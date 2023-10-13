الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أبرز الخرافات حول الأطعمة والمشروبات المحظورة أثناء الحمل

القهوة
القهوة مسموح بها بشروط
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تخشى كثير من الحوامل، تناول العديد من الأطعمة والمشروبات، خوفًا من تأثيرها المحتمل على الحمل والجنين، لكن اختصاصية تغذية كشفت عن العديد من المفاجآت حول ما يمكن تناوله.اضافة اعلان
 وقالت شارلوت ستيرلينج ريد، إن العديد من الأزواج الذين لديهم أطفال في الطريق يقعون في فخ الخرافات الشائعة ويقيدون أنفسهم دون داع.
وكشفت عن خمسة أطعمة ومشروبات قد تعتقد الحامل أنه لا يمكن تناولها أثناء الحمل، لكنها في الواقع آمنة عند تناولها بشكل صحيح، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" على النحو التالي:

1. القهوة


قالت شارلوت: "يمكنك بالفعل تناول القهوة أثناء الحمل. الشيء المهم الذي يجب أن تكون على دراية به هو الحد اليومي. إذا كنت ستلتزمين بالمبادئ التوجيهية الحكومية، فيجب ألا تتناول أكثر من 200 ملجم من الكافيين يوميًا".
ومن الآمن تمامًا تناول كوبين من القهوة يوميًا، حيث لا يوجد سوى حوالي 100 ملج في الكوب الواحد، لذا يمكنك الحصول على كوبين. لكن القهوة التي تنتجها سلاسل المتاجر الكبرى يمكن أن تحتوي على كمية أكبر بكثير من ذلك.
وقالت شارلوت: "إن تناول الكثير من الكافيين بانتظام يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات عند الولادة بالنسبة للطفل".

2. ستيلتون تشيس

قالت أخصائية التغذية، إنه على الرغم من أنه لا يُنصح باستخدام بعض أنواع الجبن الأزرق الطري، مثل الجبن الأزرق الدنماركي وجورجونزولا وروكفورت، بسبب خطر الليستريا، إلا أن الجبن شبه الصلب لا بأس به.
وهذا يعني أن العديد من أنواع الجبنة، ومن بينها ستيلتون لاينبغي أن تسبب أي مشاكل، طالما أنها مبسترة (مما يقتل البكتيريا الضارة).
وقالت شارلوت: "كثير من الناس يخطئون في هذا الأمر لأن الأمر معقد بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالجبن أثناء الحمل"ـ لكنها بينت أنه "من غير المحتمل أن تحمل الأجبان الأكثر صلابة الليستريا، لذا فإن المخاطر أقل بكثير".
وتابعت: "توفر الرطوبة بيئة مثالية لنمو البكتيريا، لذا يجب تجنب الأجبان الطرية والرطبة".

3. السوشي


على الرغم مما قد تسمعينه، فإن السوشي آمن للأكل أثناء الحمل - بشرط أن يتم طهي السمك أولاً.
وقالت شارلوت: "لا يُنصح باستخدام الأسماك النيئة والمحاريات النيئة أثناء الحمل بسبب خطر الإصابة بالليستيريا. قد يكون هذا ضارًا بالجنين ويجعله هو والأم على غير ما يرام".
والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بداء الليستريات (عدوى تسببها بكتيريا الليستيريا ) بعشر مرات أكثر من غيرهن، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.
تشمل الأعراض القيء والإسهال، وفي حالات نادرة يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو الولادة المبكرة.

4. الفول السوداني


قالت شارلوت: "هناك القليل من الخرافات القائلة بأن النساء الحوامل لا يمكنهن تناول المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني وزبدة الجوز، ولكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق".
وأضافت: "كان يُعتقد أن الأمهات لا يمكنهن المخاطرة بتناولها في حالة إصابة طفلهن الذي لم يولد بعد بالحساسية، لكننا نعلم الآن أن هذه ليست مشكلة. يُنصح بتجنب الفول السوداني أو المكسرات فقط إذا كنت تعانين من حساسية تجاهها".

5. البيض


لا مشكلة في تناول البيض، سواء كان مطبوخًا بالكامل أو مطبوخًا جزئيًا أو حتى نيئًا.
قالت شارلوت: "لقد أصبح البيض سيئًا بعض الشيء قبل بضع سنوات، ولكن في الواقع لا بأس بالنسبة للمرأة الحامل أن تأكل نيئًا ومطبوخًا جزئيًا ومكتملًا". 
وأضافت: "البيض النيئ لديه خطر طفيف للإصابة بالسالمونيلا، والذي يمكن أن يجعل المرأة الحامل مريضة بسبب التسمم الغذائي، ولكنها خالية من المشاكل بشكل عام".

