الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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أبرزها "ضعف الخصوبة".. مخاطر البلاستيك في الوجبات والمشروبات الساخنة

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أكواب بلاستيكية
أ أ
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قالت مدير المركز الإقليمي لمراقبة السموم الدكتورة مها المزروع إن استخدام البلاستيك في الأكل الحار سبب لأمراض كثيرة مثل ضعف الخصوبة وتخلف النمو وغيرهما.اضافة اعلان

خطورة الأكواب البلاستيكية:


وأوضحت في مداخلة ببرنامج "الراصد"، أن أكواب الورق المدهونة بمادة بلاستيكية والمستخدمة للمشروبات الساخنة في المقاهي غالبها لا تكون آمنة.

وأضافت : "الأبحاث ربطت بين المركبات السامة واستخدام تلك الأكواب البلاستيكية وأكدت أنها تسبب أمراض المناعة والغدة الدرقية وأمراض في الجهازين التنفسي والعصبي  وكذلك التخلف في النمو  وتكرار حالات الإجهاض ".

وتابعت: "كمت تسبب أيضا السرطان الثدي والبروتستاتا وكذلك تقلل الخصوبة عند النساء والرجال وبعض أنواع البلاستيك التي تشرب في المشروبات الساخنة ومكتوب عليه أنه يحتوي على مادة سامة ".

خصائص مقاومة للزيوت والماء

في وقت سابق، ربط باحثون من جامعة نانتشانغ الصينية بين المواد الموجودة في عبوات البلاستيك المستخدمة في تغليف المواد الغذائية، بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد.

وتعد مجموعة من المركبات الكيميائية العضوية الفلورية الاصطناعية التي تحتوي على ذرات فلور متعددة مرتبطة بسلسلة ألكيل، لها خصائص مقاومة للزيوت والماء، حسب مجلة Science Direct.
ويجعلها تستخدم على نطاق واسع في تغليف المواد الغذائية والطلاء والمبيدات الحشرية وحتى مستحضرات التجميل.

تأثير PFAS في جسم الانسان وخاصة الكبد

وقد ركز الباحثون في دراستهم على تقييم تأثير PFAS في جسم الإنسان وبصورة خاصة في الكبد.

واتضح لهم أن PFAS يمكن أن تنتقل من مواد التعبئة والتغليف وأدوات الطهي غير اللاصقة إلى الطعام.

وتناول مثل هذه المواد مع الطعام يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد الخطيرة.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي


وأظهرت نتائج الدراسة أن PFAS يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد، وهو مرض مزمن يتميز باستبدال خلايا وأنسجة الكبد السليمة بهياكل ليفية.

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