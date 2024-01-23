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أسباب استمرار السعال بعد التعافي من الإصابة بالبرد

السعال
السعال قد يستمر لبضعة أسابيع بعد التعافي من البرد
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إذا كنت قد خرجت للتو من نزلة برد، فقد تشعر بالتحسن في الأعراض المصاحبة لها، لكن مع ذلك تظل تعاني من استمرار السعال لأسابيع دون اختفاء.اضافة اعلان

السعال المستمر

وكشفت الطبيبة البريطانية، الدكتورة ماليكا مارشال، أن هناك العديد من الأسباب المختلفة التي قد تجعلك تعاني من السعال المستمر بعد إصابتك بنزلات البرد. 
لكن الأمر لا يدعو للقلق، إذ يمكن علاج السعال بمضادات الهيستامين أو غيرها من العلاجات الموصوفة طبيًا.
وأوضحت الطبيبة، أن بعض المرضى قد يشعرون أنهم بخير، لكنهم يستمرون في المعاناة من التنقيط الأنفي الخلفي، أو المخاط أسفل الحلق، والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث سعال غالبًا ما يكون أسوأ عند الاستلقاء، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

متلازمة السعال ما بعد الفيروسات

ووفقًا للدكتورة مارشال، فإن الأشخاص الذين تعافوا للتو من نزلة البرد قد يعانون أيضًا من متلازمة "السعال ما بعد الفيروسات"، حيث تصبح مستقبلات السعال في الشعب الهوائية شديدة الحساسية للأشياء، بما في ذلك البلغم أو الغبار أو الدخان أو الهواء البارد.
ويمكن علاج هاتين المشكلتين بعد نزلات البرد باستخدام مضادات الهيستامين أو غيرها من علاجات السعال الموصوفة طبيًا، كما تنصح الطبيبة. ومع ذلك، قد يعاني المرضى أيضًا من حالات أخرى بعد نزلات البرد.
وكتبت الدكتورة مارشال لشبكة "سي بي إس نيوز": "يمكن أن تكون مصابًا أيضًا بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، وهي عدوى فيروسية تسبب أيضًا الصفير وضيق التنفس. وإذا كنت تدخن، فمن المرجح أيضًا أن تعاني من السعال المستمر عندما تصاب بالبرد".
كما حذرت من استمرار الأعراض التي تستدعي العناية الطبية. وأضافت: “إذا استمر السعال لديك أكثر من شهرين أو أصيبت بالحمى أو ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو سعال دموي، فيجب عليك مراجعة طبيبك".

السعال المستمر وسرطان الرئة

ومما يثير القلق أن أحد الأسباب المحتملة وراء السعال المستمر ووجود دم في السعال قد يكون سرطان الرئة. 
وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، أنه عادة لا توجد علامات أو أعراض لسرطان الرئة في المراحل المبكرة.
ومع ذلك، قد تظهر الأعراض التالية مع تقدم الحالة:
السعال الذي لا يختفي بعد ثلاثة أسابيع
سعال طويل الأمد يزداد سوءًا
التهابات الصدر التي تستمر في العودة
سعال الدم
وجع أو ألم عند التنفس أو السعال
ضيق التنفس المستمر
التعب المستمر أو نقص الطاقة
فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.

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