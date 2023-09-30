أبرزها "العقم والزهايمر".. ٥ تغيرات خطيرة في حياة المدمن

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يغير الإدمان حياة صاحبه إلى الأسوأ فهو يؤثر على كل شيء تقريبا ويفقده نفسه كإنسان في المقام الأول.
الأضرار على الجسم:
وبحسب "إنفوجراف" فإن الإدمان له العديد من التأثيرات السلبية وهي كالتالي:
١- الصحة النفسية
(تغير الشخصية للأسوأ - تدني الأداء الوظيفي)
٢- جهازه المناعي
(التعرض للأمراض الجنسية - التعرض للأمراض الفيروسية)
٣- علاقاته الاجتماعية
يقود للطلاق حيث أن الإدمان عامل رئيسي لزيادة معدل الطلاق بنسبة ٥٠ ٪.
٤- هرموناته
زيادة نسبة العقم لدى الرجال إلى ٥٠ ٪ وتاطي المخدرات إحدى أسبابها الشائعة.
٥- صحته الذهنية
(زيادة الإحساس باللامبالاة ، حيث أن ٥٣ ٪ من متعاطي المخدرات يصابون بمرض عقلي خطير.
دراسة حديثة:
في سياق متصل، توصلت دراسة علمية حول أضرار المخدرات بجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى ربط إدمان الإمفيتامين بالإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة.
وهدفت الدراسة, التي أجريت على عددٍ من مدمني مادة الإمفيتامين بإحدى مستشفيات الأمل للطب النفسي، وتتراوح أعمارهم ما بين 23 - 40 سنة, إلى فهم كيفية ارتباط إدمان الإمفيتامين بالإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة خلاف ماجرت عليه العادة.
المؤشرات الحيوية الالتهابيةوأوضحت مُعدة الدراسة الأستاذ المشارك في العلوم العصبية رئيسة وحدة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عزيزة بنت راشد الرفيعة، أن الدراسة أجريت من خلال فحص عددٍ من المؤشرات الحيوية الالتهابية المتمثلة في بروتين ألفا أنتيكيموتريبسين.
مكونات لويحات الشيخوخةوقالت يعد هذا البروتين أحد مكونات لويحات الشيخوخة الموجودة في أدمغة المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر، وبروتين بي إي دي إيف، والذي يُعد من المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر، حيث يرتفع مستواه عن الطبيعي.
وأضافت أن ثالث المؤشرات عبارة عن كيموكين إم أي بي ويرتفع مستواه في الأوعية الدقيقة المشتقة من أدمغة مرضى الزهايمر فقط.
ارتفاع مستويات البروتينات الثلاثةوبيَّنت الدكتورة الرفيعة, أن النتائج المخبرية أظهرت ارتفاع مستويات البروتينات الثلاثة في الدم لدى الأشخاص المدمنين عن المستوى الطبيعي لدى مقارنتهم بالأشخاص الأصحاء.
مشيرة إلى أن هذه التغييرات في المؤشرات الحيوية الالتهابية قد تكون مرتبطة ببداية مرض الزهايمر في سن مبكرة لدى مدمني مخدرات الإمفيتامين.