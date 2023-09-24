أبرزها مواجهة السرطان .. فوائد غير متوقعة للمخلل

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كشفت دراسات وأبحاث عديدة عن فوائد غير متوقعة للمخلل وأهميته في مواجهة الكثير من الأمراض وعلى رأسها السرطان.



فوائد المخلل



فيما يأتي نذكر أهم فوائد المخلل التي عليك معرفتها: اضافة اعلان



1- مصدر للبروبيوتيك



التخليل هو شكل من أشكال التخمير، وعندما تخمر الخضراوات والفواكه فإنها تساعد البكتيريا الصحية على كسر السليلوز صعب الهضم في الأطعمة.



هذا هو السبب في أن بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية اتجاه اللاكتوز لا يستطيعون تناول الحليب لكنهم لا يعانون أي مشاكل مع تناول الزبادي.



هذه البكتيريا المفيدة تساعد على إبقاء الأغذية المخمرة آمنة وأقل عرضة للفساد، ويمكن أن تساعد على زيادة عدد البكتيريا النافعة في القناة الهضمية، مما يعني تعزيز بيئة الأمعاء وعملها وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام.





2. مصدر لمضادات للأكسدة



إن المواد المضادة للأكسدة الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات تساعد على محاربة الجذور الحرة والوقاية من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.



فالجذور الحرة هي المواد الكيميائية غير المستقرة التي تشكلت بشكل طبيعي في الجسم، ويمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا وتسبب الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، مثل: أمراض القلب والسرطان.

وطهي الأطعمة قد يؤدي إلى كسر بعض من المواد الغذائية الحساسة للحرارة، مثل: مضادات الأكسدة، و لكن استخدام عملية التخليل لحفظ الخضروات يحافظ على مضادات الأكسدة فيها ويقلل من فقدانها، وبالتالي يزيد من فعاليتها الصحية.



3. الوقاية من بعض الأمراض

يحتوي الخيار على نسبة عالية من البيتا كاروتين وهي من مضادات الأكسدة، والتي يحولها جسمك إلى فيتامين أ.

ويعد الكاروتين مركبًا قويًا تبين أنه يساعد في تقليل فرص الوفاة من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.



فوائد أخرى:



ومن فوائد المخلل أيضًا كل مما يأتي:

تعزيز حساسية الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني.

تنظيم مستوى السكر في الدم.

حماية الكبد.

علاج تقلصات وتشنجات العضلات.

تخفيف قرحة المعدة التي تنجم عن ضعف الأغشية المخاطية وفرط الحموضة.