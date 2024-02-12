أحدث ما توصل إليه الطب الحديث.. مستشفى دله النخيل بالرياض يجري عملية دقيقة لمريض

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حقق مستشفى دله النخيل في الرياض إنجازًا طبيًا جديدًا، تمثل في إجراء جراحة العمود الفقري، باستخدام المنظار أحادي القطب.





انزلاق غضروف كبير:



أحدث ما توصل إليه الطب الحديث:



وذلك لاستئصال انزلاق غضروفي كبير، "ديسك"، في أسفل الظهر، بين الفقرات القطنية الخامسة والعجزية الأولى، لمريض كان يعاني لأشهر طويلة من آلام شديدة، بسبب مضاعفات الـ"ديسك"، وذلك بنظام عمليات اليوم الواحد.جاء ذلك كإنجاز غير مسبوق على مستوى المملكة، من حيث دقة الإجراء الجراحي وسرعة التشافي، بعد العملية والخروج خلال أقل من 8 ساعات بعد إجراء العملية إلى المنزل، وفق عكاظ.ويعتبر هذا النوع من العمليات هو أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في جراحة العمود الفقري، والتي تطورت كثيرًا في القطاع الصحي الخاص، على مستوى المملكة، حيث إن إجراء العملية الجراحية وفقاً لهذه الطريقة يجعل الجرح أصغر حجمًا، مع حدوث ألم بسيط جدا للمريض.وهذا عكس ما يحدث في العمليات الجراحية التقليدية، لعلاج الديسك التي يكون الجرح فيها غالبًا أطول، وتتجاوز مدة الاستشفاء بعد الجراحة 4 أيام، على الأقل.وتحتوي على نسبة أعلى بكثير لمضاعفات ما بعد العملية، من حيث تلف الأنسجة في موضع العملية وزيادة نسبة النزف ما بعد العملية.بالإضافة إلى نسبة حدوث الالتهابات لدى بعض المرضى، مما قد ينعكس سلبًا على مخرجات العملية ونسبة تعافي المريض وزوال الآلام، بعد التدخل الجراحي.كما أن هذا الإجراء يجعل الأنسجة العضلية والعظمية أقل تضررًا. كل هذه المزايا تجعل المريض يشعر براحة نفسية كبيرة ولا يتردد في الحصول على الاستشارة الطبية، والجراحية لعلاج مثل هذه الحالات.