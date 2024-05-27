أذهب إلى الحمام أكثر من مرة في منتصف الليل.. هل هذا طبيعي؟

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إذا كنت تعاني من التردد على الحمام لأكثر من مرة أثناء الليل، فإن الأمر يتوقف على عامل السن، ومدى إمكانية الإصابة بتضخم البروستاتا.





التبول أكثر من مرة في الليلة



وقالت الدكتورة زوي ويليامز، من الكلية الملكية للأطباء العامين: "ليس من غير المألوف بالنسبة للرجال في الأربعينيات والخمسينيات من العمر أن يتبولوا مرة واحدة في الليلة، وبالنسبة للرجال في الستينيات والسبعينيات من العمر أن يتبولوا مرتين في الليلة".ويعد تضخم البروستاتا الحميد سببًا شائعًا لحاجة الرجال إلى التبول أكثر مع تقدمهم في السن.وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى صعوبة بدء التبول والشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وسرطان البروستاتا هو سبب نادر ولكن له نفس الأعراض.وهناك بعض الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى التبول أثناء الليل، وقد تحتاج إلى التخلص منها.يمكن أن تؤدي عدوى المثانة أو المسالك البولية إلى زيادة الحاجة إلى التبول، كما هو الحال في حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من أمراض القلب.