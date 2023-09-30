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صحيفة تواصل الالكترونية

أبرزها "العقم والزهايمر".. ٥ تغيرات خطيرة في حياة المدمن

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المدمن
أ أ
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يغير الإدمان حياة صاحبه إلى الأسوأ فهو يؤثر على كل شيء تقريبا ويفقده نفسه كإنسان في المقام الأول.

الأضرار على الجسم:


وبحسب "إنفوجراف" فإن الإدمان له العديد من التأثيرات السلبية وهي كالتالي:

١- الصحة النفسية 
(تغير الشخصية للأسوأ - تدني الأداء الوظيفي)

٢- جهازه المناعي 
(التعرض للأمراض الجنسية - التعرض للأمراض الفيروسية)

٣- علاقاته الاجتماعية 
يقود للطلاق حيث أن الإدمان عامل رئيسي لزيادة معدل الطلاق بنسبة ٥٠ ٪.

٤- هرموناته
زيادة نسبة العقم لدى الرجال إلى ٥٠ ٪ وتاطي المخدرات إحدى أسبابها الشائعة.

٥- صحته الذهنية 
(زيادة الإحساس باللامبالاة ، حيث أن ٥٣ ٪ من متعاطي المخدرات يصابون بمرض عقلي خطير.

دراسة حديثة:


في سياق متصل، توصلت دراسة علمية حول أضرار المخدرات بجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى ربط إدمان الإمفيتامين بالإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة.

وهدفت الدراسة, التي أجريت على عددٍ من مدمني مادة الإمفيتامين بإحدى مستشفيات الأمل للطب النفسي، وتتراوح أعمارهم ما بين 23 - 40 سنة, إلى فهم كيفية ارتباط إدمان الإمفيتامين بالإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة خلاف ماجرت عليه العادة.

المؤشرات الحيوية الالتهابية

وأوضحت مُعدة الدراسة الأستاذ المشارك في العلوم العصبية رئيسة وحدة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عزيزة بنت راشد الرفيعة، أن الدراسة أجريت من خلال فحص عددٍ من المؤشرات الحيوية الالتهابية المتمثلة في بروتين ألفا أنتيكيموتريبسين.

مكونات لويحات الشيخوخة

وقالت يعد هذا البروتين أحد مكونات لويحات الشيخوخة الموجودة في أدمغة المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر، وبروتين بي إي دي إيف، والذي يُعد من المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر، حيث يرتفع مستواه عن الطبيعي.
وأضافت أن ثالث المؤشرات عبارة عن كيموكين إم أي بي ويرتفع مستواه في الأوعية الدقيقة المشتقة من أدمغة مرضى الزهايمر فقط.

ارتفاع مستويات البروتينات الثلاثة

وبيَّنت الدكتورة الرفيعة, أن النتائج المخبرية أظهرت ارتفاع مستويات البروتينات الثلاثة في الدم لدى الأشخاص المدمنين عن المستوى الطبيعي لدى مقارنتهم بالأشخاص الأصحاء.
مشيرة إلى أن هذه التغييرات في المؤشرات الحيوية الالتهابية قد تكون مرتبطة ببداية مرض الزهايمر في سن مبكرة لدى مدمني مخدرات الإمفيتامين.

خطورة إدمان الامفيتامين في سن مبكر

مؤكدة أن نتائج الدراسة أثبتت أن إدمان الإمفيتامين في سن مبكر قد يسبب مشاكل جسدية وعقلية حادة، بما في ذلك ارتفاع علامات الالتهاب المتسببة بمرض الزهايمر الذي يعد أحد الاضطرابات العصبية الأكثر شيوعًا.

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