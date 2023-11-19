أبرز علامات الإرهاق في العمل.. و6 طرق لتجنبه

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يعاني بعض الناس من الإرهاق في العمل، لأسباب تتعلق بكثرة العمل، ونقص الموظفين، وسوء الإدارة، وثقافة العمل السامة، وقبل كل شيء، نقص دعم الموظفين. اضافة اعلان

وتعرّف منظمة الصحة العالمية إجهاد العمل بأنه "ناتج عن الإجهاد المزمن في مكان العمل والذي لم تتم إدارته بنجاح".

وقال الدكتور جو بيركنز، عالم النفس في مجال التدريب والاستشارة: "يمكن أن تظهر علامات الإرهاق في انخفاض الحافز، والانقطاع عن التواصل، والسلوكيات غير الصحية في مكان العمل، وكذلك إدراك أن مهام العمل أصعب مما هي عليه بالفعل"، الأمر الذي يمكن أن يقلل الإنتاجية.

وأضاف: "إن الإرهاق تراكمي وتكون العلامات والأعراض المبكرة خفية، ولهذا السبب غالبًا ما نعزوها إلى عدم التنظيم الشديد، أو عدم التكيف بشكل جيد بما فيه الكفاية أو الحاجة إلى العمل بجدية أكبر، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة".

ويحذر الخبراء من أن تجاهل الإرهاق يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا للصحة، إذ "يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة الأشخاص بالإرهاق والإرهاق العقلي والجسدي والعاطفي لدرجة أنهم غير قادرين على أداء الوظائف اليومية الأساسية".

ووفقًا للدكتور بيركنز. فإنه "يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات صحية عقلية، أو يكون نتيجة لها، مثل الاكتئاب والقلق"، بحسب صحيفة "ذا صن".





إجراء تغيير على نمط حياتك



كيف تبدأ؟



ابدأ بالعادات الصحية



مسببات القلق والتوتر



تحديد هويتك



إعطاء الأولوية لمهمة أحادية



اقترح الحلول



ضع الحدود



وقال ثيس لونسباتش، عالم النفس: "إن الإرهاق غالبًا ما يكون وسيلة جسدك لإجبارك على التوقف وأخذ قسط من الراحة. قد تشعر أنه ليس لديك الوقت للتوقف والتركيز على نفسك، ولكن دون القيام بذلك، سيستمر الإرهاق".وأضافت ميليسا داي، المعالجة وممارس الطب الشمولي: "تجنب الفهم الخاطئ للتعافي من الإرهاق واستئناف روتينك الطبيعي، لن يؤدي إلا إلى تكرار الأمر".وتنصح الدكتورة ليندا فولان، عالمة النفس في مكان العمل: "حدد الأشياء في الحياة التي تهمك شخصيًا ومهنيًا. خصص وقتًا لتكريسه لهذا الأمر وتوقف ببساطة عن التخلف عن العمل".وإحدى أبسط الطرق التي يمكنك من خلالها الالتزام بأهدافك الشخصية هي وضع قواعد صارمة حول الاستخدام الرقمي، على سبيل المثال، جعل صالة المنزل منطقة ممنوع فيها استخدام الهاتف.عندما تشعر بأن حياتك مزدحمة، فمن السهل أن تنسى الاحتياجات الأساسية.ويسأل ثيجيس: "هل تحتاج إجراءات الرعاية الذاتية الخاصة بك إلى التحسين؟"، موضحًا أن هذا "يشمل النوم والنظام الغذائي وممارسة الرياضة والاسترخاء والتعافي ومساحة للعب".وأحد أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو التأكد من تعرضك لأشعة الشمس كل يوم.تقول ميليسا: "إن فيتامين د هو عامل استقرار مزاجي استثنائي ويمكن القول إنه أهم العناصر الغذائية لإنتاج هرمونات فعالة".يمكن للطبيب المعالج أن يساعدك على اكتشاف مسببات القلق والتوتر والاكتئاب وكيفية التعامل معها بسرعة.بعض السمات الشخصية يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإرهاق. ويقول الدكتور بيركنز: "تشمل هذه الأمور السعي إلى الكمال، ومحاولة أن تكون "الأفضل"، وصعوبة تحديد الأولويات".وأضاف: "إذا كانت قيمتنا الذاتية مرتبطة بهوية عملنا، فقد يخلق ذلك حاجة لا تشبع للتحقق من صحتها من خلال أدائنا في العمل، مما يجعلنا ندفع أنفسنا بقوة أكبر".ويمكن أن يساعدك المعالج في تحقيق التوازن بين العمل والحياة.على عكس الإشادة في الماضي بالقيام بمهامه متعددة، فإنه ينصح الآن بالقيام بمهام واحدة.يقول آدم بتلر، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات: "لا يمكنك تخصيص 100% في مهمة واحدة إذا كنت تتنقل باستمرار بين عدد كبير جدًا من المهام".وأضاف: "إن إعداد قائمة بالمهام الرئيسية الأكثر أهمية وترقيمها حسب مدى إلحاحها يمكن أن يساعد في إنشاء خريطة طريق واضحة لعبء العمل اليومي".وتابع: "إذا كنت تعلم أن مهمة ما ستستغرق ساعة لإكمالها، فاضبط مؤقتًا وانتقل إلى المهمة التالية بمجرد انتهاء الساعة".ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين التركيز، ونتيجة لذلك، المساعدة في إدارة عبء العمل.إن تجنب الإرهاق هو طريق ذو اتجاهين. يقول الدكتور بيركنز: "تشمل الحالات التي يمكن أن تسهم في الإرهاق عدم الشعور بالتحكم في عبء العمل، وقلة فترات الراحة أو الإجازات، وسوء الإدارة، والصراع في مكان العمل، وعدم الاعتراف، والقيام بعمل لا يتماشى مع قيمك، ونقص الدعم المناسب".ويُنصح بإخبار مديرك المباشر بما تشعر به، بما في ذلك أي مشاكل شخصية أو حالات تتعلق بالصحة العقلية.وكن واضحًا بشأن ما يسهم في الإرهاق لديك، واحصل على اقتراحات حول طرق إصلاحه.ويقول الدكتور بيركينز: "إذا لم يأخذك مديرك المباشر على محمل الجد، ثق بأحد الأشخاص في قسم الموارد البشرية، ولكن إذا كنت لا تتوقع أن تتغير ظروف العمل، فمن الأفضل أن تبحث عن وظيفة أخرى".تقول ميليسا أوربان، مؤلفة كتاب الحدود: "الحدود هي الحدود التي تضعها حول كيفية السماح للآخرين بالتفاعل معك من أجل ضمان بقاء علاقاتك صحية وحماية صحتك العقلية وطاقتك ومزاجك ووقتك".على سبيل المثال، يمكنك تحديد الطريقة التي تفضلها لتلقي التعليقات.تقول ميليسا: "من خلال التمسك بحدودك بوضوح ولطف في موقف العمل، فإنك تعلم الناس كيفية معاملتك".وتوصي باستخدام لغة واضحة والسماح للأشخاص بفهم ما قلته، في هذه اللحظة، قد يشعرون بالدفاع أو بالذنب.وعندما يتعلق الأمر بالحدود، تبين ميليسا بأنه "كلما تدربت أكثر، أصبح الأمر أسهل".