أحدها ظهر بالمملكة لأول مرة.. أخطر 12 فيروسًا في التاريخ

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عبر تاريخها الطويل، عانت البشرية من العديد من الفيروسات الفتاكة، التي قتلت ملايين الناس حول العالم، وعلى الرغم من أنه تم القضاء على بعضها بلقاحات فعالة، إلا أن بعض هذه الأمراض لازال منتشرًا حتى الآن، يتربص في أعماق الغابات وتحت سطح الأرض.

وتلعب عوامل عديدة دورًا في انتشار الفيروسات - بدءًا من تغير المناخ والنمو السكاني، وحتى تعدي البشر على غابات لم يتم استكشافها من قبل، مما يتسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وفي بعض الحالات الملايين، من الناس كل عام.

وبناءً على معدلات الوفيات، رصدت صحيفة "ذا صن"، 12 فيروسًا من أكثر الفيروسات فتكًا التي أصابت البشر على الإطلاق، والتي لازال بعضها يزال منتشرًا حتى اليوم.





1. فيروس ماربورج



2. فيروس الإيبولا



3. داء الكلب



4. فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز



5. الجدري



6. فيروس هانتا



7. الأنفلونزا



8. حمى الضنك



9. فيروس الروتا



10. السارس



11. كوفيد



12. متلازمة الشرق الأوسط التنفسية



أحد أكثر الفيروسات فتكًا في العالم هو فيروس ماربورج، وهو فيروس شديد العدوى من نفس عائلة فيروس إيبولا وينتشر بسرعة لا تصدق من شخص لآخر.ويصل معدل الوفيات إلى 88 بالمئة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ولا يوجد علاج معروف له.وظهر لأول مرة في عام 1967 في كل من ماربورج وفرانكفورت بألمانيا وفي بلجراد بصربيا .وربط الباحثون بين تفشي المرض ومختبرات تستخدم القردة الخضراء الأفريقية المستوردة من أوغندا .وينتقل فيروس ماربورج عن طريق خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر عن طريق سوائل الجسم.وعادة ما تظهر الأعراض بسرعة وشديدة، وتشمل الحمى والصداع والإسهال والغثيان وألم في الصدر والشعور بالضيق.ويستمر معظم المصابين في الإصابة بالنزيف في غضون أسبوع، مع حدوث نزيف مميت من مناطق متعددة - مثل الأنف واللثة والمهبل.وتحدث الوفاة عادةً بعد ثمانية إلى تسعة أيام من ظهور المرض، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فقدان الدم الشديد والصدمة.وفي السنوات الأخيرة، أُبلغت عن حالات إصابة في جنوب إفريقيا وأنجولا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو وغانا وغينيا الاستوائية.كما أبلغت الولايات المتحدة وهولندا وروسيا وألمانيا عن إصابات مرتبطة بالسفر أو التلوث المختبري .وأدرجت منظمة الصحة العالمية مرض ماربورج ضمن قائمة الأمراض العشرة ذات الأولوية، مما يعني أنه يشكل "أكبر خطر على الصحة العامة".فيروس إيبولا - الذي كان يُطلق عليه سابقًا حمى الإيبولا النزفية - هو عدوى فيروسية تصيب البشر والقرود، وعلى الرغم من أن الإصابة به نادرة لكنه غالبًا ما يكون مميتًا.وتبدأ أعراض الإيبولا بأعراض تشمل الحمى والتعب الشديد وآلام العضلات والتهاب الحلق، قبل أن تتطور إلى القيء والإسهال.ويمكن أن تسبب نزيفًا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى مشاكل في الرؤية، وصعوبة في النوم، وفقدان السمع، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب.وفي المتوسط، يموت 50 بالمئة من الأشخاص الذين يصابون بالإيبولا. لكن معدلات الوفيات تراوحت بين 25 و90 في المائة في حالات تفشي المرض السابقة.ويمكن أن يصاب الأشخاص بالإيبولا عن طريق لمس الحيوانات المصابة عند تحضيرها أو طبخها أو تناولها، أو لمس السوائل المصابة (مثل اللعاب أو البول أو البراز أو السائل المنوي)، أو لمس الأشياء التي تحتوي على سوائل جسم شخص مصاب، مثل الملابس أو الملاءات.ويدخل الفيروس الجسم عبر جروح على الجلد أو عند لمس العينين أو الأنف أو الفم، بحسب خبراء منظمة الصحة العالمية.وتفشى فيروس إيبولا لأول مرة في عام 1976 بشكل متزامن في ما يعرف الآن باسم نزارا بجنوب السودان، ويامبوكو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.ومنذ ذلك الوقت، ظهرت حالات إصابة بأعداد كبيرة في دول مثل غينيا وأوغندا والجابون وجنوب أفريقيا وساحل العاج .داء الكلب هو عدوى نادرة ولكنها خطيرة، وعادة ما تنتقل عن طريق لدغة أو خدش من حيوان مصاب، عادةً ما يكون كلبًا أو خفاشًا أو ذئبًا أو ثعلبًا أو ظربانًا أو راكونًا.وتحذر منظمة الصحة العالمية من أنه بمجرد ظهور الأعراض، يصبح داء الكلب قاتلاً بنسبة 100 في المئة من الحالات.والعدوى شائعة في جميع أنحاء العالم ولكنها توجد في الغالب في آسيا وإفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية .