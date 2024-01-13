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آلام مزعجة وموجعة.. كيف تتخلص من الشد العضلي أثناء النوم؟

الشد العضلي أثناء النوم
الشد العضلي
أ أ
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يحدث الشد العضلي في الساق أثناء النوم أو ما يعرف بتشنجات الساق الليلية عادةً في عضلات الساق.

ويزداد خطر الإصابة بتشنجات الساق الليلية مع تقدم العمر، كما تزداد احتمالية إصابة النساء الحوامل بالشد العضلي في الساق أثناء النوم.اضافة اعلان

موقع "ويب طب" ذكر أبرز أسباب الشد العضلي في الساق أثناء النوم ونصائح منزلية لعلاجه والوقاية منه:

أسباب الشد العضلي:


1-تناول بعض أنواع الأدوية مثل : أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وأدوية خفض الكوليسترول.

2- أسباب مرضية مثل: مرض السكري بأنواعه المختلفة وهشاشة العظام والشلل الرعاش.

أسباب أخرى مثل:
-الجلوس لفترات طويلة.
- الإفراط في استخدام العضلات.
- الوقوف أو العمل على أرضيات خرسانية.
- الجلوس بشكل غير صحيح.
- الجفاف.
- الإسهال.
- التعب العضلي.
- الحمل.

الوقاية من الشد العضلي:


-التغيير من طبيعة النوم، ويفضل النوم على الظهر مع وضع وسادة بين القدمين.
- قيادة الدراجة لمدة دقائق قليلة قد تساعد على الحماية من الشد العضلي أثناء النوم.
- إرخاء الساقيين قدر المستطاع عند الذهاب للنوم.
- التمدد أثناء النهار وقبل النوم، والتركيز على عضلات الساق والقدم.
- شرب الكثير من الماء، إذ يساعد الماء العضلات على القيام بوظائفها بشكل جيد.
- الحركة خلال النهار لتمرين القدمين.
- ارتدِاء أحذية مريحة وداعمة.
- النوم تحت أغطية فضفاضة، خاصة إذا كان النوم على الظهر.
- ممارسة بعض الرياضات الخفيفة قبل موعد النوم بقليل.
- تجنب الأغطية الثقيلة والمطوية، والتي تمنع النوم بشكل مستقيم.


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