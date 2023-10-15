الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أحدها الأكثر فتكًا.. مخاوف بشأن 4 أمراض عالمية جديدة

الجهاز المناعي - المناعة -- فيروس - امراض
مزيد من الفيروسات يظهر سنويًا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تتبع الجهات الصحية في بريطانيا، أربعة أمراض حيوانية جديدة يمكن أن تنتقل إلى البشر، أحدها "حيوانية المنشأ" تنتمي إلى نفس عائلة حمى القرم والكونغو النزفية، أحد أكثر الأمراض فتكاً في العالم.اضافة اعلان
وحتى الآن لم يتم تسجيل حالات العدوى إلا بين الأشخاص  في اليابان وروسيا والصين. 
والأمراض الحيوانية المنشأ هي فيروسات يمكنها الانتقال من الحيوانات إلى البشر. وهي مسؤولة عن قائمة طويلة من الأمراض القاتلة: فيروس نقص المناعة البشرية، والإيبولا، والسار، وزيكا، وأنفلونزا الخنازير، وكوفيد-19.
وتظهر المزيد من الأمراض القاتلة، ففي كل عام، يتم اكتشاف ما بين اثنين إلى خمسة فيروسات حيوانية المصدر جديدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وكجزء من عملها في تتبع الأمراض المعدية، نشرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تفاصيل حول الفيروسات الحيوانية المنشأ الجديدة التي يمكن أن تصل إلى بريطانيا.

فيروس ثوقوتو

الأول، وهو فيروس ينقله القراد يسمى أوز، قتل امرأة في السبعينيات من عمرها في عام 2022.
أوز هو نوع من فيروس ثوقوتو، الذي يسبب الحمى وتورم الدماغ بين المصابين به. ويموت معظم الأشخاص المصابين به.
ووفقًا لتقرير إعلامي محلي، فإن المرأة المصابة توفيت بسبب التهاب في عضلة القلب.
ويعتقد أن هذا افيروس، الذي ظهر منذ عام 2018، موجود فقط في اليابان، ومن المرجح أن ينتقل عن طريق القراد، الذي تنتقل إليه العدوى عن طريق الحيوانات المصابة.
ولم ترد تقارير عن حالات خارج البلاد، وفقًا للوكالة.

فيروس القراد هاسيكي

كما دقوا ناقوس الخطر بشأن فيروس القراد "هاسيكي"، الموجود في القراد اللبوديات، الذي أدى إلى ظهور حالات مرضية في روسيا.
وتشير الاختبارات إلى أن الفيروس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفيروسات القاتلة الشبيهة بالفلافي، والتي تشمل الحمى الصفراء وحمى الضنك والتهاب الدماغ الياباني وفيروسات غرب النيل وزيكا.
وتم نقل شخص واحد إلى المستشفى مصابا بالفيروس في مدينة فلاديفوستوك جنوب شرق روسيا.
تشير الأبحاث إلى أن المرض ينتشر في منطقتين على الأقل من البلاد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لتحديد مدى انتشاره على مستوى العالم.

كوكسيلة بورنيتية

ويعد "كوكسيلة بورنيتية" فيروس آخر تتابعه الوكالة عن كثب، وقد تم العثور عليه في فقمة الفراء الأسترالية.
ويُعتقد أن الطفرات الجديدة في هذا الفيروس تؤدي إلى الإجهاض وتسمح للعدوى بالانتشار إلى البشر.

 

 فيروس يزو

كما تقوم الوكالة بتتبع فيروس يزو، وهو فيروس آخر ينقله القراد، عن كثب، وقد تم اكتشاف لأول مرة في اليابان في عام 2021.
وهو جزء من نفس عائلة حمى القرم والكونغو النزفية، المرض الذي يقتل ما يصل إلى 40% من المصابين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وقال متحدث باسم وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة:  “نحن نراقب بانتظام التقارير عن مسببات الأمراض الجديدة أو السلالات الجديدة المرتبطة بمسببات الأمراض المعروفة في البلدان الأخرى. لم يتم اكتشاف هذه الإصابات في المملكة المتحدة".

اقرأ أيضا

حشوات الثدي
11:52 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

تحذير مهم من "الغذاء والدواء" حول حشوات الثدي لأسباب علاجية

اشارات الدماغ
11:11 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

تعرف على إشارات الدماغ الغريبة عندما يكذب صاحبه

الخضراوات والفواكه غنية بالألياف
9:41 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

4 نصائح سهلة لعلاج الانتفاخ وحرق الدهون بسرعة

العنب
8:47 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

فائدة مذهلة للعنب.. هذا ما يفعله بالعين عند تناوله يوميًا

اقرأ أيضا

5 أطعمة تحميك من أمراض القلب

6 اختيارات.. ماذا تأكل عندما تسافر لمسافات طويلة؟

منها الخوف والكآبة.. كيف نحافظ على "الصحة النفسية" خلال الكوارث والحروب؟

دراسة توضح العلاقة بين مشروبات الكافيين والشلل الرعاش الوراثي

تقنية جديدة.. تفتيت سرطان الكبد بـ "الموجات الصوتية"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

كوب شاي
8:54 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

7 أطعمة ومشروبات تساعد على حمايتك من الأمراض المزمنة

المفطح
8:38 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

نصيحة مهمة من "النمر": هذا ما يجب فعله بعد تناول "المفطح"

بق الفراش
7:42 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وسط مخاوف من امتداده خارج فرنسا.. 4 مخاطر صحية مرتبطة ببق الفراش

العناية بالأسنان
7:11 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

3 عادات شائعة مدمرة للأسنان.. تجنبها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الهيئة العامة للإحصاء
11:44 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

"الإحصاء": استقرار التضخم في المملكة عند 1.7% خلال سبتمبر

حساب المواطن
11:15 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

احتساب العمر في حساب المواطن.. بالميلادي أم الهجري؟

الضمان الاجتماعي المطور
10:59 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

هل يحق للطلاب التسجيل في الضمان الاجتماعي؟.. رد من "الموارد"

حساب المواطن
10:02 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن للمسجلين في الضمان الاجتماعي

سيارة ذاتية القيادة
9:44 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

السيارات ذاتية القيادة تسيطر على السوق.. بعد عامين فقط

أهم 10
9:17 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدوام الشتوي في المدارس وأسباب ارتفاع أسعار التمور