ماذا يجب أن تأكلي أثناء الحمل؟


من الواضح أن اختيار تناول القهوة وبعض أنواع الجبن والسوشي والفول السوداني والبيض هو اختيار شخصي، لكن هناك بعض الأشياء التي من الضروري تضمينها في نظامك الغذائي قبل الولادة، وفقًا لأخصائية التغذية، وهي:

حمض الفوليك

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، النساء الحوامل بتناول 400 ميكروجرام من مكملات حمض الفوليك حتى 12 أسبوعًا على الأقل لتقليل خطر حدوث مشاكل في نمو الطفل في المراحل المبكرة.
وقالت شارلوت إن تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك (الشكل الطبيعي لحمض الفوليك) يعد أيضًا فكرة جيدة.
وأضافت: "وهذا يعني تناول الكثير من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، وتعتبر السلطات والحساء والعصائر طريقة جيدة للحصول عليها. كما أنها تحتوي على الكالسيوم والحديد والألياف، وهو أمر مفيد لعملية الهضم".

الكالسيوم


قالت شارلوت: "الكالسيوم مهم أيضًا أثناء الحمل للمساعدة في نمو عظام الطفل وحماية عظامك". تعد منتجات الألبان أو بدائل الألبان المدعمة مصادر جيدة، وكذلك المكسرات والبذور والخضروات الورقية الداكنة والخبز والتوفو الغني بالكالسيوم والأسماك المعلبة ذات العظام الناعمة".
وتابعت: "يعد السردين مع الخبز المحمص أو المكسرات المطحونة على العصيدة أو العصائر طريقة جيدة للحصول على بعض منه".

الحديد


قالت شارلوت إن الحديد يساعد الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء إضافية، ويقلل من التعب، ويمنع إصابة الأمهات بفقر الدم.
وأضافت: "جربي المكسرات والفاصوليا والعدس والبقوليات واللحوم ذات النوعية الجيدة. إن إضافتها إلى صلصات المكرونة أو وضع زبدة الجوز على الخبز المحمص هي طرق جيدة للحصول على المزيد من الحديد".

البروتين


قالت شارلوت إن النساء الحوامل بحاجة أيضًا إلى التأكد من تناولهن ما يكفي من البروتين. توفر المكسرات والبيض واللحوم والتوفو ذلك بكثرة، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والزنك، وهي عناصر مهمة أيضًا.

التنوع


أخيرًا، قالت شارلوت: "عودي طفلك على التنوع. إن النكهات التي تتناولينها ستضفي نكهة على السائل الأمنيوسي الذي يحيط بطفلك وسيبدأ بتذوقه حتى وهو في الرحم. لذا تناولي الكثير من الأطعمة المتنوعة واللذيذة".

اقرأ أيضا

الكركم
3:31 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

مشروب ذهبي يكافح فيروس كورونا

النوم-السهر
1:23 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

10 نصائح تساعدك على ضبط جودة نومك

صحة الكلى
1:04 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

6 نصائح مهمة للوقاية من أمراض الكلى

فيروس نيباه
11:15 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

مرض قاتل يصيب 34% من سكان دولة خليجية

اقرأ أيضا

استشاري أورام يوضح أنواع سرطان الكبد وطرق العلاج (فيديو)

هل شرب الشاي بالحليب خطر على الصحة؟.. العلماء يجيبون

18عملية زراعة أعضاء تنقذ حياة 17 مواطنًا من مرضى القصور العضوي

فائدة مذهلة للقهوة.. تساعد على إنقاص الوزن

3 أعراض لارتفاع ضعط الدم تظهر في الأذن فقط

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

القهوة 2:50 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل تناول القهوة والشاي في منتصف العمر مفيد للصحة.. دراسة توضح؟

60001c8e4236046a5411834a 11:45 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تحذيرات من تناول مشروبات الطاقة: خطر داهم

القهوة 2:49 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

الإفراط في تناول القهوة يسبب 4 أعراض صحية خطيرة

المرق والحساء 6:29 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

ليس منها الشاي والقهوة.. 5مشروبات صحية صباحية لا تفوتك

اقرأ أيضا

حساسية العين
2:40 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

"حُب عينيك في العمل" مبادرة للتوعية بأمراض العيون والاهتمام بصحتها

انقاص الوزن
1:08 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

10 نصائح لإنقاص 10 كجم من وزن الجسم في شهر واحد

البروستاتا
9:22 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الأسئلة التي تتنبأ بخطر سرطان البروستاتا.. و7 علامات لا تتجاهلها أبدًا

دماء المعمرين
8:12 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

أسرار دماء المعمرين تكشف أسباب طول العمر الاستثنائي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
3:45 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: على مجلس الأمن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية

موعد-صرف-معاش-الضمان1
3:02 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

"الموارد": تسجيل الطالب حتى 25 عامًا ضمن الأسرة في معاش الضمان

طلاب السعودية
2:36 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تعديل بداية اليوم الدراسي بهذه المدارس.. ابتداءً من الأحد

حساب المواطن
2:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شرط تسجيل الشخص المستقل في حساب المواطن

خطيب الجمعة المسجد النبوي
2:21 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطيب الجمعة في المسجد النبوي: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"

أسامة خياط 444
2:02 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام ينهمر في البكاء أثناء الدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين (فيديو)