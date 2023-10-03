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صحيفة تواصل الالكترونية

"Brave".. متصفح أسرع من جوجل 8 أضعاف ويحافظ على الخصوصية

متصفح بريف
متصفح "Brave"
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يعد متصفح Brave من أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا، ويحظى بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويعمل المتصفح على جميع منصات الهواتف الذكية وأجهزة سطح المكتب.اضافة اعلان


خفيف الوزن ويحافظ على الخصوصية

ويعمل متصفح Brave بشكل مجاني تمامًا، ولا يشغل مساحة تخزين كبيرة فهو خفيف الوزن، كما أن المتصفح يتيح أكبر قدر من الخصوصية أثناء التصفح على الإنترنت.
ومن أهم مميزات Brave أنه يمكنك حظر الإعلانات التي تظهر لك بشكل تلقائي.


منع تتبع المستخدمين

بريف «Brave» هو متصفح يركز على الخصوصية ويهدف إلى منع تتبع المستخدمين عبر الإنترنت، وهو ما يعني منع المعلنين من تتبعك، ويعطل الطريقة الرئيسة لكسب العديد من مواقع الويب للأموال.
ولا يهتم صانعو Brave فقط بجانب الخصوصية، ويتمثل أحد أهدافهم في تغيير الطريقة التي تجني بها مواقع الويب الأموال بشكل جذري، وذلك باستخدام العملة المشفرة BAT .


يوفر محفظة للعملات المشفرة


متوافق وسريع ومألوف، ويحتوي على بعض الميزات الفريدة أيضًا، ويوفر محفظة للعملات المشفرة , واضافة وضع Tor المدمج في المتصفح والذي يسمح للمستخدمين بالانتقال الي مواقع .onion


مميزات متصفح Brave 

خصوصية أفضل وتتبع أقل: يستخدم المتصفح اتصالات HTTPS الآمنة متى أمكن ذلك، ولا يجمع بياناتك أو يبيعها، ويمنع متتبعات الإعلانات تلقائيًا، ويقدم علامات تبويب مدعومة من شبكة Tor .
تصفح أسرع وأكثر كفاءة: يتيح الجمع بين حظر الإعلانات ومتعقب الإعلانات لـ Brave تقديم سرعات عالية واستخدام موارد بيانات أقل .


أسرع 8 مرات من جوجل

تُظهر الاختبارات أن Brave يقوم بتحميل الصفحات تقريبًا أسرع مرتين من Chrome و Firefox على جهاز الكمبيوتر/ جهاز Mac ، وسرعة تبلغ 8 أضعاف على الهاتف المحمول، مقارنة بـ Chrome .

عيوب متصفح Brave

عدم وجود ملحقات وإضافات: ربما يكون أكبر جانب سلبي لـ Brave هو افتقارها الحالي إلى الامتدادات والوظائف الإضافية والمكونات الإضافية .
بينما يبدو أن متصفحات مثل Firefox و Chrome و Opera وما إلى ذلك تحتوي على اضافات لكل شيء تقريبًا ، فإن مكتبة Brave تقتصر أساسًا على مديري كلمات المرور، وعدد قليل من الإضافات الأخرى.


التصفح الخفي والخصوصية

لا يعمل دائمًا بشكل جيد، وكانت هناك بعض المشاكل التي ظهرت فى تصفح بعض المواقع , بالاضافة الي ذلك ظهرت مشاكل خاصة بالخصوصية عند استخدام التصفح الخفي من خلال Tor .
مشكلة تزامن البيانات: هناك مشاكل متعلقة بعدم وجود تزامن للأشارات المرجعية والبيانات الاخري عبر أجهزة متعددة.


التجسس لصالح أمازون وفيسبوك

يقول بعض الأشخاص إن متصفح بريف يقوم بالتجسس ويقوم بإرسال نشاطك علي الإنترنت إلى أطراف مختلفة مثل أمازون وفيسبوك وتويتر وغيرها.

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