضمن حول البروتين والألياف والدهون الصحية حتى تشعر بالشبع بين الوجبات.سيضمن ذلك أيضًا حصولك على كمية كافية من المغذيات الدقيقة الضرورية لصحة جيدة.في البداية، يمكن أن يسبب الجوع المتزايد بسبب الصيام الشعور بالغضب.يمكن أن تؤثر التقلبات في مستويات السكر في الدم أيضًا على الحالة المزاجية، وقد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى التهيج وتقلب المزاج.يؤدي الصيام أيضًا إلى الاستجابة للضغط النفسي مما يؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول، لذلك قد يؤدي ذلك خلال فترات الصيام الطويلة إلى زيادة مشاعر القلق لدى بعض الأشخاص.لكن الأمر الجيد أن الجسم سوف يتكيف مع الصيام، وبالتالي مع مرور الوقت يمكن أن تهدأ هذه الآثار الجانبية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".ترتبط ممارسة الرياضة بشكل خاص بالصيام المتقطع أو تقييد السعرات الحرارية، حيث تنخفض مستويات الطاقة بشكل كبير في أيام الصيام.ابدأ بكثافة منخفضة ثم زدها ببطء حتى تصل إلى النقطة التي تشعر فيها بالراحة. وهذا سوف يساعد على تقليل خطر الإصابة.إذا شعرت بالدوار أو الدوار أو الضعف في أي وقت، توقف عن ممارسة الرياضة.اسأل نفسك إذا كنت بحاجة إلى الإفطار أو حتى اعتماد طريقة صيام أخرى؟يساهم شرب الماء في زيادة مستويات الترطيب في الجسك، لذا يتعين تعويض أيام الصيام بالسوائل أكثر من المعتاد.من المهم للغاية أن يظل الجسم في حالة ترطيب جيدة أثناء ممارسة الرياضة، وإذا كانت التدريبات مكثفة، وتشعر بالتعرق كثيرًا، أضف الشوارد إلى الماء للمساعدة في تجديد المعادن المفقودة.ينصح بممارسة تمرين القوة في نهاية فترة الصيام، لذلك إذا كنت تتبع الساعة 16:8 وتتناول الطعام بين الساعة 8 صباحًا و4 مساءً، فقم بإنهاء جلسة رفع الأثقال قبل الساعة 8 صباحًا.وتأكد من أنك تتناول كمية كافية من البروتين (حوالي 20-25 جم) بعد ممارسة التمارين الرياضية حتى تتمكن من مساعدة جسمك على تكوين المزيد من العضلات.إذا كنت تمارس تمرينًا يعتمد على القلب (الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة أو التمارين الرياضية)، حاول جدولته مباشرة بعد انتهاء فترة تناول الطعام.لذلك، بالنسبة لأولئك الذين يتابعون الساعة 16:8، وينتهي عند الساعة 4 مساءً، سيكون ذلك من وقت متأخر بعد الظهر فصاعدًا.يمكنك أيضًا تخطيط وجبتك الأخيرة حول الكربوهيدرات لضمان امتلاء مخازن الجليكوجين في العضلات، والتي تعد مصدر طاقة الجسم، لتغذية تمرينك.الصيام ليس مناسبًا للأطفال والمراهقين الصغار لأنهم في مرحلة لا زال فيها الجسم في طور النمو، وخاصة العظام.قد يبدو من المنطقي بالنسبة للأطفال والمراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن أن يفقدوا الوزن عن طريق الصيام، ولكن هذا قد يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية ولا يساعدهم على تطوير سلوكيات الأكل الصحية.كما لا يُنصح بالصيام لأي شخص لديه احتياجات غذائية متزايدة مثل أثناء الحمل أو عند التعافي من المرض.قد يؤثر الصيام على المدى الطويل على تناول العناصر الغذائية، بل وأكثر من ذلك إذا كان شخص ما يستبعد مجموعات الطعام أيضًا.على الرغم من أنه لا يوجد وقت "سيء" للصيام على مستوى العالم، إلا أن بعض النساء قد يجدن الصيام أكثر صعوبة أو أقل فائدة خلال النصف الثاني من الدورة، والذي يسمى "المرحلة الأصفرية".خلال هذه المرحلة - بين التبويض وبداية الدورة الشهرية - تعاني بعض النساء من زيادة الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام بسبب زيادة الطلب على الطاقة.وترتفع مستويات هرمون البروجسترون، مما قد يزيد من عملية التمثيل الغذائي قليلاً ويؤدي إلى زيادة الحاجة إلى السعرات الحرارية.ويمكن أن يؤدي الصيام أيضًا إلى تفاقم أعراض الدورة الشهرية مثل تقلب المزاج والتعب وعدم الراحة، مما يجعله وقتًا أقل مثالية لتقييد تناول الطعام.