أسباب استمرار السعال بعد التعافي من الإصابة بالبرد

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إذا كنت قد خرجت للتو من نزلة برد، فقد تشعر بالتحسن في الأعراض المصاحبة لها، لكن مع ذلك تظل تعاني من استمرار السعال لأسابيع دون اختفاء. اضافة اعلان





السعال المستمر



متلازمة السعال ما بعد الفيروسات



السعال المستمر وسرطان الرئة



وكشفت الطبيبة البريطانية، الدكتورة ماليكا مارشال، أن هناك العديد من الأسباب المختلفة التي قد تجعلك تعاني من السعال المستمر بعد إصابتك بنزلات البرد.لكن الأمر لا يدعو للقلق، إذ يمكن علاج السعال بمضادات الهيستامين أو غيرها من العلاجات الموصوفة طبيًا.وأوضحت الطبيبة، أن بعض المرضى قد يشعرون أنهم بخير، لكنهم يستمرون في المعاناة من التنقيط الأنفي الخلفي، أو المخاط أسفل الحلق، والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث سعال غالبًا ما يكون أسوأ عند الاستلقاء، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".ووفقًا للدكتورة مارشال، فإن الأشخاص الذين تعافوا للتو من نزلة البرد قد يعانون أيضًا من متلازمة "السعال ما بعد الفيروسات"، حيث تصبح مستقبلات السعال في الشعب الهوائية شديدة الحساسية للأشياء، بما في ذلك البلغم أو الغبار أو الدخان أو الهواء البارد.ويمكن علاج هاتين المشكلتين بعد نزلات البرد باستخدام مضادات الهيستامين أو غيرها من علاجات السعال الموصوفة طبيًا، كما تنصح الطبيبة. ومع ذلك، قد يعاني المرضى أيضًا من حالات أخرى بعد نزلات البرد.وكتبت الدكتورة مارشال لشبكة "سي بي إس نيوز": "يمكن أن تكون مصابًا أيضًا بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، وهي عدوى فيروسية تسبب أيضًا الصفير وضيق التنفس. وإذا كنت تدخن، فمن المرجح أيضًا أن تعاني من السعال المستمر عندما تصاب بالبرد".كما حذرت من استمرار الأعراض التي تستدعي العناية الطبية. وأضافت: “إذا استمر السعال لديك أكثر من شهرين أو أصيبت بالحمى أو ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو سعال دموي، فيجب عليك مراجعة طبيبك".ومما يثير القلق أن أحد الأسباب المحتملة وراء السعال المستمر ووجود دم في السعال قد يكون سرطان الرئة.وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، أنه عادة لا توجد علامات أو أعراض لسرطان الرئة في المراحل المبكرة.ومع ذلك، قد تظهر الأعراض التالية مع تقدم الحالة:السعال الذي لا يختفي بعد ثلاثة أسابيعسعال طويل الأمد يزداد سوءًاالتهابات الصدر التي تستمر في العودةسعال الدموجع أو ألم عند التنفس أو السعالضيق التنفس المستمرالتعب المستمر أو نقص الطاقةفقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.