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أداة تكشف عن العلامات المبكرة لنزيف ما بعد الولادة

ولادة قيصرية
نزيف ما بعد الولادة خطر على الأمهات
أ أ
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ابتكر العلماء، جهازًا يمكنه الكشف عن العلامات المبكرة للنزيف الذي يهدد الحياة بعد الولادة.
وتستخدم الأداة، التي يتم ارتداؤها على المعصم، أجهزة استشعار ليزر للكشف عن أي تغيير مفاجئ في تدفق الدم قد يشير إلى نزيف حاد في الجسم. اضافة اعلان

نزيف ما بعد الولادة

وبعد الانتهاء من إجراء التجارب على الحيوانات، يعمل الباحثون بجامعة واشنطن بولاية ميسوري الأمريكية حاليًا على تجنيد النساء الحوامل للمشاركة في دراسة سريرية.
ويمثل نزيف ما بعد الولادة ما يقرب من عُشر إجمالي وفيات الأمهات في بريطانيا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وفقًا للتقارير الصادرة من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014، فإن النزيف الشديد بعد الولادة يعد من الأسباب الأكثر شيوعًا للوفيات المتعلقة بالحمل.

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