وعقب التعرض للدغة أو أي نوع آخر من داء الكلب، يمكن أن يستغرق الفيروس أسابيع أو أشهر لبدء ظهور الأعراض.وعادة ما تبدأ هذه الأعراض بشكل يشبه أعراض الأنفلونزا، مثل الحمى، وتصبح أكثر عدوانية مع مرور الوقت.وغالبًا ما يعاني المصابون من الخدر أو الوخز، والهلوسة، والقلق، وتفجر الطاقة، وصعوبة البلع، ومشاكل في التنفس، والخوف من الهواء النقي، والشلل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.ويقتل داء الكلب ما يقدر بنحو 59 ألف شخص في 150 دولة كل عام.لكن يوجد لقاح فعال ضد داء الكلب، الذي يجب أن يحصل عليه الشخص عند زيارة منطقة ينتشر فيها المرضوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من 40 مليون شخص على مستوى العالم كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في نهاية عام 2022.ويمكن عند تركه دون علاج، أن يضعف جهاز المناعة ويسبب مرض الإيدز الذي يقتل حوالي مليون شخص سنويًا.لا يمكن أن ينتقل الإيدز بين الأشخاص، لكن فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن ينتقل. ولا يوجد حاليا علاج لأي منهما.ومع ذلك، فإن هناك بعض الأدوية القوية المضادة للفيروسات مكنت الأشخاص من العيش لسنوات مع فيروس نقص المناعة البشرية، بحيث لا يتحول إلى الإيدز.وتوفي ما يقدر بنحو 40 مليون شخص بسبب الإيدز منذ اكتشافه لأول مرة في أوائل الثمانينات.ويعاني المرضى من أعراض تشبه الأنفلونزا، بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع من إصابتهم بالفيروس، تشمل ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق والطفح الجلدي والتعب وآلام المفاصل وآلام العضلات وتورم الغدد.وعندما يتضرر الجهاز المناعي بشدة، يمكن أن تشمل الأعراض فقدان الوزن، والإسهال المزمن، والتعرق الليلي، ومشاكل الجلد، والالتهابات المتكررة، والأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة.ويعتبر عمومًا الفيروس الأكثر فتكًا في العالم الحديث.قال الدكتور أميش أدالجا، أخصائي الأمراض المعدية، لموقع "لايف ساينس": "إن المرض المعدي الذي يتسبب في أكبر عدد من الخسائر البشرية في الوقت الحالي هو فيروس نقص المناعة البشرية".كان الجدري في يوم من الأيام مرضًا عالميًا شائعًا، يتسبب في إصابة الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد والفم والحلق قبل انتشار الفيروس في جميع أنحاء الجسم.وتقول منظمة الصحة العالمية: "لقد كان أحد أكثر الأمراض المدمرة التي عرفتها البشرية وتسبب في وفاة الملايين".وتشير التقديرات إلى أن مرض الجدري ، الذي يُعتقد أنه كان موجودًا منذ حوالي 3000 عام، قد قتل حوالي 30 بالمئة من المصابين به.وعانى الناجون من ندوب عميقة ودائمة، وفي كثير من الأحيان، العمى.وفي القرن العشرين وحده، قتل الجدري 300 مليون شخص، وفقًا لـ "ناشيونال جيوجرافيك".وبعد حملات التطعيم المختلفة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، أعلن القضاء عليه عالميًا في عام 1979.وتقول منظمة الصحة العالمية: "يظل هذا من بين أبرز وأعمق نجاحات الصحة العامة في التاريخ".تعد متلازمة فيروس هانتا الرئوية (HPS) مرضًا مميتًا لمن يصابون، لكنه قتل عددًا قليلاً نسبيًا من الأشخاص.وينتشر الفيروس في القوارض ولا ينتقل إلى البشر إلا إذا تناول شخص ما سوائل الجسم - مثل البول أو البراز أو اللعاب.وتصل نسبة الوفاة للمصابين بالفيروس إلى 60 بالمئة.وتظهر على الأشخاص المصابين بفيروس هانتا أعراض تشمل الحمى والنزيف وتلف الكلى، وفقا لخبراء من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وفي الصين، ابتكرت لقاحات لفيروس هانتا منذ ما يقرب من 20 عامًا، وهي الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من العدوى.وتظهر البيانات الحكومية أنه تم الإبلاغ عن فيروس هانتا في القوارض في أوروبا والبلقان وآسيا وأمريكا الشمالية والأرجنتين .الأنفلونزا، هي واحدة من أكثر الفيروسات فتكًا في جميع أنحاء العالم، ويعتقد الكثير من الناس أنه نسخة أكثر خطورة قليلاً من نزلات البرد، لكنه قد يكون خطيرًا للغاية.وعلى الصعيد العالمي، هناك حوالي مليار حالة إصابة بالأنفلونزا الموسمية، من بينها ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرضية خطيرة.وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن فيروس الأنفلونزا يسبب ما يصل إلى 650 ألف حالة وفاة بسبب الجهاز التنفسي سنويًا.وقد يقتل 1.8 فقط من بين كل 100 ألف، لكنه يصيب الكثير من الأشخاص، لذا فهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة.ومع ذلك، هناك لقاحات لمكافحة المرض.