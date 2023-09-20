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صحيفة تواصل الالكترونية

أسباب معاناة الشباب من آلام المفاصل.. طبيب يكشف السر

التهاب المفاصل
أسباب مختلفة لألم المفاصل
أ أ
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على الرغم من أن آلام المفاصل غالبًا ما تصيب كبار السن، إلا أن الشباب قد يعاني منها أيضًا.
وكشف الدكتور الروسي المعروف، ألكسندر مياسنيكوف، أن فيروسات التهاب الكبد بي أو سي يمكن أن تسبب آلام المفاصل.اضافة اعلان
وأضاف: "وهذا يشير إلى مرض داخلي التهاب القولون التقرحي، ومرض كرون".

أسباب آلام مفصل الركبة

وبالإضافة إلى ذلك يمكن ان تسبب الكلاميديا وأعراض متلازمة رايتر والتهاب المفاصل الروماتويدي، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين د ألم المفاصل أيضًا، بحسب الطبيب.
وتابع: "لذلك إذا شعر الشباب بألم في مفصل الركبة مثلاً فقد يكون السبب عدوى انتقلت عن طريق اللاتصال الجنسي أو التهاب المفاصل أو أي سبب آخر أو عدوى فيروسية".

مرض هشاشة العظام

ويركز مياسنيكوف على مرض هشاشة العظام، الذي يشير إلى تآكل أسطح المفاصل.
ووفقًا له، فإن هذا المرض نادرًا ما يشخص لدى مريض عمره دون سن الأربعين، على ما أورد موقع "روسيا اليوم".

وقال: "هذا المرض يصيب النساء عادة ويالإضافة إلى ذلك يمكن أن تعاني النساء من ألم المفاصل عند انقطاع الطمث".

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