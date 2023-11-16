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أبرز أعراض متحورات فيروس كورونا الجديدة.. تعرف عليها

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
فيروس كورونا
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أحد أعراض فيروس كورونا التي أدرجتها منظمة الصحة العالمية هو احمرار العين وتهيجها.
وبينما يعتبر من الأعراض الأقل شيوعًا لمرض كوفيد -19، إلا أن الدكتور برونو سيلفستر لوبيز، المحاضر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة تيسايد، قال إن احمرار وتهيج العين يمكن أن تظهر مع الإصابة بمتحورات جديدة.اضافة اعلان
وأضاف: "عيون متهيجة بسبب كوفيد يمكن أن تكون دامعة أو مائية، وكذلك لونها وردي مع احمرار في بعض الأحيان يمكن أن تكون مؤلمة أو منتفخة مع إحساس بالحرقان أو الحكة"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

متحور JN.1

ويعد JN.1 أحدث متحور لفيروس كورونا، والذي ظهر لأول مرة في لوكسمبورج، وينتمي إلى سلالة أوميكرون الذي ظهر في عام 2022.
وقال الدكتور لوبيز سابقًا: "إن متحور JN.1 لديه طفرات محددة تساعده على تجنب الاستجابة المناعية البشرية".

متحور HV.1 

في حين تطورت سلالة HV.1 من EG.5، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ XBB.1.5 - وهو متحور فرعي من أوميكرون، وينتشر في الغالب بالولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وقال الدكتور لوبيز: "يبدو أن هذا المتحور لا يسبب مرضا أكثر خطورة من المتحورات المنتشرة الأخرى، ولا يبدو أنه يتهرب من المناعة التي توفرها لقاحات كوفيد -19".
وفي حين أن أعراض المتحورات الجديدة تعكس إلى حد كبير تلك التي اعتدنا عليها طوال فترة الوباء، أوصى الدكتور كريس بابادوبولوس، بالبحث عن بعض العلامات المحددة.

أعراض متحور HV.1


الحمى
السعال
التعب
احتقان بالأنف
سيلان الأنف

أعراض متحور JN.1

الإسهال
الصداع
وقال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، لموقع (Today.com): "يبدو أن الاحتقان والتهاب الحلق والسعال الجاف هي الأعراض الثلاثة الأبرز في الوقت الحالي".

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