وفي كل عام، يتغير فيروس الأنفلونزا، ويتم تعديل اللقاحات للتعامل مع هذا التغير. وتظهر الأرقام فعالية لقاحات الأنفلونزا من الفيروس في حوالي 40 إلى 60 بالمئة من الحالات.وأعراض الأنفلونزا تشبه إلى حد كبير أعراض نزلات البرد الشديدة. وتقول هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، إن ذلك يشمل المعاناة من ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، بالإضافة إلى آلام الجسم والسعال الجاف.كما قد يسبب أيضًا صعوبة في النوم وفقدان الشهية والشعور أو المرض.حمى الضنك هي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك.ينتشر عن طريق البعوض ويوجد بشكل عام في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في العالم، لكنه أصبح شائعا بشكل متزايد في أماكن أخرى.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تصيب حمى الضنك ما بين 100 إلى 400 مليون شخص سنويا.وعلى الرغم من أن معدل الوفيات لديه أقل من بعض الفيروسات الأخرى - بحوالي 1 في المئة - إلا أن الفيروس يمكن أن يسبب مرضًا شبيهًا بالإيبولا يسمى حمى الضنك النزفية.وتسبب الحمى في معدل وفيات يصل إلى 20 في المئة عند تركها دون علاج.ويتوفر لقاح للأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تنتشر فيها حمى الضنك .ولكن لا يوجد لقاح متاح للحماية من حمى الضنك، والتي تسمى أيضًا حمى كسر العظام لأنها تسبب آلامًا شديدة في المفاصل للمسافرين.وتشمل الأعراض الأخرى لحمى الضنك الحمى والصداع والألم خلف العينين والغثيان والقيء وتورم الغدد ونزيف اللثة والطفح الجلدي.فيروس الروتا هو مرض إسهال يقتل حوالي 527 ألف شخص كل عام، وينتشر بسرعة عن طريق البرازي الفموي (عند تناول جزيئات صغيرة من البراز).وهذا المرض قاتل في العالم النامي، حيث لا تتوفر علاجات معالجة الجفاف على نطاق واسع.وبالإضافة إلى القيء والإسهال، الذي يمكن أن يكون مائيًا ودمويًا، يمكن أن يسبب فيروس الروتا أيضًا آلامًا في المعدة وحمى خفيفة.ويمكن أن يستمر المرض ما بين ثلاثة إلى تسعة أيام، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.ظهر مرض سارس لأول مرة في عام 2003 أثناء تفشي المرض في الصين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.وهو فيروس قاتل يسبب المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.ومن المحتمل أنه ظهر في الخفافيش ثم انتقل إلى الثدييات الأخرى قبل أن ينتقل إلى البشر.ومن المعروف أن المرض يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل الحمى والقشعريرة وآلام الجسم.وغالبًا ما يتطور إلى التهاب رئوي، وهي حالة خطيرة تلتهب فيها الرئتان وتمتلئان بالقيح.ويقتل السارس حوالي 9.6 بالمئة من المصابين به. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة جديدة بالسارس منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.ينجم مرض كوفيد عن فيروس سارس - كوفيد - 2، وهو مرض تنفسي ظهر في الصين عام 2019.ولا يقتل نسبة كبيرة من أولئك الذين يصيبهم، لكنه تسبب في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم - وما زال العدد في ازدياد.وتم تسجيل أكثر من 760 مليون حالة منذ ديسمبر 2019، على الرغم من أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.ويشكل الفيروس خطرًا أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم أو السمنة .تشمل الأعراض الشائعة الحمى والسعال وفقدان حاسة التذوق أو الشم وضيق التنفس، وتشمل الأعراض الأكثر خطورة صعوبات في التنفس وألم في الصدر وفقدان القدرة على الحركة.ويتطور فيروس كوفيد باستمرار، مع ظهور متغيرات جديدة باستمرار.وتم تقديم أكثر من 13 مليار جرعة لقاح حتى يونيو 2023.وهناك متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو "مارس"، وقد ظهر المرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012، وانتشر في كوريا الجنوبية في عام 2015.ويتسبب المرض في ارتفاع معدل الوفيات، حيث يقتل حوالي 35 في المئة من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم به.وأودى الفيروس بحياة 858 شخصًا فقط حتى عام 2021 لأنه يمكن احتواؤه بسهولة ولا ينتشر بسهولة بين البشر.وينتمي المرض إلى نفس عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها السارس وكوفيد، وهو قاتل بشكل كبير لأنه غالبًا ما يتطور إلى التهاب رئوي حاد، ولا يوجد لقاح للوقاية منه.وهناك أدلة على أن الإبل في الشرق الأوسط هي المصدر الرئيسيلفيروس كورونا، ويمكن أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق السعال.وتشمل الأعراض الحمى والسعال وصعوبة التنفس والإسهال والقيء.