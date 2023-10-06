أبرز 8 شائعات عن مرض الزهايمر.. والحقائق الكاملة حولها

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يُقدر المصابون بمرض الزهايمر بنسبة تتراوح بين 60% و70% من بين 55 مليون شخص تقريبًا من المصابين بالخَرَف في جميع أنحاء العالم. اضافة اعلان

وعلى الرغم من هذا الشكل الأكثر انتشارًا من الخرف، يقول الخبراء إن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حوله.

وفيما يلي بعض الخرافات الأكثر شيوعًا حول مرض الزهايمر، وفقًا لأخصائيي الخرف والحقائق حولها:





الشائعة الأولى: فقدان الذاكرة والإصابة بمرض الزهايمر جزء من الشيخوخة



الشائعة الثانية: كبار السن فقط هم من يصابون بالزهايمر



الشائعة الثالثة: "مرض الزهايمر والخرف مرض واحد"



الشائعة الرابعة: "الزهايمر مرض وراثي"



الشائعة الخامسة: "مرضى الزهايمر لا يعرفون ما يحدث حولهم"



الشائعة السادسة: "تشخيص الزهايمر يحتاج إلى مستشفى"



الشائعة السابعة: "يمكن الوقاية من مرض الزهايمر"



الشائعة الثامنة: "تشخيص مرض الزهايمر يعني نهاية الحياة"



