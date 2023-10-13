أبرز الخرافات حول الأطعمة والمشروبات المحظورة أثناء الحمل

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تخشى كثير من الحوامل، تناول العديد من الأطعمة والمشروبات، خوفًا من تأثيرها المحتمل على الحمل والجنين، لكن اختصاصية تغذية كشفت عن العديد من المفاجآت حول ما يمكن تناوله. اضافة اعلان

وقالت شارلوت ستيرلينج ريد، إن العديد من الأزواج الذين لديهم أطفال في الطريق يقعون في فخ الخرافات الشائعة ويقيدون أنفسهم دون داع.

وكشفت عن خمسة أطعمة ومشروبات قد تعتقد الحامل أنه لا يمكن تناولها أثناء الحمل، لكنها في الواقع آمنة عند تناولها بشكل صحيح، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" على النحو التالي:





1. القهوة



2. ستيلتون تشيس



3. السوشي



4. الفول السوداني



5. البيض



ماذا يجب أن تأكلي أثناء الحمل؟



حمض الفوليك



الكالسيوم



الحديد



البروتين



التنوع



قالت شارلوت: "يمكنك بالفعل تناول القهوة أثناء الحمل. الشيء المهم الذي يجب أن تكون على دراية به هو الحد اليومي. إذا كنت ستلتزمين بالمبادئ التوجيهية الحكومية، فيجب ألا تتناول أكثر من 200 ملجم من الكافيين يوميًا".ومن الآمن تمامًا تناول كوبين من القهوة يوميًا، حيث لا يوجد سوى حوالي 100 ملج في الكوب الواحد، لذا يمكنك الحصول على كوبين. لكن القهوة التي تنتجها سلاسل المتاجر الكبرى يمكن أن تحتوي على كمية أكبر بكثير من ذلك.وقالت شارلوت: "إن تناول الكثير من الكافيين بانتظام يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات عند الولادة بالنسبة للطفل".قالت أخصائية التغذية، إنه على الرغم من أنه لا يُنصح باستخدام بعض أنواع الجبن الأزرق الطري، مثل الجبن الأزرق الدنماركي وجورجونزولا وروكفورت، بسبب خطر الليستريا، إلا أن الجبن شبه الصلب لا بأس به.وهذا يعني أن العديد من أنواع الجبنة، ومن بينها ستيلتون لاينبغي أن تسبب أي مشاكل، طالما أنها مبسترة (مما يقتل البكتيريا الضارة).وقالت شارلوت: "كثير من الناس يخطئون في هذا الأمر لأن الأمر معقد بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالجبن أثناء الحمل"ـ لكنها بينت أنه "من غير المحتمل أن تحمل الأجبان الأكثر صلابة الليستريا، لذا فإن المخاطر أقل بكثير".وتابعت: "توفر الرطوبة بيئة مثالية لنمو البكتيريا، لذا يجب تجنب الأجبان الطرية والرطبة".على الرغم مما قد تسمعينه، فإن السوشي آمن للأكل أثناء الحمل - بشرط أن يتم طهي السمك أولاً.وقالت شارلوت: "لا يُنصح باستخدام الأسماك النيئة والمحاريات النيئة أثناء الحمل بسبب خطر الإصابة بالليستيريا. قد يكون هذا ضارًا بالجنين ويجعله هو والأم على غير ما يرام".والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بداء الليستريات (عدوى تسببها بكتيريا الليستيريا ) بعشر مرات أكثر من غيرهن، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.تشمل الأعراض القيء والإسهال، وفي حالات نادرة يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو الولادة المبكرة.قالت شارلوت: "هناك القليل من الخرافات القائلة بأن النساء الحوامل لا يمكنهن تناول المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني وزبدة الجوز، ولكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق".وأضافت: "كان يُعتقد أن الأمهات لا يمكنهن المخاطرة بتناولها في حالة إصابة طفلهن الذي لم يولد بعد بالحساسية، لكننا نعلم الآن أن هذه ليست مشكلة. يُنصح بتجنب الفول السوداني أو المكسرات فقط إذا كنت تعانين من حساسية تجاهها".لا مشكلة في تناول البيض، سواء كان مطبوخًا بالكامل أو مطبوخًا جزئيًا أو حتى نيئًا.قالت شارلوت: "لقد أصبح البيض سيئًا بعض الشيء قبل بضع سنوات، ولكن في الواقع لا بأس بالنسبة للمرأة الحامل أن تأكل نيئًا ومطبوخًا جزئيًا ومكتملًا".وأضافت: "البيض النيئ لديه خطر طفيف للإصابة بالسالمونيلا، والذي يمكن أن يجعل المرأة الحامل مريضة بسبب التسمم الغذائي، ولكنها خالية من المشاكل بشكل عام".من الواضح أن اختيار تناول القهوة وبعض أنواع الجبن والسوشي والفول السوداني والبيض هو اختيار شخصي، لكن هناك بعض الأشياء التي من الضروري تضمينها في نظامك الغذائي قبل الولادة، وفقًا لأخصائية التغذية، وهي:توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، النساء الحوامل بتناول 400 ميكروجرام من مكملات حمض الفوليك حتى 12 أسبوعًا على الأقل لتقليل خطر حدوث مشاكل في نمو الطفل في المراحل المبكرة.وقالت شارلوت إن تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك (الشكل الطبيعي لحمض الفوليك) يعد أيضًا فكرة جيدة.وأضافت: "وهذا يعني تناول الكثير من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، وتعتبر السلطات والحساء والعصائر طريقة جيدة للحصول عليها. كما أنها تحتوي على الكالسيوم والحديد والألياف، وهو أمر مفيد لعملية الهضم".قالت شارلوت: "الكالسيوم مهم أيضًا أثناء الحمل للمساعدة في نمو عظام الطفل وحماية عظامك". تعد منتجات الألبان أو بدائل الألبان المدعمة مصادر جيدة، وكذلك المكسرات والبذور والخضروات الورقية الداكنة والخبز والتوفو الغني بالكالسيوم والأسماك المعلبة ذات العظام الناعمة".وتابعت: "يعد السردين مع الخبز المحمص أو المكسرات المطحونة على العصيدة أو العصائر طريقة جيدة للحصول على بعض منه".قالت شارلوت إن الحديد يساعد الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء إضافية، ويقلل من التعب، ويمنع إصابة الأمهات بفقر الدم.وأضافت: "جربي المكسرات والفاصوليا والعدس والبقوليات واللحوم ذات النوعية الجيدة. إن إضافتها إلى صلصات المكرونة أو وضع زبدة الجوز على الخبز المحمص هي طرق جيدة للحصول على المزيد من الحديد".قالت شارلوت إن النساء الحوامل بحاجة أيضًا إلى التأكد من تناولهن ما يكفي من البروتين. توفر المكسرات والبيض واللحوم والتوفو ذلك بكثرة، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والزنك، وهي عناصر مهمة أيضًا.أخيرًا، قالت شارلوت: "عودي طفلك على التنوع. إن النكهات التي تتناولينها ستضفي نكهة على السائل الأمنيوسي الذي يحيط بطفلك وسيبدأ بتذوقه حتى وهو في الرحم. لذا تناولي الكثير من الأطعمة المتنوعة واللذيذة".