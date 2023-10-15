أحدها الأكثر فتكًا.. مخاوف بشأن 4 أمراض عالمية جديدة

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تتبع الجهات الصحية في بريطانيا، أربعة أمراض حيوانية جديدة يمكن أن تنتقل إلى البشر، أحدها "حيوانية المنشأ" تنتمي إلى نفس عائلة حمى القرم والكونغو النزفية، أحد أكثر الأمراض فتكاً في العالم. اضافة اعلان

وحتى الآن لم يتم تسجيل حالات العدوى إلا بين الأشخاص في اليابان وروسيا والصين.

والأمراض الحيوانية المنشأ هي فيروسات يمكنها الانتقال من الحيوانات إلى البشر. وهي مسؤولة عن قائمة طويلة من الأمراض القاتلة: فيروس نقص المناعة البشرية، والإيبولا، والسار، وزيكا، وأنفلونزا الخنازير، وكوفيد-19.

وتظهر المزيد من الأمراض القاتلة، ففي كل عام، يتم اكتشاف ما بين اثنين إلى خمسة فيروسات حيوانية المصدر جديدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وكجزء من عملها في تتبع الأمراض المعدية، نشرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تفاصيل حول الفيروسات الحيوانية المنشأ الجديدة التي يمكن أن تصل إلى بريطانيا.





فيروس ثوقوتو



فيروس القراد هاسيكي



كوكسيلة بورنيتية



الأول، وهو فيروس ينقله القراد يسمى أوز، قتل امرأة في السبعينيات من عمرها في عام 2022.أوز هو نوع من فيروس ثوقوتو، الذي يسبب الحمى وتورم الدماغ بين المصابين به. ويموت معظم الأشخاص المصابين به.ووفقًا لتقرير إعلامي محلي، فإن المرأة المصابة توفيت بسبب التهاب في عضلة القلب.ويعتقد أن هذا افيروس، الذي ظهر منذ عام 2018، موجود فقط في اليابان، ومن المرجح أن ينتقل عن طريق القراد، الذي تنتقل إليه العدوى عن طريق الحيوانات المصابة.ولم ترد تقارير عن حالات خارج البلاد، وفقًا للوكالة.كما دقوا ناقوس الخطر بشأن فيروس القراد "هاسيكي"، الموجود في القراد اللبوديات، الذي أدى إلى ظهور حالات مرضية في روسيا.وتشير الاختبارات إلى أن الفيروس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفيروسات القاتلة الشبيهة بالفلافي، والتي تشمل الحمى الصفراء وحمى الضنك والتهاب الدماغ الياباني وفيروسات غرب النيل وزيكا.وتم نقل شخص واحد إلى المستشفى مصابا بالفيروس في مدينة فلاديفوستوك جنوب شرق روسيا.تشير الأبحاث إلى أن المرض ينتشر في منطقتين على الأقل من البلاد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لتحديد مدى انتشاره على مستوى العالم.ويعد "كوكسيلة بورنيتية" فيروس آخر تتابعه الوكالة عن كثب، وقد تم العثور عليه في فقمة الفراء الأسترالية.ويُعتقد أن الطفرات الجديدة في هذا الفيروس تؤدي إلى الإجهاض وتسمح للعدوى بالانتشار إلى البشر.

فيروس يزو

كما تقوم الوكالة بتتبع فيروس يزو، وهو فيروس آخر ينقله القراد، عن كثب، وقد تم اكتشاف لأول مرة في اليابان في عام 2021.

وهو جزء من نفس عائلة حمى القرم والكونغو النزفية، المرض الذي يقتل ما يصل إلى 40% من المصابين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال متحدث باسم وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة: “نحن نراقب بانتظام التقارير عن مسببات الأمراض الجديدة أو السلالات الجديدة المرتبطة بمسببات الأمراض المعروفة في البلدان الأخرى. لم يتم اكتشاف هذه الإصابات في المملكة المتحدة".



