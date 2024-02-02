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أبرزها العسل.. أطعمة تُساعد على تدفئة الجسم خلال الشتاء

وجبات الشتاء
وجبات تناسب فصل الشتاء
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يحتاج برد الشتاء للبحث عن مشروبات وأطعمة تساعد على الشعور بالدفء، إلى جانب ارتدائنا للملابس الشتوية.

وجبات تكافح البرد تناسب فصل الشتاءاضافة اعلان

ويتسبب انخفاض درجة حرارة الطقس خلال هذه الفترة، في حاجة الجسم لأنواع محدد من الوجبات الغذائية، نستعرض فى التقرير، أطعمة تساعد على الشعور بالدفء، وفقًا لما جاء في موقع  timesofindia

الحبوب:

ابدأ يومك بتناول دقيق الشوفان ومستحضرات القمح الكامل  فنتناولها من حين لآخر لأنها لن تساعد في الحفاظ على دفء الجسم وسيكون لها تأثير مؤقت فقط لأن الكربوهيدرات البسيطة تهضم بسرعة.

 الحساء:

يعتبر الحساء خيارًا ممتازًا لأنه يحتوي على كمية جيدة من الخضار ويساعد على تدفئة الجسم من الداخل إلى الخارج، أيضًا  تعتبر الشوربة المصنوعة من البقول وقرع العسل خيارات جيدة ويمكن أيضًا أن تكون وجبة رئيسية مع إضافة الكربوهيدرات إليها والقليل من التوابل مثل الكمون والقرفة والزنجبيل.

 اللحوم:

بالنسبة لغير النباتيين، يمكن أن تكون اللحوم جزءًا من النظام الغذائي لأنها ترفع درجة حرارة الجسم أثناء عملية التمثيل الغذائي وهي مصدر ممتاز للحديد والبروتين.

زبدة الفول السوداني:

الفول السوداني من الأطعمة التي تمنح الجسم الكثير من الطاقات التي تبعث على الدفء السريع، بالإضافة إلى أنه ملىء بعدد كبير من الفيتامينات.

 العسل:

 يعتبر العسل من أكثر الأطعمة التي تمد الجسم بالدفء أيضًا  يساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي.

 القلقاس:

 يعتبر القلقاس من الأطباق التي يفضل تناولها في فصل الشتاء وفي ليالي البرد، لإحتوائه على عدد كبير من العناصر والفيتامينات التي تمد الجسم بالدفيء.

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