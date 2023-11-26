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آثار جانبية خطيرة لمستخدمي الأسبرين.. أهم الأعراض

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الأسبرين
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الأسبرين هو من الأدوية الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يستخدم غالبًا لتخفيف الأوجاع والآلام والحمى، فضلاً عن تقليل الالتهاب ومنع جلطات الدم.اضافة اعلان
غير أنه في المقابل، قد تؤدي المداومة على استخدام الأسبرين إلى مخاطر محتملة لبعض الناس.

أبرز الأعراض

وقال الدكتور تشون تانج، المدير الطبي والطبيب العام في مركز بال مول الطبي: "يمكن للأسبرين أن يهيج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى نزيف الجهاز الهضمي أو القرحة".
وأضاف: "هذا الخطر أعلى لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ من قرحة المعدة أو نزيف الجهاز الهضمي".
وأوضح أن "الأسبرين مضاد للتخثر، أي أنه يمكن أن يمنع تخثر الدم"، إذ أن هذه الخاصية مفيدة لمنع جلطات الدم، إلا أنها يمكن أن تشكل خطرًا على الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو أولئك الذين يتناولون أدوية أخرى مضادة للتخثر".

نزيف متكرر  وكدمات 

وحذر الصيدلي عباس الكناني من أن ذلك قد يظهر على شكل نزيف متكرر في الأنف وكدمات بسهولة أكبر. 
وقال: "وإذا جرحت نفسك، فقد يستغرق النزيف وقتًا أطول من المعتاد حتى يتوقف". وفي حالة وجود رد فعل تحسسي تجاه الأسبرين، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى وجود دم في البراز.
وأضاف: "بعض الناس يصابون برد فعل خطير بعد تناول الأسبرين. قد يشمل ذلك سعال الدم أو وجود دم في البول أو البراز أو القيء أو تحول بياض العين إلى اللون الأصفر أو التحول لون البشرة إلى اللون الأصفر أو يصبح البول أغمق مما قد يكون علامات على وجود مشاكل في الكبد".

الاستخدام المطول والجرعات العالية

ونصح الطبيب العام، الدكتور سهيل حسين بطلب المساعدة الطبية الفورية إذا لاحظت أيًا من هذه المشكلات. وقال: "إن احتمال التعرض لآثار جانبية من الأسبرين يزيد مع الاستخدام المطول أو الجرعات العالية.
وأضاف: "إن التعرف على علامات الإفراط في الاستخدام، مثل النزيف لفترة طويلة بعد جروح بسيطة، أو الكدمات السهلة، أو نزيف الأنف المتكرر، أمر بالغ الأهمية". 
وتابع: "في حالة ظهور أي من هذه الأعراض، فمن الضروري التوقف عن الأسبرين واستشارة الطبيب. بالنسبة للأعراض الأكثر خطورة مثل النزيف الشديد، يعد طلب الرعاية الطبية الفورية أو الاتصال بخدمات الطوارئ أمرًا ضروريًا".

طرق تقليل مخاطر حدوث المشكلات


وأوضح أيضًا أن هناك طرقًا لتقليل مخاطر حدوث هذه المشكلات، "للتخفيف من هذه المخاطر، يوصى بتناول الأسبرين مع الطعام والنظر في حماية إضافية للمعدة، مثل الأدوية مثل أوميبرازول".
وأردف: "حاول أيضًا تجنب تناول أدوية أخرى مضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين في نفس الوقت مع الأسبرين لتقليل خطر النزيف".
وإذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه الأسبرين، فقد تعاني من خلايا النحل، 

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