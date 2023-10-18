"stc" تطلق أكبر توسعة لشبكة الجيل الخامس في تاريخها

أ أ

أعلنت مجموعة stc الممكن الرقمي، عن البدء في إجراء أكبر توسعة لشبكة الجيل الخامس في تاريخ المجموعة.





شبكة منتشرة في 75 مدينة ومحافظة اضافة اعلان



إيصال الجيل الخامس لـ 90 % من المدن



تعزيز الاقتصاد الرقمي



علامة فارقة في حياة المواطنين



رحلة ممتدة منذ التسعينات حتى الآن



وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال ضخ استثمارات في تطوير وتوسعة شبكتها الحالية للوصول إلى شبكة الجيل الخامس المتقدم في أكثر من 75 مدينة ومحافظة داخل المملكة.وأضافت أن هذا المشروع، هو امتداد لنجاح المجموعة في إيصال تقنيات شبكة الجيل الخامس إلى ما يزيد عن 90% من مواقعها في المدن الرئيسية.وبينت الاستثمارات التي ضختها stc لتطوير وتوسعة شبكتها، ستساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم المحتوى المحلي، وخلق الوظائف النوعية وإثراء حياة الناس رقمياً بما يتوافق مع إستراتيجية المجموعة للتوسع والنمو.وأكدت هذا المشروع الضخم، يأتي تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات التي واكبت التحول الرقمي الذي يشهده المملكة منذ عام 2006 وشكّل علامة فارقة في حياة السعوديين عندما تمكنوا للمرة الأولى من الاتصال بالإنترنت باستخدام هواتفهم الجوالة (قبل الذكية) عبر شبكة الجيل الثالث (3G)، التي وفرتها -آنذاك- شركة الاتصالات السعودية، قبل أن تتحول اليوم لتكون مجموعة رائدة في تمكين التحول الرقمي باسم مجموعة stc.وأشارت إلى أن هذه الرحلة انطلقت عندما وفرت الشركة خدمات الإنترنت عبر شبكات الجيلين الأول (1G) والثاني (2G) في أواخر التسعينات، واتصلت المنازل والشركات ومقاهي الإنترنت بالشبكة العنكبوتية لأول مرة في تاريخ المملكة. بعدها، تواصلت رحلة أجيال الإنترنت من خلال تقديم خدمات الجيل الرابع (4G) عام 2011، التي أتاحت للمستخدمين إمكانيات البث المباشر عبر الفيديو والدخول بقوة إلى عالم التطبيقات.