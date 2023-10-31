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أسباب وأعراض سرطان الكبد.. كيف تتفادى الإصابة به؟

الكبد الدهني 1
سرطان الكبد من الأمراض الفتاكة
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سرطان الكبد هو سرطان يبدأ في خلايا الكبد. الكبد هو عضو بحجم كرة القدم يستقر في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الحجاب الحاجز وفوق المعدة.اضافة اعلان
وقال باميلا هيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الكبد البريطانية، إن أمراض الكبد هي "أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الكبد". ومع ذلك، حذر من أن هذه الحالة هي "قاتل صامت لا تظهر عليه عادة أي أعراض".

أسباب سرطان الكبد

وفقًا لموقع "مايو كلينك"، يبدأ سرطان الكبد عندما تُحدِث خلايا الكبد تغييرًا (طفرات) في حمضها النووي. 
تؤدِّي طفرات الحمض النووي إلى تغييرات في هذه الإرشادات. ومن نتائج ذلك أن الخلايا قد تبدأ في النمو خارج نطاق السيطرة، وتُشكِّل وَرَمًا في نهاية المطاف، أي كتلة من الخلايا السرطانية.
عادةً يكون سبب الإصابة بسرطان الكبد معلومًا، كما يحدث في حالات عدوى التهاب الكبد المزمن. ولكن أحيانًا تحدث الإصابة بسرطان الكبد على الرغم من عدم وجود أمراض كامنة وأسبابها غير الواضحة.

عوامل الخطر

تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد الأولي ما يلي:
العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد ب، أو فيروس التهاب الكبد سي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.
التليف. يسبب هذا المرض المتقدم غير القابل للشفاء في تكوُّن نسيج ندبي في الكبد، ويزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد.
بعض أمراض الكبد الوراثية. أمراض الكبد التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد تشمل داء ترسُّب الأصبغة الدموية وداء ويلسون.
السُّكَّري. الأشخاص المصابون باضطراب السكر في الدم أكثر عرضةً للإصابة بسرطان الكبد من غير المصابين بداء السكري.
مرض الكبد الدهني غير الكحولي. يزيد تراكم الدهون في الكبد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.
التعرض للأفلاتوكسينات. الأفلاتوكسينات هي سموم ينتجها العفن الذي ينمو على المحاصيل الزراعية التي تُخزَّن بشكل سيئ. يمكن أن تصبح المحاصيل الزراعية، مثل الحبوب والمكسرات، ملوَّثة بالأفلاتوكسينات، التي يمكن أن تصل في نهاية المطاف إلى الأطعمة التي يتم إعدادها من تلك المحاصيل.
تناوُل الكحوليات. قد يؤدي تناول كمية كبيرة من الكحوليات بصورة يومية على مدار سنوات إلى الإصابة بتلف الكبد غير القابل للعلاج، وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الكبد.
وتذكر هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، أن هناك "أنواعًا عديدة ومختلفة من أمراض الكبد". 
ويمكن المساعدة في منع بعضها من خلال الحفاظ على وزن صحي، فيما  أوضح هيلي أن الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد يعني علاجًا أسرع وفرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

أعراض سرطان الكبد

وبحسب الهيئة الصحية فإن أعراض سرطان الكبد تشمل ما يلي:
فقدان الوزن بشكل غير متوقع.
فقدان الشهية.
تقيؤ الدم.
ألم أو تورم في البطن. 
وحثت أي شخص يعاني من مثل هذه الأعراض على مراجعة الطبيب على الفور.

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