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أبرزها "العطور والماء".. 8 مسببات لجفاف البشرة وتشققها في الشتاء

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البشرة
أ أ
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تتأثر البشرة في فصل الشتاء وقد يصاب البعض بالجفاف والتشققات، لذا يلجأ إلى استخدام الكريمات والمرطبات الطبيعية.

أسباب تشقق البشرة وجفافهااضافة اعلان


بعض الخطوات التي يمكن للشخص أن يفعلها تؤثر على بشرته سلبا دون أن يدري.

ومن هذه الأسباب ما يلي:

 الماء العسر


يُمكن أن يحول ماء الصنوبر الغني بالمعادن الثقيلة كالكالسيوم والمغنيسيوم دون امتصاص المرطبات التي تُستخدم على البشرة.

 تُحوّل الزيوت إلى مادة سميكة قد تُسبب انسداد الغدد الدهنية ما يُؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب والوردية.

العطور


قد تُؤدي العطور إلى جفاف البشرة الدهنية بسبب التهيج الذي تُسببه للجلد، وفي هذه الحالة يُستحسن تجنب الكريمات ومزيلات العرق العطرية واستخدام المنتجات الخالية من العطور بدلًا عنها حتى لا يتطور الجفاف لمشكلة التهاب الجلد التماسي التحسسي.

الماء الساخن


استخدام الماء الساخن على البشرة يُؤدي إلى تبخير الرطوبة الموجودة في بها، لذا يجب استخدام الماء الدافئ وليس الساخن.

الصابون القاسي


بعض أنواع الصابون ومنظفات البشرة التي تحتوي على المواد الكيميائية القاسية قد تُفقد البشرة رطوبتها؛ لأنها تُجردها من الزيوت الطبيعية التي تُفرزها وهي من أبرز أسباب جفاف البشرة الدهنية.

العوامل الوراثية


ترفع العوامل الوراثية خطر الإصابة بالأمراض الجلدية المزمنة مثل الأكزيما، وفي هذه الحالة قد تُصبح البشرة الدهنية جافة عندما يبدأ هذا الالتهاب في الانتشار، وفي هذه الحالة يجب الحفاظ على الترطيب اليومي للحفاظ على حاجز البشرة.

الطقس الجاف


يُؤدي الطقس الجاف إلى خفض مستويات الرطوبة في البشرة ما يُؤدي إلى الشعور بالجفاف والحكة، وللحفاظ على رطوبة البشرة خاصة في فصل الشتاء يُفضل استخدام كريم الهيدروكورتيزون (Hydrocortisone) بنسبة 1% وتطبيقه مباشرة في حال ظهور الشقوق والقشور.

التقدم في السن


قد يُعاني أغلب الأشخاص من مشكلة جفاف البشرة عند التقدم في السن؛ لأن الجلد يُفرز كميات أقل من الزيوت خلال هذه الفترة.

أدوية حب الشباب والريتينول (Retinol)


يُستخدم في علاج حب الشباب قد يُسبب جفاف البشرة، كما أن الجفاف من الأعراض الجانبية للريتينول أيضًا؛ لأنه يُفكك الارتباط بين الخلايا الموجودة على سطح الجلد.

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