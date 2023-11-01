أحدث تحذير علمي: الهواتف تؤثر على الحيوانات المنوية للرجال

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الهواتف المحمولة يمكن أن تكون مرتبطة بانخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال.

ووجد باحثون سويسريون أن الرجال الذين استخدموا هواتفهم أكثر من 20 مرة في اليوم، كانت لديهم حيوانات منوية أقل بنسبة 20 في المئة من أولئك الذين استخدموها أقل من مرة واحدة في الأسبوع. اضافة اعلان

ويعتقد الباحثون أن التغييرات قد تكون ناجمة عن موجات الميكروويف الصادرة عن الأجهزة.

لكنهم قالوا إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كانت الهواتف مسؤولة بشكل مباشر عن أي مشاكل تتعلق بإنتاج الحيوانات المنوية.





الموجات الدقيقة المنبعثة من الهواتف



ماذا أظهرت النتائج؟



رأي مغاير



وقال البروفيسور سيرج نيف، من جامعة جنيف: “هل الموجات الدقيقة المنبعثة من الهواتف المحمولة لها تأثير مباشر أم غير مباشر؟، هل تسبب ارتفاعا كبيرا في درجة حرارة الخصيتين؟ هل تؤثر على التنظيم الهرموني لإنتاج الحيوانات المنوية؟ كل هذا لا يزال يتعين اكتشافه".وأظهرت دراسة أن أعداد الحيوانات المنوية انخفضت بنحو 50 في المئة في جميع أنحاء العالم خلال الخمسين عامًا الماضية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".لكن الخبراء غير متأكدين من السبب وراء هذا التغيير، إلا أنهم يعتقدون أن السمنة والتعرض لبعض المواد البلاستيكية وسوء ممارسة الرياضة والنظام الغذائي يمكن أن تكون عوامل.والدراسات السابقة التي بحثت في تأثيرات الهواتف المحمولة على جودة الحيوانات المنوية عادة ما شملت أعدادًا صغيرة فقط من الأشخاص.ونظرت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة "الخصوبة والعقم"، في بيانات 2886 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا تم تجنيدهم في الفترة من 2005 إلى 2018 في مراكز التجنيد العسكرية.وقال البروفيسور نيف: “أكمل الرجال استبيانًا تفصيليًا يتعلق بعادات نمط حياتهم وحالتهم الصحية العامة وتكرار استخدامهم لهواتفهم. لقد سُئلوا أيضًا عن المكان الذي يضعونه فيه عندما لا يكون قيد الاستخدام".وأظهرت النتائج أن استخدام الهواتف في كثير من الأحيان كان مرتبطًا بانخفاض عدد الحيوانات المنوية، ولكن لاعلاقة لها بحركة الحيوانات المنوية - أي قدرة الحيوانات المنوية الفردية على الحركة.وقالوا إن الفجوة كانت أكبر عند النظر إلى هواتف 2G إلى 3G، مقارنة بهواتف 3G إلى 4G، مما يشير إلى أن الهواتف الحديثة قد تكون أقل ضررًا.ووجد الباحثون أن الأماكن التي يضع فيها الرجال هواتفهم ليس لها أي تأثير على إنتاج الحيوانات المنوية لديهم.وحذر خبراء مستقلون من أن هناك قيودًا للدراسة، وأن الهواتف قد لاتكون سبب المشكلة.وقال البروفيسور آلان باسي، من جامعة مانشستر: "تظهر الدراسة فقط وجود علاقة بين استخدام الهاتف المحمول وجودة السائل المنوي".وأضاف: "لا يمكننا التأكد من أن الهاتف المحمول ليس علامة بديلة لجانب آخر من نمط حياة الرجال أو المهنة التي هي السبب الحقيقي لأي تغييرات في نوعية الحيوانات المنوية لديهم".