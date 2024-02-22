أسباب الزغطة "الحازوقة" وأفضل الوصفات الطبية للتخلص منها

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معظمنا يصاب بالزغطة "الحازوقة" من وقت لآخر، والتي عادة ما تختفي من تلقاء نفسها قبل مرور وقت طويل.

لكن في بعض الأحيان يمكن أن تستمر لمدة دقائق أو حتى ما يصل إلى ساعة، وهو ما قد يجعل الشخص يعاني من الإحراج والإزعاج في آن واحد.





ما الذي يسبب الزغطة "الحازوقة"؟



نصائح للتخلص من الحازوقة



الخوف للتغلب على الحازوقة



متى يجب طلب الرعاية الطبية؟



"الحازوقة" هي انقباض لا إرادي وسريع لعضلة الحجاب الحاجز والعضلات الموجودة بين الأضلاع التي تعمل على توسيع الرئتين للتنفس، يليها مباشرة إغلاق مزمار الحنجرة.قال مارك لوفمان، طبيب الأسرة، إن هذا هو السديلة العضلية التي تغلق مجرى الهواء بعد البلع.وأضاف لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "إن إغلاق المزمار هو ما يسبب الصوت"، لكن معظم نوبات "الحازوقة" قصيرة الأمد ولا تدعو للقلق، وفقًا لما ذكره لوفمان.ووفقًا له، "ترتبط النوبات الأطول بمجموعة واسعة من الحالات، تتراوح من الحميدة إلى الخطيرة، على الرغم من أننا في بعض الأحيان لا نجد أبدًا سببًا لنوبات الحازوقة المستمرة".وأشار إلى أن بعض الناس لديهم قابلية أكبر للتأثر من غيرهم، لافتًا إلى أن "الحازوقة الروتينية هي الأكثر شيوعًا بين الرجال الأكبر سنًا والأطول".وأوضح أن "هناك بعض النظريات حول سبب ذلك - ربما يؤثر نوع الجسم الطويل على الأنسجة العصبية والعضلية المختلفة، ولكن لا أحد يعرف على وجه اليقين".قالت ناتاشا بهويان، طبيبة الأسرة، إنه على الرغم من وجود علاجات منزلية للحازوقة، إلا أن هناك أدلة متغيرة حول ما هو فعال بالفعل.وأضافت: "الحازوقة هي في الأساس رد فعل منعكس، لذا فإن العديد من العلاجات تحاول مقاطعة الإشارات المسببة لهذا المنعكس. وهذا هو السبب في أن العديد من العلاجات تنطوي على طرق غريبة للشرب أو الأكل".وعلى الرغم من عدم وجود تجارب سريرية على العلاجات المنزلية للتخلص من الحازوقة، لكن لوفمان أشار إلى أن بعض المرضى وجدوا بعض الفوائد من العديد من الطرق.ومن ذلك: حبس النفس لمدة خمس أو حتى 10 ثوانٍ.هناك فكرة أخرى تتمثل في تجربة "مناورة فالسالفا"، والتي تتم عادة عن طريق إغلاق الفم وإغلاق الأنف أثناء طرد الهواء، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة.علاوة على إمكانية احتساء أو غرغرة الماء المثلج، أو قضم الليمون، أو ابتلاع ملعقة صغيرة من السكر الجاف أو سحب الللسان، كعلاجات منزلية أخرى اقترحها لوفمان.قال الطبيب: "ضع في اعتبارك أن الحازوقة تكون دائمًا محدودة ذاتيًا وستتوقف بغض النظر عما تفعله، لذا فإن أي علاج سيبدو فعالاً في النهاية لأن الحازوقة تتوقف من تلقاء نفسها".وعندما يتعلق الأمر بالطريقة التقليدية المتمثلة في "إخافة شخص ما" للتخلص من الحازوقة، قال لوفمان إن "هذا مجرد فولكلور وربما لا ينجح".وأضاف: "لكن الحازوقة ستتوقف من تلقاء نفسها دائمًا على أي حال، لذا فإن تخويف شخص ما قد يبدو فعالاً في بعض الأحيان".وأشار إلى أن الخيارات الغذائية يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في السيطرة على الحازوقة، وخاصة الإفراط في تناول الطعام.وتابع: "إذا لاحظ شخص ما نمطًا مع بعض الأطعمة، فإننا نقترح إجراء تغيير هناك أيضا".قال لوفمان إنه يُنصح بالتماس العناية الطبية إذا استمرت الحازوقة لساعات في كل مرة، أو كانت متكررة أو تتداخل مع الوظيفة الأساسية.وفي حين أن الحازوقة قصيرة الأمد وحميدة تمامًا في معظم الأوقات، إلا أن النوبات المستمرة ترتبط ببعض الحالات الصحية المزمنة والخطيرة في بعض الأحيان.ويمكن أن تشمل الاضطرابات العصبية المركزية، والسكري، وأمراض الكلى، ومشاكل المريء، وفقًا لعيادة مايو كلينك. ويمكن لمقدم الخدمة الطبية تقييم الوضع بشكل أكبر.