وفقًا ليكلين هوجان أيشنبرجر، أخصائية في أمراض الشيخوخة في نبراسكا بالولايات المتحدة، فإنه مع تقدم الناس في العمر، تتغير أدمغتهم وأجسادهم.وقالت: "مع تقدمنا في العمر، سنميل جميعًا إلى تجربة تغييرات في أدمغتنا، مثل سرعة المعالجة البطيئة، وصعوبة القيام بمهام متعددة، والتحديات العرضية في استرجاع الكلمات، وانخفاض القدرة على تعلم معلومات جديدة بسرعة، وتغيرات خفيفة في الذاكرة مثل النسيان. وأسماء الأماكن التي وضعت فيها العنصر".لكن إذا أصبحت هذه الأشياء متكررة - أو إذا زادت حدتها - فقد يكون ذلك علامة على مرض الزهايمر أو شكل آخر من أشكال الخرف، كما قالت أيشنبرجر.وأضافت أيضًا لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "أيضًا، إذا بدأ فقدان الذاكرة في تعطيل الحياة اليومية، فهذا مدعاة للقلق".وتابعت: "قد تنطوي العلامات الإضافية لمرض الزهايمر على صعوبات في حل المشكلات، والمهارات اللغوية والحكم، بالإضافة إلى تغيرات في الشخصية والسلوك، وهي ليست من سمات الشيخوخة الطبيعية".قال أيشنبرجر إن مرض الزهايمر يمكن أن يؤثر على الأشخاص في الخمسينيات والأربعينيات وحتى الثلاثينيات من العمر.ويعيش ما يقدر بنحو 200 ألف شخص تقل أعمارهم عن 65 عامًا مع مرض الزهايمر المبكر (المعروف أيضًا باسم البداية المبكرة)، وفقًا لبيانات من جمعية الزهايمر بالولايات المتحدة.مرض الزهايمر هو مرض محدد وهو أكبر سبب للخرف، وهو ما يمثل 60٪ إلى 80٪ من جميع الحالات، وفقا لجمعية الزهايمر.وقال مورينو من جمعية الزهايمر: "توجد أنواع مختلفة من الخرف والعديد من الحالات تسببه. الخرف هو مصطلح شامل يصف التدهور المعرفي الخطير بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية".وتشمل الأنواع الشائعة الأخرى الخرف الوعائي، والخرف المختلط (أكثر من سبب للخرف يحدث في وقت واحد)، وخرف أجسام ليوي، ومرض باركنسون، ومرض هنتنجتون، وفقًا لمورينو.أشارت أيشنبرجر إلى أن مجرد إصابة أحد الوالدين بمرض الزهايمر لا يعني أن أطفال هذا الشخص سيصابون به.وقالت: "العديد من المتغيرات خارج نطاق الوراثة تلعب دورا في تطور المرض. إن العوامل البيئية ونمط الحياة تؤثر أيضًا على المخاطر التي يتعرض لها الشخص".وأضافت: "على الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن كيفية الوقاية من مرض الزهايمر، إلا أنه من المهم ممارسة عادات صحية، مثل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن".قالت أيشنبرجر إن المصابين بمرض الزهايمر قد يصبحون أكثر عرضة للارتباك، لكنهم غالبًا ما يكونون متناغمين مع محيطهم.وأضافت: "من المهم ألا تتحدث أبدًا عن الشخص الذي أمامك أو تفترض أنه لا يفهم. اضبط أسلوب التواصل الخاص بك لاستخدام لغة بسيطة وتوفير وقت إضافي للرد. قدم التصحيحات كاقتراحات وتجنب التفسيرات التي تبدو وكأنها توبيخ".يتم توفير ثمانون بالمائة من رعاية مرض الزهايمر في المنزل، وليس في منشأة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة.وقالت أيشنبرجر: "المنزل هو بيئة مألوفة يمكن أن تساعد الفرد المصاب بمرض الزهايمر على الاستمرار في الحفاظ على استقلاليته. إن إنشاء هيكل في الروتين اليومي المتسق يمكن أن يكون أمرًا مريحًا".وللحد من مخاطر السقوط والحوادث، توصي بخلق بيئة آمنة عن طريق تركيب قضبان للإمساك في الحمامات، وإغلاق تلقائي للموقد وأجهزة استشعار للأبواب لتنبيه الأسرة إذا خرج شخص ما من المنزل.وأضافت أيشنبرجر: "إن الاستعانة بمساعدة خارجية، مثل الرعاية المنزلية، يمكن أن يوفر للفرد دعمًا إضافيًا وللعائلة فترة راحة".أشارت مورينو إلى أنه لا توجد حاليا طريقة مؤكدة للوقاية من مرض الزهايمر، على الرغم من أن هذا مجال بحث قوي.وقال مورينو: "ومع ذلك، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل خطر التدهور المعرفي"."ويشمل ذلك اعتماد سلوكيات نمط حياة صحي، بما في ذلك تناول الطعام بشكل جيد، وممارسة الرياضة بانتظام، وعدم التدخين، والحفاظ على ضغط الدم الصحي، وإدارة الكوليسترول ووزن الجسم، والحفاظ على النشاط المعرفي."وتابعت أيضًا: "تشير الأبحاث إلى أن دمج هذه السلوكيات معًا سيكون له أكبر فائدة".يتفق الخبراء على أنه يمكن الحفاظ على نوعية الحياة على الرغم من التشخيص.وأضافت أيشنبرجر: "لا يزال بإمكان الأشخاص المصابين بالخرف التخطيط للمستقبل، أو وضع أهداف للمستقبل، أو استكشاف هوايات جديدة".على الرغم من عدم وجود علاج حاليًا لمرض الزهايمر، إلا أن هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تبطئ تقدم المرض أو تحسن الأعراض مؤقتًا، كما أشارت أيشنبرجر - "لكن من المهم مناقشتها مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، لأنها ليست مناسبة للجميع".وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر يمكنهم أيضًا إجراء تغييرات في نمط الحياة والتحفيز المعرفي للمساعدة في إدارة الأعراض.وبينت أيشنبرجر، أنه "يمكن للأشخاص المصابين بالمرض أيضًا التسجيل في التجارب السريرية التي تستكشف علاجات جديدة. هذه التجارب مهمة للعلاجات المستقبلية، ونأمل في نهاية المطاف، التوصل إلى علاج".