الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخطره رقم 4.. ما الذي يكشفه لون أسنانك عن حالتك الصحية؟

العناية بالأسنان
راجع طبيب الأسنان من وقت لآخر للاطمئنان على أسنانك
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عندما يتعلق الأمر بالأنسنان، ما من أحد إلا ويتمنى أن يكون أسنانه بيضاء ناصعة مدى الحياة.
لكن في الواقع، هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن تتسبب في تغير لون الأسنان، ويعد اللون الأصفر هو اللون الأكثر شيوعًا.
وفضلاً عن المظهر الجميل، فإن تحديد سبب تغير لون الأسنان قد يعطي أيضًا مؤشرًا على صحتك.
وكشف الدكتور خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان في عيادة إمبريس بلندن، عن الفرق بين ألوان الأسنان، وما الذي يعكسه ذلك على الحالة الصحية للفرد.

1.الأصفر

تصبح الأسنان أكثر اصفرارًا بشكل طبيعي مع تقدم العمر، لأن المينا البيضاء الموجودة على سطح الأسنان تتآكل بمرور الوقت، مما يؤدي إلى كشف اللب الأصفر الموجود تحتها.
لكنه أيضًا نتيجة لما نأكله واهتمامنا بالعناية بالفم، إذ أنه "غالبًا ما تعني البقع الصفراء أنك تستهلك كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات ذات الألوان الداكنة، مثل القهوة والشاي وصلصة الصويا والكاري"، وفق طبيب الأسنان.
"يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على أنك لا تولي اهتمامًا كافيًا لروتين العناية بصحة الفم، وتحتاج إلى التأكد من استخدام خيط الأسنان وتنظيف الأسنان بالفرشاة وحضور فحوصات منتظمة للعناية بصحة الأسنان"، بحسب قوله.
والطريقة الأفضل لتنظيف الأسنان هي غسلها مرتين يوميًا لمدة دقيقتين.

2. الأرجواني


إذا كانت أسنانك أرجوانية فعادةً ما يكون ذلك تناول الكثير من الفواكه ذات اللون الداكن، مثل الرمان أو التوت. 
"ومع ذلك، من المهم عدم استبعاد البقع الأرجوانية تمامًا، لأنها قد تكون أيضًا علامة على نزيف داخلي ناتج عن صدمة الأسنان"، بحسب طبيب الأسنان. 
لذا نصح بقوله: "إذا لم تكن متأكدًا من مصدر البقع، فمن الأفضل مراجعة طبيب أسنانك".
يمكن أن تشمل "صدمات الأسنان" السقوط أو حوادث السيارات أو الإصابات المرتبطة بالرياضة.

3. الرمادي


عندما تتحول الأسنان إلى اللون الرمادي، قد يكون ذلك بسبب انقطاع تدفق الدم إلى الأسنان، ويمكن أن يحدث هذا على مدى فترة طويلة من الزمن.
قال الدكتور قاسم: "إذا ظهرت لديك بقع أو بقع رمادية على أسنانك، فيجب عليك زيارة طبيب الأسنان المحلي لإجراء فحص شامل. وهذا لأن البقع أو البقع الرمادية يمكن أن تكون في كثير من الأحيان مؤشرًا على تلف الأعصاب الناجم عن صدمة الأسنان". 
وأضاف الدكتور قاسم: "إن طلب المشورة من طب الأسنان سوف يعالج المشكلة بشكل صحيح ويضع خطة لاستعادة مظهر الأسنان".
قد تتحول المواد المستخدمة لملء التجاويف أيضًا إلى اللون الرمادي، كما يمكن أن يؤدي التقدم في السن أيضًا إلى ظهور اللون الرمادي على الأسنان.

4. الأسود 

وكشف الدكتور خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان في عيادة إمبريس بلندن، عن الفرق بين ألوان الأسنان، وما الذي يعكسه ذلك على الحالة الصحية للفرد، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" على النحو التالي:

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وأضاف: "هذا التغير في اللون، للأسف، يعني أن أسنانك في مرحلة متقدمة من التدهور. إذا تجاهلت ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى حالات صحية أكثر خطورة للأسنان، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الأسنان".
وتشمل العلامات الأخرى لتسوس الأسنان ألم الأسنان والحساسية والتهاب اللثة.
عندما يتم اكتشاف تسوس الأسنان مبكرًا، من خلال زيارات طبيب الأسنان المنتظمة، يمكنك عادةً علاجه. لكن إذا كان التسوس شديدًا، فقد تحتاج إلى علاج قناة الجذر أو إزالة السن.

كيفية تجنب تصبغ الأسنان؟


ينصح طبيب الأسنان بـ :
-الحد من استهلاكك للأطعمة والمشروبات التي تسبب تلطيخ الأسنان.
-التوقف عن التدخين، لأن ذلك يسرع من تصبغ الأسنان من بين أسباب العشرات من الحالات الصحية الأخرى، بما في ذلك سرطان الفم. 
- تبييض الأسنان هو العلاج النهائي للأسنان الملطخة لأنه يعيدها إلى مظهرها الطبيعي. 


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