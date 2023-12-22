آثار جانبية مؤلمة.. هذا ما يحصل عند العجز عن التجشؤ

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التجشؤ هو إحدى العادات التي يعتبرها كثير من الناس أمرًا فظًا، إلا أنها في الواقع مؤشر على حدوث شيء ما في صحتنا.





خلل البلعوم الحلقي الرجعي اضافة اعلان



الآثار الناجمة عن عدم القدرة على التجشؤ



أعراض خلل البلعوم الحلقي الرجعي



وفقًا لدراسة جديدة، فإن عدم القدرة على التجشؤ يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية المؤلمة والعزلة، مما يؤثر على الحياة اليومية للمصاب. يُعرف هذا باسم خلل البلعوم الحلقي الرجعي (R-CPD).وينجم عدم القدرة على التجشؤ عن فشل عضلة الحلق في الاسترخاء للسماح بمرور الغازات إلى الخارج.وكشفت نتائج دراسة أجراها فريق من جامعة تكساس التقنية شملت 199 من البالغين المصابين، نشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي العصبي والحركية، أن الذين يعانون من هذه الحالة لديهم انخفاض في نوعية الحياة.وأبلغ معظم المشاركين عن مشكلات مثل انتفاخ البطن، وأصوات الغرغرة المحرجة اجتماعيًا، وانتفاخ البطن المفرط، وصعوبة القيء.وأشاروا أيضًا إلى المعاناة من الإحراج والقلق/الاكتئاب والتأثيرات السلبية على العلاقات وتعطيل العمل بسبب هذه الحالة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأوضح المؤلف الرئيسي وطالب الطب، جيسون تشين: "يشمل R-CPD أكثر من مجرد التحدي الجسدي المتمثل في عدم القدرة على التجشؤ؛ كما أنه يؤثر بشكل كبير على حياة الأشخاص اليومية وعلاقاتهم ورفاههم العقلي".وأضاف: "يجب أن تركز الجهود المستقبلية على رفع مستوى الوعي حول R-CPD، والذي يمكن أن يساعد في زيادة معدلات تحديد الهوية والعلاج".وأشار إلى أنه "لايؤثر فقط على الحياة اليومية ولكن أيضًا على العلاقات الشخصية والمهنية"، لافتًا إلى أن "رفع الوعي من خلال فهم السمات الأساسية للمرض قد يزيد من معدلات التشخيص والعلاج، مما يحسن نوعية الحياة".وقال كاكوبو كاراجاما، استشاري الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى جايز وسانت توماس في لندن، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن هذه الحالة "تعذب الناس لفترة طويلة".وأضاف: "عندما تأكل شيئًا أو تشرب، تشعر بهذا الألم. يضطر بعض المرضى إلى الاستلقاء حتى تتصاعد الغازات، ويضطر بعض الناس إلى وضع إصبعهم في فمهم لإجبار أنفسهم على المرض. فيخرج معه الغاز".ويستخدم الطبيب حقن البوتوكس، الذي يعمل على إرخاء العضلة الحلقية البلعومية، لعلاج هذه الحالة منذ عام 2016. وادعى أن هذا العلاج "غيّر حياة" "كل مريض تقريبًا" أجرى له عملية جراحية.وفقًا لكلية الطب بجامعة ييل، فإنه بصرف النظر عن عدم القدرة على التجشؤ أو التجشؤ مدى الحياة، يمكن أن تشمل أعراض R-CPD ما يلي:انتفاخ وألم في البطن و/أو الصدرانتفاخ البطن المفرطالغثيانأصوات الغرغرة الصادرة من الرقبة والصدرصعوبة في القيء أو الخوف من القيء (رهاب القيء).